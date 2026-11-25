Không cần đến phòng gym hay sắm dụng cụ đắt tiền, những bài tập sử dụng chính trọng lượng cơ thể vẫn có thể giúp nam giới phát triển sức mạnh nếu được thực hiện đúng cách và duy trì đều đặn.

Khi muốn tăng sức mạnh cơ bắp, nhiều nam giới thường nghĩ đến việc nâng tạ hoặc tập với các loại máy chuyên dụng. Tuy nhiên, có một hình thức vận động đơn giản hơn, có thể thực hiện ngay tại nhà mà không cần nhiều thiết bị: tập luyện với trọng lượng cơ thể (bodyweight training).

Đây là phương pháp sử dụng chính trọng lượng cơ thể làm lực cản để cơ bắp hoạt động. Chống đẩy, squat, plank hay kéo xà đều là những ví dụ quen thuộc. Dù không cần tạ, các bài tập này vẫn có thể tạo ra kích thích đủ lớn để cải thiện sức mạnh cơ bắp nếu người tập lựa chọn mức độ phù hợp và tăng dần độ khó.

Vì sao tập với trọng lượng cơ thể vẫn giúp cơ bắp khỏe hơn?

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), tập luyện sức mạnh không nhất thiết phải sử dụng tạ hoặc máy tập. Chống đẩy và squat bằng trọng lượng cơ thể cũng được xếp vào nhóm bài tập kháng lực. Phương pháp này có thể mang lại lợi ích về sức mạnh cơ bắp tương tự như tập với máy hoặc tạ tự do khi được thiết kế phù hợp.

Điểm mấu chốt nằm ở việc cơ bắp phải hoạt động chống lại một lực cản lớn hơn mức thường ngày. Khi thực hiện động tác chống đẩy, cơ ngực, cơ vai và cơ tay sau phải phối hợp để nâng và kiểm soát cơ thể. Với squat, các nhóm cơ ở đùi, mông và hông tham gia vào quá trình hạ thấp rồi nâng cơ thể trở lại.

Một tổng quan nghiên cứu đăng trên tạp chí Sports Medicine năm 2021 cho thấy các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể như chống đẩy và kéo xà có thể là lựa chọn hiệu quả để rèn luyện sức mạnh phần thân trên. Các tác giả cũng lưu ý rằng việc tăng dần độ khó của bài tập là yếu tố quan trọng để tiếp tục tạo ra kích thích cho cơ bắp.

Đặc biệt, hướng dẫn tập luyện sức mạnh được công bố năm 2026 của Trường Đại học Y học Thể thao Mỹ (ACSM) tổng hợp 137 bài tổng quan hệ thống với hơn 30.000 người tham gia. Kết quả cho thấy tập kháng lực có thể cải thiện sức mạnh, kích thước cơ bắp và khả năng vận động. Các hình thức tập tại nhà, tập với dây đàn hồi và sử dụng trọng lượng cơ thể đều có thể đem lại lợi ích.

4 bài tập có thể thực hiện ngay tại nhà

Người mới bắt đầu có thể xây dựng một buổi tập đơn giản bằng cách kết hợp các động tác tác động đến nhiều nhóm cơ:

Chống đẩy (Push-up): Động tác này tập trung vào cơ ngực, vai và cơ tay sau. Người mới có thể chống hai tay lên tường hoặc một mặt phẳng chắc chắn, sau đó chuyển dần sang chống đẩy trên sàn khi đã khỏe hơn. Squat: Đứng hai chân rộng bằng vai, từ từ đẩy hông ra sau và hạ thấp người như thể đang ngồi xuống ghế. Sau đó dùng lực chân và cơ mông để đứng lên. Bài tập tác động chủ yếu đến cơ đùi, mông và hông. Plank: Chống hai cẳng tay xuống sàn, duỗi thẳng chân và giữ cơ thể thành một đường tương đối thẳng. Động tác này giúp rèn luyện các nhóm cơ vùng bụng và thân mình, vốn tham gia giữ ổn định tư thế. Lunge (chùng chân): Bước một chân lên trước, hạ thấp hông cho đến khi hai đầu gối gập lại ở mức phù hợp, sau đó đẩy người trở về tư thế ban đầu. Bài tập giúp tăng cường sức mạnh cơ đùi, cơ mông và khả năng kiểm soát thăng bằng.

Chống đẩy là bài tập quen thuộc với nhiều nam giới.

Các động tác trên chỉ là gợi ý cơ bản, không phải chương trình tập phù hợp với tất cả mọi người. Người tập nên điều chỉnh số lần và độ khó theo thể trạng, tránh cố thực hiện khi tư thế đã mất kiểm soát.

Muốn tăng sức mạnh, cần tập đều và tăng dần độ khó

Theo AHA, người mới có thể bắt đầu nhẹ nhàng với các bài tập trên rồi tăng dần số lần, số hiệp hoặc độ khó khi cơ thể thích nghi.

Ví dụ, khi đã quen với chống đẩy thông thường, người tập có thể thử biến thể khó hơn; khi squat trở nên nhẹ nhàng, có thể tăng số lần hoặc chuyển sang các biến thể phù hợp với thể lực.

Dù vậy, tập luyện cần đi cùng thời gian nghỉ ngơi hợp lý và chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Người có bệnh lý nền, chấn thương hoặc vấn đề về xương khớp nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi bắt đầu.

Không nhất thiết phải có phòng gym mới có thể rèn luyện cơ bắp. Với những động tác phù hợp, kỹ thuật đúng và sự kiên trì, tập luyện với trọng lượng cơ thể là lựa chọn thiết thực để nam giới bắt đầu xây dựng sức mạnh ngay tại nhà.