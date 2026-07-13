HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thúy Nga đi sinh nhật đưa lì xì không có tiền, ca sĩ Hồng Nhung gọi hỏi thẳng, đưa luôn số tài khoản

Tùng Ninh
|

"Tôi sợ nhắn như vậy lại khiến Thúy Nga nghĩ tôi xem tiền bạc là trên hết" – Nguyễn Hồng Nhung nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã có buổi gặp gỡ tại một sự kiện. Tại đây, Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ một câu chuyện. Cô nói: "Hôm nay tôi phải bóc phốt Thúy Nga.

Thúy Nga đi sinh nhật đưa lì xì không có tiền, ca sĩ Hồng Nhung gọi hỏi thẳng, đưa luôn số tài khoản- Ảnh 1.

Thúy Nga và Nguyễn Hồng Nhung

Chuyện là trong tiệc sinh nhật bé thứ ba của tôi tròn một tuổi cách đây khoảng hơn 2 tuần đã có một sự cố xảy ra. Đây là sự cố hi hữu khiến tôi hoang mang mất mấy tiếng. Và chuyện xảy ra rồi nhưng tôi vẫn còn không tin nó đã xảy ra.

Thúy Nga đến rất muộn, người ta tan tiệc rồi mới đến nhưng vẫn cầm theo một phong bao lì xì cho con tôi, còn không thèm trang điểm. Vừa đến một cái, Thúy Nga lao thẳng lên sân khấu giật micro rồi lì xì ngay tại đó.

10 phút sau thì Thúy Nga biến mất luôn, chắc chạy show chỗ khác. Về tới nhà, tôi ngồi đếm lại phong bì xem ai lì xì bao nhiêu để còn cảm ơn, đáp lễ lại. Tới phong bì có hình cô gái mặc áo dài vàng là tôi biết ngay của Thúy Nga, liền mở ra xem và bất ngờ vì thấy không có tiền bên trong.

Thúy Nga đi sinh nhật đưa lì xì không có tiền, ca sĩ Hồng Nhung gọi hỏi thẳng, đưa luôn số tài khoản- Ảnh 2.

Tôi cứ nghĩ mãi, nhắn tin thì ngại nên đành gọi luôn cho Thúy Nga lúc nửa đêm để hỏi chuyện. Dù tôi rất ngại chuyện này nhưng tôi biết tính Thúy Nga nên mới hỏi chứ không phải tôi vì tiền mà gọi điện cho Thúy Nga. Thúy Nga nghe xong còn thốt lên "Bà đùa tôi à! Tôi nhớ tôi bỏ tiền vào rồi mà".

Tới lúc kiểm tra lại, Thúy Nga mới phát hiện và xin lỗi tôi rối rít vì đưa nhầm phong bì. Tôi lại ngồi suy nghĩ xem có nên nhắn cho Thúy Nga số tài khoản không.

Tôi sợ nhắn như vậy lại khiến Thúy Nga nghĩ tôi xem tiền bạc là trên hết nhưng không thì con tôi lại mất suất, dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên của cháu.

Cuối cùng tôi cũng cho số tài khoản và Thúy Nga chuyển khoản nhiều gấp đôi số tiền cho vào phong bì. Thúy Nga bảo: "Đáng lẽ tôi mừng từng này tiền nhưng tôi sai nên tôi mừng gấp đôi luôn".

Thúy Nga nghe vậy liền lên tiếng: "Thường thì tôi có thói quen để trong túi 3, 4 cái phong bì để ra đường gặp ai có chuyện gì thì bỏ tiền vào đưa cho người ta. Sau vụ này tôi sẽ rút kinh nghiệm, không để bao lì xì lung tung nữa".

Nam ca sĩ là con lai, bố ruột người Mỹ muốn tìm gặp, nói thẳng mặt
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz

Thúy Nga

Nguyễn Hồng Nhung

con nguyễn hồng nhung

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại