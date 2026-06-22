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Bố ruột danh ca Hương Lan vào cửa hàng tuyên bố: "Lấy hết đĩa của Hữu Phước cho tôi"

Tùng Ninh
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"Tôi và anh Hữu Phước vào một cửa hàng bán đĩa, chủ tiệm vừa thấy anh Hữu Phước liên thốt lên: "Trời ơi, danh ca Hữu Phước!" – NSND Thanh Điền nói.

Vừa qua, tại chương trình Hồi ức Thanh Điền - Thanh Kim Huệ, NSND Thanh Điền đã tâm sự về kỷ niệm với bố ruột danh ca Hương Lan và danh ca Hữu Phước.

Ông nói: "Hồi đó tôi mê anh Hữu Phước lắm, bằng mọi cách phải làm quen với anh. Sau này, tôi mới được đi chung với anh Hữu Phước.

Bố ruột danh ca Hương Lan vào cửa hàng tuyên bố: "Lấy hết đĩa của Hữu Phước cho tôi"- Ảnh 1.

Thanh Điền và Hữu Phước

Thời đó, anh Hữu Phước nổi tiếng lắm, thu đĩa liên tục, bán rất nhiều đĩa, còn ông Út Trà Ôn là đệ nhất danh ca.

Anh Hữu Phước cũng có tính cách rất nghệ sĩ, phải nói là đặc thù nghệ sĩ luôn. Lúc đó, anh Hữu Phước và tôi đi hát dưới Châu Đốc. Anh ấy rủ tôi ra ngoài chơi tầm chiều chiều, vào mấy cửa hàng bán đĩa tham quan.

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Tôi và anh Hữu Phước vào một cửa hàng bán đĩa, chủ tiệm vừa thấy anh Hữu Phước liên thốt lên: "Trời ơi, danh ca Hữu Phước!".

Chắc do máu nghệ sĩ nổi lên nên anh Hữu Phước lập tức tuyên bố: "Lấy hết đĩa của Hữu Phước cho tôi". Và anh Hữu Phước bỏ tiền mua hết chỗ đĩa đó.

Tức là anh Hữu Phước biết rằng người bán đĩa ái mộ anh ấy nên đáp lại tấm lòng của người bán đĩa bằng cách đó. Anh ấy mua hết cả một chồng đĩa. Tôi chính là người cầm chồng đĩa đó cho anh ấy.

Đúng là cái chất của người nghệ sĩ, rất hào phóng. Tôi mê anh Hữu Phước tới mức mê cách ngâm thơ, lối nói của anh ấy. Anh Hữu Phước ngâm thơ hay lắm. Thời đó ông Út Trà Ôn nổi tiếng nói thơ Lục Vân Tiên còn anh Hữu Phước nổi tiếng ngâm thơ.

Bố ruột danh ca Hương Lan vào cửa hàng tuyên bố: "Lấy hết đĩa của Hữu Phước cho tôi"- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hữu Phước và con gái - danh ca Hương Lan

Tôi cố bắt chước theo cách ngâm thơ của anh Hữu Phước nhưng không thể làm theo được. Anh Hữu Phước chỉ vừa cất giọng ngâm thơ một cái mà tôi ngồi dưới nổi da gà, không hiểu sao lại có người ngâm thơ hay đến vậy, không giống ai. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa thấy ai ngâm thơ hay như anh Hữu Phước.

Tôi còn học anh Hữu Phước bằng cách ngậm nước trong họng rồi đẩy hơi lên cho rung cuống họng, nhưng cũng không thể nào giống được anh ấy".

Hữu Phước là một nghệ sĩ cải lương tài danh của Việt Nam. Ông từng đoạt Giải Thanh Tâm xuất sắc năm 1965, một giải thưởng sân khấu danh giá nhất thời bấy giờ. Ông là thân phụ của hai nữ nghệ sĩ Hương Lan và Hương Thanh.

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sao Việt

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