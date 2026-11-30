Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào gen hay may mắn. Những sở thích tưởng chừng bình thường cũng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe nếu được duy trì lâu dài.

Theo các quan sát lâm sàng, sức khỏe nam giới thường có một số điểm yếu khó nhận ra: ngại bày tỏ cảm xúc, ngại đi khám và ít vận động. Khi những điều này kết hợp, các dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể dễ bị bỏ qua.

Trong khi đó, nhiều người đàn ông sống thọ không nhất thiết phải làm điều gì phi thường. Họ thường duy trì những sở thích đơn giản, giúp cơ thể và tinh thần được chăm sóc mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ

Dưới đây là 5 sở thích đáng chú ý. Có được 1 điều đã là tốt, duy trì được nhiều điều càng có lợi cho sức khỏe.

Thích đi bộ

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản nhưng thường bị xem nhẹ vì không khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi hay thở dốc. Thực tế, khi đi bộ, các cơ ở chân co duỗi nhịp nhàng, hỗ trợ máu lưu thông trở về tim và có lợi cho sức khỏe mạch máu.

Các thống kê dịch tễ học nhìn chung cho thấy người thường xuyên vận động thể chất ở cường độ vừa phải có nguy cơ gặp biến cố tim mạch thấp hơn.

Với phần lớn người trung niên và cao tuổi, cường độ phù hợp là khi cơ thể hơi đổ mồ hôi, vẫn có thể nói chuyện nhưng khó hát thành câu. Nên đi bộ sau bữa ăn khoảng 30 phút, mỗi lần 20-30 phút. Duy trì đều đặn quan trọng hơn thỉnh thoảng đi bộ thật nhiều.

Hoạt động này còn giúp cơ bắp sử dụng glucose hiệu quả hơn, nhờ đó có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn. Ngoài ra, đi bộ ngoài trời cũng là cách thư giãn tinh thần, nhất là với những người thường giữ tâm sự trong lòng.

Thích làm việc bằng tay

Sửa chữa đồ đạc, trồng cây, viết chữ, vẽ tranh hay làm đồ thủ công đều là những hoạt động có thể kích thích não bộ. Các động tác khéo léo của ngón tay đòi hỏi nhiều vùng não phối hợp, góp phần duy trì hoạt động nhận thức.

Người cao tuổi có thói quen học hỏi và làm việc bằng tay thường có xu hướng suy giảm nhận thức chậm hơn. Điều này không có nghĩa những sở thích ấy có thể chữa bệnh, mà cho thấy não bộ cần được sử dụng thường xuyên.

Mỗi ngày, chỉ cần dành khoảng 10 phút chăm sóc cây cảnh, sắp xếp đồ đạc hoặc tập viết chữ cũng là cách bắt đầu phù hợp. Những hoạt động này còn giúp con người chuyển từ trạng thái tiếp nhận thông tin thụ động sang chủ động sáng tạo, tạo cảm giác có mục tiêu và thành tựu.

Người lớn tuổi nên chọn việc nhẹ nhàng, tránh khuân vác vật nặng hoặc leo cao sửa chữa.

Thích giao tiếp xã hội

Thiếu giao tiếp trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tình trạng cô lập dễ khiến cơ thể duy trì trạng thái căng thẳng, từ đó tác động đến huyết áp, nhịp tim và giấc ngủ.

Một ván cờ, bữa ăn cùng bạn cũ hay nhóm tập thể dục buổi sáng không chỉ giúp giải trí mà còn tạo cơ hội duy trì kết nối. Giao tiếp xã hội không nhất thiết phải là những cuộc gặp đông người. Với người hướng nội, trò chuyện riêng hoặc gọi điện định kỳ cũng là lựa chọn phù hợp.

Nam giới sau khi nghỉ hưu thường có nguy cơ thu hẹp các mối quan hệ do không còn môi trường công việc để duy trì kết nối. Vì vậy, có thể bắt đầu bằng những việc đơn giản như hẹn bạn bè mỗi tuần một lần hoặc tham gia một hoạt động tập thể cố định.

Chia sẻ tâm sự cũng giúp giảm căng thẳng. Nói ra những điều chất chứa trong lòng không phải biểu hiện của sự yếu đuối, mà là cách giải tỏa áp lực thay vì luôn cố gắng tự mình gánh vác.

Thích duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ

Giấc ngủ là khoảng thời gian cơ thể phục hồi và điều chỉnh nhiều hoạt động, trong đó có huyết áp, đường huyết và quá trình tiết hormone. Thiếu ngủ kéo dài hoặc sinh hoạt thất thường có thể làm tăng gánh nặng cho hệ chuyển hóa và tim mạch.

Một cách đơn giản để cải thiện là cố định giờ thức dậy mỗi ngày, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ. Phòng ngủ nên được giữ ở nhiệt độ dễ chịu.

Người ngáy nghiêm trọng hoặc thường xuyên buồn ngủ ban ngày nên chú ý đến chất lượng giấc ngủ và tìm bác sĩ đánh giá khi cần thiết.

Thích chủ động khám sức khỏe và ghi chép

Huyết áp, đường huyết và cân nặng là những chỉ số phản ánh tình trạng cơ thể. Chủ động theo dõi và tái khám định kỳ giúp phát hiện những thay đổi bất thường từ sớm.

Nam giới không nên nghĩ rằng không có triệu chứng nghĩa là không mắc bệnh. Huyết áp và đường huyết có thể tăng cao mà chưa gây biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Mỗi người có thể chuẩn bị một cuốn sổ hoặc dùng điện thoại để ghi lại huyết áp, cân nặng mỗi tuần. Khi tái khám, hãy mang theo những thông tin này để bác sĩ tham khảo. Việc theo dõi thường xuyên cũng giúp người bệnh chủ động hơn trong quản lý các bệnh mạn tính.

Năm sở thích trên không tạo ra thay đổi tức thì, nhưng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đi bộ đều đặn giúp cơ thể vận động, ngủ đủ và đúng giờ tạo điều kiện phục hồi, giao tiếp giúp tinh thần thoải mái hơn. Khi duy trì những hoạt động này, mỗi người cũng có xu hướng quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân.

Đây đều là những việc nhỏ, không đòi hỏi dụng cụ hay điều kiện đặc biệt. Có được một thói quen đã tốt, nhưng kiên trì thực hiện mỗi ngày mới là điều quan trọng.