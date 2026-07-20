Nam tài xế taxi phát hiện "khối u" bằng quả xoài ở gần vùng kín, thở dài: Nguyên nhân do yếu tố nghề nghiệp

Ngồi liên tục 10 tiếng mỗi ngày kết hợp với việc thường xuyên bốc vác nặng, nam tài xế phát hiện một "khối u" khổng lồ xuất hiện ở vùng háng nhưng vẫn chủ quan tự đẩy vào suốt một năm trời.

Đặc thù công việc phải liên tục chôn chân sau vô lăng suốt nhiều giờ liền khiến các tài xế taxi rất dễ đối mặt với hàng loạt căn bệnh nghề nghiệp nguy hiểm. Việc âm thầm chịu đựng các dấu hiệu bất thường để cố "cày cu" đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng. Câu chuyện của nam tài xế dưới đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những ai đang chủ quan với sức khỏe của chính mình.

"Khối u" kỳ lạ xuất hiện ở vùng háng và nguy cơ hoại tử ruột

Bác sĩ Thường Nghệ Lâm (Chang Yi-Lin), bác sĩ điều trị tại Khoa Phẫu thuật Tổng quát của Bệnh viện Đại học Châu Á (Đài Loan, Trung Quốc), đã chia sẻ về một ca cấp cứu hy hữu gần đây. Bệnh nhân là ông Trương (52 tuổi), làm nghề lái xe taxi.

Do đặc thù công việc, ông Trương phải ngồi lái xe liên tục 10 tiếng mỗi ngày. Ông cũng thường xuyên phụ giúp hành khách bốc dỡ các vali hành lý nặng lên xuống xe. Nhiều năm chịu áp lực nặng nề và ngồi lâu đã khiến vùng háng bên phải của ông xuất hiện một "khối u" kỳ lạ với kích thước lớn dần theo thời gian.

Nam tài xế taxi phát hiện "khối u" lạ ở gần háng nhưng chủ quan suốt 1 năm (Ảnh minh họa)

Theo lời kể, "khối u" này thực chất đã lộ ra từ khoảng một năm trước. Tuy nhiên, thay vì đi khám, ông Trương lại rất chủ quan. Mỗi lần thấy nó trồi lên, ông chỉ cần nằm xuống hoặc dùng tay tự đẩy ngược vào trong là xong. Nghĩ là hạch bình thường cộng với tâm lý ngại đi khám ở vùng nhạy cảm, ông liên tục trì hoãn và phớt lờ nó.

Cho đến gần đây, "khối u" đột ngột sưng to bằng quả xoài và bị kẹt cứng ở vùng háng phải, không thể đẩy vào được nữa. Cơn đau dữ dội kèm theo tình trạng chướng bụng nghiêm trọng lúc này mới khiến ông hốt hoảng tự lái xe thẳng tới phòng cấp cứu. Nghĩ mình bị ung thư

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, bác sĩ Thường xác nhận bản chất "khối u" này không phải là u bướu thông thường, mà thực chất là chứng thoát vị bẹn biến biến chứng nghẹt vô cùng nguy hiểm. Do áp lực đè nén từ việc ngồi quá lâu và mang vác nặng, các cơ và mô thành bụng vùng bẹn của ông đã bị rách, tạo thành một lỗ thủng lớn. Khúc ruột đáng lẽ phải nằm yên vị trong ổ bụng đã bị sa tụt ra ngoài, tạo thành hình dáng một "khối u" khổng lồ ở háng.

Tệ hơn, tại thời điểm nhập viện, khúc ruột đã bị nghẹt chặt và tắc nghẽn hoàn toàn bên trong "khối u" thoát vị. Tình trạng này khiến bệnh nhân không thể đại tiện hay xì hơi. Bác sĩ cảnh báo nếu không phẫu thuật cấp cứu để sửa chữa thành bụng kịp thời, phần ruột bị nghẹt sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu cục bộ, hoại tử và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bác sĩ Chang Yi-Lin phân tích về khối thoát vị nguy hiểm của ông Trương (Ảnh từ BV)

Nhận định tính chất nguy cấp, đội ngũ y tế đã chỉ định thực hiện phẫu thuật bằng robot Da Vinci để xử lý. Các bác sĩ rạch ba lỗ nhỏ trên bụng bệnh nhân, điều khiển cánh tay robot hình người đi vào khoang bụng để giải cứu, kéo khúc ruột bị sa tụt trở lại vị trí ban đầu. Tiếp theo, một tấm lưới nhân tạo được đặt vào để bít kín lỗ thủng trên thành bụng trước khi khâu định hình lại.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công và ông Trương được xuất viện sau 5 ngày nằm viện. "Do bệnh nhân trì hoãn điều trị quá lâu khiến túi "khối u" thoát vị bị giãn quá mức, vùng bìu của ông có hiện tượng sưng tấy và tích tụ dịch rõ rệt, nhưng sẽ tự hấp thụ dần theo thời gian", bác sĩ Thường nói thêm. Còn về phần ông Trương, ông thở dài nói: "Nghề nó bạc" khi biết nguyên nhân gây bệnh của mình.

4 lời khuyên vàng để phòng ngừa "khối u" thoát vị bẹn cho người ngồi lâu

Qua trường hợp của ông Trương, bác sĩ Thường nhấn mạnh phẫu thuật đặt lưới nhân tạo chỉ là giải pháp khắc phục phần ngọn. Nếu người bệnh không chịu thay đổi tư thế làm việc, áp lực ổ bụng tăng cao vẫn có thể khiến ruột bị tuột ra khỏi mép lưới và làm tái phát "khối u" sa ruột một lần nữa.

Để phòng ngừa căn bệnh này, đặc biệt là nhóm đối tượng phải ngồi lâu như dân văn phòng hay tài xế, bác sĩ đưa ra 4 lời khuyên sức khỏe cốt lõi:

- Cải thiện tư thế làm việc: Bạn cần thay đổi thói quen chịu trọng lượng và tránh ngồi quá lâu một tư thế. Hãy tranh thủ nghỉ ngơi, đứng lên đi lại hoặc vận động nhẹ nhàng sau mỗi tiếng làm việc để giảm tải áp lực, tránh gây căng thẳng quá mức cho cơ bụng.

- Kiểm soát tốt cân nặng: Duy trì thể trạng cân đối và tránh béo phì để giảm thiểu tối đa áp lực gia tăng bên trong ổ bụng lên thành bụng dưới.

- Tránh xa thuốc lá và trị dứt điểm cơn ho: Việc ho mạn tính kéo dài do thuốc lá sẽ tạo lực ép liên tục và mạnh mẽ lên thành bụng. Nó dễ làm rách các mô cơ vốn đã yếu và hình thành nên "khối u" thoát vị bẹn.

Những người bắt buộc phải ngồi lâu mỗi ngày cần chú trọng hơn tới chế độ ăn uống (Ảnh minh họa)

- Tăng cường chất xơ: Bạn nên ăn nhiều trái cây và rau củ mỗi ngày để cải thiện hoàn toàn tình trạng táo bón. Việc này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, tránh việc phải rặn mạnh khi đi tiêu làm tăng áp lực đột ngột lên vùng bẹn.

Đặc biệt, tuyệt đối không nên vì sự ngại ngùng hay tâm lý chủ quan mà trì hoãn việc điều trị khi cơ thể bất thường, nhất là ở gần những khu vực nhạy cảm. Nên khám sức khỏe định kỳ để nắm bắt tình hình sức khỏe và điều trị bệnh tật ở giai đoạn sớm nhất có thể.