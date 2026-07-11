Nam ca sĩ là con lai, bố ruột người Mỹ muốn tìm gặp: "Tôi từ chối thẳng"

"Má tôi thì vẫn nói chuyện với ba tôi và còn hỏi tôi có muốn gặp ba không nhưng tôi từ chối thẳng" – Leon Vũ nói.

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ với danh hài Thúy Nga và vợ chồng ca sĩ Bảo Hân, ca sĩ hải ngoại Leon Vũ đã tiết lộ chuyện bố ruột người Mỹ muốn gặp mình.



Anh nói: "Hôm đó, tôi đang đi đường thì gặp một người đàn ông người Mỹ. Ông đó bảo nhìn tôi rất giống một người bạn của mình và hỏi tôi sinh ở đâu. Tôi đáp rằng quê tôi ở Tây Ninh.

Leon Vũ và mẹ ruột

Ông đó nghe xong liền nói "có thể tao biết ba mày, mày có thể cho tao nói chuyện với mẹ mày được không".

Tôi lập tức gọi điện về cho má tôi để hai người trò chuyện và sau một hồi thì mới biết ông đó là bạn thân của ba tôi thật và có vẻ ba tôi cũng đang đi tìm tôi.

Nhưng tôi không gặp, cũng không có nhu cầu liên lạc để hỏi thăm. Nói thật, từ nhỏ tới giờ tôi sợ kêu tiếng "cha" lắm. Tôi trốn luôn nhưng má tôi thì vẫn nói chuyện với ba tôi và còn hỏi tôi có muốn gặp không nhưng tôi từ chối thẳng. Nói chung mỗi người có một cái số, có lẽ chưa tới duyên nên chưa gặp lại nhau được".

Leon Vũ tên thật là Trình Vũ Đông Nghi, sinh ra tại Tây Ninh, trong người mang hai dòng máu Việt - Mỹ

Bố ruột Leon Vũ sau khi sinh ra anh đã bỏ về Mỹ không liên lạc với mẹ con anh. Leon cho biết, khi anh mới mấy tuần tuổi, mẹ đã bỏ nhà ra đi, để lại anh và chị gái cho bà ngoại. Kể từ đó, anh chỉ biết tới bà ngoại và luôn nghĩ bà là mẹ.

Bà ngoại Leon Vũ khi đó khoảng ngoài 50 tuổi. Do quá thương Leon, đi đâu bà cũng đưa anh theo. Bà có một sạp hàng ngoài chợ, hai bà cháu thường dựng vách tranh, ngủ ngay tại đây, cứ 5 giờ sáng lại thức dậy để bắt đầu một ngày mới. Tối đến, khi rạp chiếu phim hay sân vận động sáng đèn, anh lại đi bắt dế cơm để sáng đem ra chợ bán.

Năm 1979, mẹ Leon Vũ trở về ngay trước ngày Tết Âm lịch. Khi trở về nhà, anh bất ngờ thấy hai người lạ, bà ngoại nói với anh đây là mẹ và ba dượng. Anh nói: "Do không có tình cảm với mẹ từ trước đó, tôi đã buông lời nói hỗn. Cũng bởi vậy, khi cả nhà đi hết, tôi bị mẹ lôi ra ngoài quất cho một trận tan tành khói lửa. Cũng vì vậy, từ đó về sau, mối quan hệ giữa tôi và mẹ càng xa cách. Tôi trở nên cứng đầu và thường bị mẹ đòn roi nhiều nhất".

Trải qua tuổi thơ bơ vơ, đến tuổi đi học, bà ngoại quyết định đưa Leon Vũ về sống với mẹ sau một thời gian nuôi nấng anh: "Ngoại thương tôi lắm nhưng không có khả năng nuôi nữa bởi ngoại đã già. Ngoại cũng muốn tôi đi học chứ không chơi bời lêu lổng. Cũng bởi vậy, tôi bước vào cuộc sống mới".

Năm 1988, Leon sang Mỹ cùng mẹ. Anh sống tại Hawaii, vừa học vừa làm, vừa giúp mẹ coi các em. Cơ duyên với nghiệp hát đến khi anh lái xe chở các bầu show, ca sĩ tới Hawaii biểu diễn.

Anh nói: "Ban đầu, tôi quen mẹ chị Hương Lan, bà quý nên nhận tôi làm con nuôi. Sau chị Hương Lan qua hát. bà mới nói có đứa con nuôi như vậy. Dần dần, chị Hương Lan thân với tôi, chị mới hỏi tôi có muốn đi hát không, chị chỉ giúp. Lúc đó tôi ngại, tôi bảo thôi em qua California chơi thôi. Thế nhưng máu ghiền trở lại, thêm những cơ duyên khác khiến tôi gắn bó với âm nhạc và trở thành ca sĩ".