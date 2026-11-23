Không phải ngâm chân hay dùng thực phẩm chức năng, một động tác đơn giản trước khi ngủ được cho là có thể giúp người trung niên, cao tuổi giảm đầy bụng và thư giãn hệ tiêu hóa.

Bà Trương năm nay 62 tuổi, tối nào cũng duy trì một thói quen không thay đổi: ngâm chân bằng nước nóng trong 20 phút, đến khi bàn chân đỏ lên mới thôi, sau đó lên giường và tiếp tục lướt điện thoại. Thế nhưng, bụng bà lúc nào cũng đầy chướng. Bữa tối ăn không nhiều nhưng khi nằm xuống vẫn cảm thấy tức ngực, trằn trọc mãi không ngủ được, thường phải mất hơn một tiếng mới có thể chợp mắt.

Người nhà khuyên bà mua một số sản phẩm bồi bổ khí huyết. Bà đã thử ăn táo đỏ, long nhãn và dùng nhiều loại thực phẩm chức năng, nhưng bụng vẫn không dễ chịu hơn, ban đêm vẫn thường xuyên tỉnh giấc.

Tại các phòng khám, không khó để bắt gặp những người cao tuổi có tình trạng tương tự. Ban ngày họ đi chợ, nấu ăn, chăm cháu, làm việc mệt mỏi. Đến tối, họ muốn dựa vào việc ngâm chân hoặc dùng thực phẩm bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể. Thế nhưng, càng bồi bổ lại càng cảm thấy đầy tức, khó chịu. Nhiều người dành toàn bộ sự chú ý cho đôi chân khi chăm sóc sức khỏe trước giờ đi ngủ mà ít khi để ý đến vùng bụng của mình.

Nhiều người có thói quen ngâm chân nước nóng trước khi ngủ.

Theo các chuyên gia, thói quen thực sự đáng dành 5 phút trước khi ngủ không phải ngâm chân, mà là xoa bụng – còn gọi là mát-xa bụng.

Trước hết, cần khẳng định rằng ngâm chân không phải việc làm sai. Ngâm chân bằng nước ấm có thể giúp thư giãn đôi bàn chân và làm cơ thể ấm lên. Tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu mang lại cảm giác dễ chịu cho chi dưới và hệ tuần hoàn, trong khi tác dụng đối với tình trạng đầy bụng sau bữa tối, táo bón hoặc chướng bụng do nhu động ruột chậm lại khá hạn chế.

Khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, chức năng vận động của đường tiêu hóa vốn không còn tốt như thời trẻ. Thức ăn đưa vào cơ thể được tiêu hóa và vận chuyển chậm hơn. Khi bụng đầy chướng, người bệnh có thể khó nằm thoải mái và ngủ không sâu giấc. Xoa bụng là một động tác nhỏ tác động trực tiếp lên vùng bụng, giúp đường tiêu hóa thư giãn.

Các tài liệu đào tạo điều dưỡng về chẩn đoán, điều trị táo bón chức năng ở người cao tuổi đều đề cập đến xoa bóp bụng như một biện pháp can thiệp không dùng thuốc.

Cách thực hiện là nằm ngửa, thả lỏng cơ thể, lấy rốn làm trung tâm rồi nhẹ nhàng xoa vòng quanh theo chiều kim đồng hồ. Động tác cần chậm rãi, lực vừa phải, chỉ cần cảm thấy vùng bụng hơi ấm lên mà không gây khó chịu.

Thông qua kích thích cơ học nhẹ nhàng và tác động phản xạ, động tác này có thể hỗ trợ nhu động ruột, giảm đầy bụng và cải thiện tình trạng đại tiện khó. Đồng thời, việc xoa bụng cũng giúp cơ thể thư giãn sau một ngày căng thẳng. Đây không phải phương pháp điều trị mới lạ, càng không phải cứ xoa là có thể chữa khỏi mọi bệnh, mà chỉ là một thói quen đơn giản, ít tốn kém và dễ thực hiện hằng ngày.

Cách xoa bụng trong 5 phút: Hãy nhớ những chi tiết sau

Động tác này không phức tạp. Trước khi đi ngủ, hãy đi tiểu để làm rỗng bàng quang, sau đó nằm ngửa trên giường. Có thể hơi co đầu gối để thành bụng được thả lỏng.

Xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm rồi đặt chồng lên vùng rốn. Bắt đầu xoa chậm theo vòng tròn nhỏ quanh rốn theo chiều kim đồng hồ, sau đó từ từ mở rộng phạm vi ra toàn bộ vùng bụng rồi thu hẹp dần về phía rốn. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 5 phút, mỗi ngày thực hiện một lần là đủ.

Nằm ngửa xoa bụng trước khi ngủ có thể giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Trong khi xoa, hãy hít thở tự nhiên, không nín thở. Không nên thực hiện ngay sau khi ăn. Tốt nhất, hãy đợi khoảng một tiếng để thức ăn trong dạ dày được tiêu hóa phần nào rồi mới tiến hành. Bạn cũng có thể thực hiện động tác này vào buổi sáng sau khi thức dậy, nhưng buổi tối trước khi ngủ thường là thời điểm dễ duy trì thói quen nhất.

Nếu trong lúc xoa bụng xuất hiện tình trạng ợ hơi hoặc trung tiện, đây có thể là phản ứng thư giãn bình thường, không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, nếu cảm thấy đau bụng rõ rệt, chóng mặt hoặc hồi hộp, cần dừng ngay và không tiếp tục thực hiện trong ngày hôm đó.

Những trường hợp không nên vội vàng xoa bụng

Có một số tình huống không nên tự ý nằm trên giường để xoa bụng.

Đó là khi bụng đột ngột xuất hiện cơn đau kéo dài, đau rõ rệt khi ấn vào; người vừa trải qua phẫu thuật vùng bụng; có khối bất thường ở bụng, thoát vị; da bụng bị tổn thương hoặc viêm nhiễm; phụ nữ đang mang thai.

Những trường hợp này nên tham khảo ý kiến bác sĩ tại cơ sở y tế để được đánh giá chuyên môn trước khi quyết định có phù hợp với việc xoa bóp hay không.

Người cao tuổi đang sử dụng thuốc chống đông máu dài ngày hoặc mắc bệnh tim mạch, mạch máu não nghiêm trọng cũng nên trao đổi với bác sĩ điều trị trước khi thực hiện. Xoa bụng chỉ là một biện pháp chăm sóc sức khỏe hằng ngày, không thể thay thế việc thăm khám và dùng thuốc.

Suy cho cùng, chăm sóc sức khỏe ở tuổi trung niên và cao tuổi không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc mua những sản phẩm đắt tiền hay thực hiện các quy trình phức tạp. Bụng là một trong những bộ phận làm việc vất vả nhất của cơ thể mỗi ngày. Từ ăn uống, tiêu hóa đến đại tiện, tất cả đều phụ thuộc vào hoạt động liên tục của hệ tiêu hóa.

Chỉ cần dành 5 phút trước khi ngủ, xoa ấm hai bàn tay rồi nhẹ nhàng xoay tròn trên bụng, bạn có thể giúp vùng bụng thư giãn sau một ngày đầy chướng và căng tức. Cơ thể thoải mái hơn, giấc ngủ cũng có thể dễ chịu hơn. Việc này không khó, điều quan trọng là duy trì đều đặn và thực hiện đúng cách.