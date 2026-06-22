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Nam NSƯT 47 tuổi: "Tội sẽ rất nặng, tôi không dám làm chuyện đó"

Tùng Ninh
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"Tôi chỉ là một người cư sĩ" – NSƯT Đại Nghĩa nói.

Mới đây, tại chương trình Chuyện cư sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa đã chia sẻ quan điểm của mình về Phật pháp.

Anh nói: "Tôi làm chuỗi chương trình này không nằm trong kinh điển nào cả. Tôi đã làm nhiều chương trình về các câu chuyện trong Phật giáo rồi nên chưa biết sẽ làm gì tiếp theo.

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Đại Nghĩa

Nếu tôi lấy các bài kinh trong Phật pháp để đọc cho quý vị nghe thì tôi cảm thấy mình không đủ kiến thức. Tôi chỉ là một người cư sĩ, không chuyên tâm học về Phật pháp như các thầy, các cô.

Kiến thức của tôi về Phật pháp vẫn còn nhiều lỗ hổng. Vì vậy, nếu tôi lấy các kinh điển trong Phật giáo ra chia sẻ với mọi người mà không hiểu rõ, nắm rõ được chánh pháp thì tội sẽ rất nặng, tôi không dám làm chuyện đó.

Tôi biết vai trò của tôi chỉ là một người cư sĩ thôi, không phải một thầy hay cô giảng pháp, nói kinh Phật. Tôi chỉ dám chia sẻ trải nghiệm cá nhân tôi dưới góc độ của một người cư sĩ thôi.

Sau khi đã làm một loạt chương trình rồi, tôi chưa biết làm chương trình gì cả. Sau một hồi, tôi nghĩ ra ý tưởng làm một chương trình về những người cư sĩ như tôi.

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Người cư sĩ như tôi là người tu tập Phật pháp trong gia đình rồi ra ngoài áp dụng Phật pháp vào đời sống ra sao, gặp những khó khăn gì khi tu tập Phật pháp hoặc có những quan niệm đúng sai thế nào.

Tôi muốn chia sẻ, trình bày để chúng ta cùng trao đổi, bàn luận với nhau".

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa là một trong những nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng với lối sống ăn chay trường và tu tập trong nhiều năm qua. Anh bắt đầu chuyển sang ăn chay hoàn toàn từ năm 2010 sau một chuyến đi hành hương, xuất phát từ mong muốn bảo vệ sức khỏe và nuôi dưỡng lòng từ bi. Việc ăn chay không gây ảnh hưởng đến công việc nghệ thuật nhờ anh luôn chú ý cân bằng dinh dưỡng thông qua các loại rau củ, ngũ cốc.

Bên cạnh đó, Đại Nghĩa thường xuyên dành thời gian tham gia các khóa tu ngắn hạn tại chùa và thực hành thiền định để tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Lối sống này giúp anh giữ được sự điềm tĩnh và năng lượng tích cực trước những áp lực của giới giải trí. Nam nghệ sĩ cũng thường chia sẻ các công thức nấu món chay giản dị và những trải nghiệm tu tập của mình lên mạng xã hội nhằm lan tỏa năng lượng sống lành mạnh. Anh xem việc ăn chay và tu tập là một hành trình cá nhân tự nguyện, giúp bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Tinh thần hướng thiện này còn được anh cụ thể hóa qua nhiều hoạt động từ thiện, xây cầu, đào giếng cho người nghèo trong suốt nhiều năm. Cho đến nay, hình ảnh một nghệ sĩ Đại Nghĩa giản dị, gắn liền với các khóa tu và công tác xã hội đã trở nên quen thuộc với công chúng.

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