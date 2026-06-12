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Ca sĩ tỷ phú Hà Phương bật khóc nức nở: "Tôi nhắn cho chồng tôi"

Tùng Ninh
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"Cô là người mẹ, người bạn tri kỷ với tôi. Ngày nào tôi cũng tâm sự với cô mọi chuyện" – Hà Phương nói.

Mới đây, ca sĩ tỷ phú Hà Phương đã bật khóc chia sẻ với MC Khánh Hoàng về người mẹ thứ hai tại Mỹ của mình là bà bầu Thúy Uyển vừa qua đời.

Cô nói: "Tới bây giờ tôi vẫn sốc. Tôi không thể tin rằng cô đã mất. Lúc cô bệnh, tôi đã bay qua đây và gặp cô, nói chuyện với cô và với cả bác sĩ. Bác sĩ còn nói rằng bệnh của cô đã chữa gần xong, gần khỏi rồi.

Ca sĩ tỷ phú Hà Phương bật khóc nức nở - Ảnh 1.

Hà Phương

Tôi rất mừng. Tôi còn nói chuyện với cô và cô bảo khỏe rồi. Vì thế nên tôi mới bay về nhà, chờ ngày cô xuất viện rồi tôi lại bay sang đây để đưa cô sang bệnh viện khác tập vật lý trị liệu.

Tôi về được hai ngày. Trong hai ngày đó tôi đều gọi điện nói chuyện với cô. Bác sĩ cũng nói với tôi là sức khỏe cô ổn, chuẩn bị xuất viện được rồi.

Tôi còn khoe với chồng tôi rằng em mừng quá, bệnh cô ổn rồi. Tôi vui lắm vì sáng hôm sau tôi được mời tới đài truyền hình ở New York để làm một chương trình. Tôi đang rất vui vì được lên đài truyền hình của Mỹ.

Vậy mà một lúc sau chị Trúc Nguyễn con cô gọi cho tôi kêu rằng mẹ chị đã mất rồi. Tôi điếng người luôn, sốc nặng luôn suốt một hồi lâu. Như kiểu hai cảm xúc đánh lộn trong tôi.

Tôi nhắn cho anh Chính Chu chồng tôi báo tin và khi anh ấy gọi lại tôi bật khóc. Tôi khóc từ lúc đó tới tận bây giờ. Ngày nào tôi cũng khóc, nhớ cô lắm.

Ca sĩ tỷ phú Hà Phương bật khóc nức nở - Ảnh 2.

Tôi biết, cô cũng đã lớn tuổi và mọi người vẫn nói là tuổi già sức yếu nhưng tôi vẫn sốc. Cô là người mẹ, người bạn tri kỷ với tôi. Ngày nào tôi cũng tâm sự với cô mọi chuyện.

Bây giờ tôi về đây, đi qua những chỗ tôi với cô từng đi lúc trước tôi lại nhớ cô".

Bà Thúy Uyển có vị trí trong giới nghệ thuật hải ngoại. Bà được biết đến là người có ảnh hưởng, sở hữu nhiều mối quan hệ rộng và từng nâng đỡ không ít đàn em. Bà từng chia sẻ: "Từ xưa tôi đã mời nghệ sĩ trong nước sang hải ngoại diễn, nào là Thanh Kim Huệ, Kim Tử Long… đông lắm, chủ yếu là cải lương".

Chính bà cũng là người đỡ đầu cho Hà Phương trong giai đoạn nữ ca sĩ mới sang Mỹ, trước khi kết hôn với tỷ phú Chính Chu. Vì thế, ngay cả doanh nhân Chính Chu cũng dành cho bà sự kính trọng đặc biệt.

Trước khi định cư tại Mỹ, bà Thúy Uyển từng làm phóng viên và có tình bạn thân thiết với huyền thoại cải lương Thanh Nga. Về sau, bà vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với gia đình cố nghệ sĩ.

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Tags

Mỹ

sao Việt

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