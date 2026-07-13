Thúy Nga đi sinh nhật đưa lì xì không có tiền, ca sĩ Hồng Nhung gọi hỏi thẳng, đưa luôn số tài khoản

"Tôi sợ nhắn như vậy lại khiến Thúy Nga nghĩ tôi xem tiền bạc là trên hết" – Nguyễn Hồng Nhung nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã có buổi gặp gỡ tại một sự kiện. Tại đây, Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ một câu chuyện. Cô nói: "Hôm nay tôi phải bóc phốt Thúy Nga.

Thúy Nga và Nguyễn Hồng Nhung

Chuyện là trong tiệc sinh nhật bé thứ ba của tôi tròn một tuổi cách đây khoảng hơn 2 tuần đã có một sự cố xảy ra. Đây là sự cố hi hữu khiến tôi hoang mang mất mấy tiếng. Và chuyện xảy ra rồi nhưng tôi vẫn còn không tin nó đã xảy ra.

Thúy Nga đến rất muộn, người ta tan tiệc rồi mới đến nhưng vẫn cầm theo một phong bao lì xì cho con tôi, còn không thèm trang điểm. Vừa đến một cái, Thúy Nga lao thẳng lên sân khấu giật micro rồi lì xì ngay tại đó.

10 phút sau thì Thúy Nga biến mất luôn, chắc chạy show chỗ khác. Về tới nhà, tôi ngồi đếm lại phong bì xem ai lì xì bao nhiêu để còn cảm ơn, đáp lễ lại. Tới phong bì có hình cô gái mặc áo dài vàng là tôi biết ngay của Thúy Nga, liền mở ra xem và bất ngờ vì thấy không có tiền bên trong.

Tôi cứ nghĩ mãi, nhắn tin thì ngại nên đành gọi luôn cho Thúy Nga lúc nửa đêm để hỏi chuyện. Dù tôi rất ngại chuyện này nhưng tôi biết tính Thúy Nga nên mới hỏi chứ không phải tôi vì tiền mà gọi điện cho Thúy Nga. Thúy Nga nghe xong còn thốt lên "Bà đùa tôi à! Tôi nhớ tôi bỏ tiền vào rồi mà".

Tới lúc kiểm tra lại, Thúy Nga mới phát hiện và xin lỗi tôi rối rít vì đưa nhầm phong bì. Tôi lại ngồi suy nghĩ xem có nên nhắn cho Thúy Nga số tài khoản không.

Tôi sợ nhắn như vậy lại khiến Thúy Nga nghĩ tôi xem tiền bạc là trên hết nhưng không thì con tôi lại mất suất, dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên của cháu.

Cuối cùng tôi cũng cho số tài khoản và Thúy Nga chuyển khoản nhiều gấp đôi số tiền cho vào phong bì. Thúy Nga bảo: "Đáng lẽ tôi mừng từng này tiền nhưng tôi sai nên tôi mừng gấp đôi luôn".

Thúy Nga nghe vậy liền lên tiếng: "Thường thì tôi có thói quen để trong túi 3, 4 cái phong bì để ra đường gặp ai có chuyện gì thì bỏ tiền vào đưa cho người ta. Sau vụ này tôi sẽ rút kinh nghiệm, không để bao lì xì lung tung nữa".