Mỹ nhân đẹp bậc nhất hải ngoại quay lại nghề cũ

"Tôi làm việc không hề vất vả vì tôi rất yêu cái nghề này" - Nhật Hạ nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có dịp gặp gỡ ca sĩ Nhật Hạ trong dịp đi show chung với nhau.



Thúy Nga tiết lộ: "Chị Nhật Hạ ngày xưa có mở một studio chụp hình, makeup, cho thuê váy cưới… Sau đó, chị đóng cửa studio một thời gian dài, rồi mới mở lại hai năm nay".

Nhật Hạ và Thúy Nga

Nhật Hạ chia sẻ: "Ngày xưa làm studio thì phát triển, còn bây giờ người ta ít ra tiệm chụp hình vì thường chụp bằng điện thoại luôn.

Nhưng những người có tính nghệ sĩ, doanh nhân hay người làm đám cưới vẫn cần đến studio chụp hình. Hay đơn giản là những người cần có bức ảnh nét, đẹp để in ra thì họ vẫn đến studio. Chụp điện thoại không thể đẹp bằng chụp ở studio.

Nhất là giới nghệ sĩ lại luôn cần chụp hình ở studio để làm poster. Tôi chụp hình và làm đẹp cho nghệ sĩ nhiều lắm. Từ xưa tôi đã hay chụp hình và make up cho nghệ sĩ.

Tôi làm việc không hề vất vả vì tôi rất yêu cái nghề này. Từ xưa tôi đã yêu nghệ thuật, thích vẽ tranh, nhưng tôi chuyển qua làm make up vì cũng là vẽ nhưng thiết thực, dễ kiếm tiền hơn.

Hơn nữa, khi tôi làm cho một ai đó đẹp lên, họ hạnh phúc lắm và tôi cũng vui theo họ. Họ rất yêu quý tôi vì làm cho họ trẻ hơn, đẹp hơn nên tôi rất thích. Về chụp hình thì có ông anh họ tôi chụp. Anh ấy đã chụp hình 40 năm nay rồi".

Nhật Hạ từ lâu đã được biết đến là mỹ nhân có nhan sắc bậc nhất tại hải ngoại. Nữ ca sĩ tên thật là Vũ Thị Ngọc Liên sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tới năm 18 tuổi thì sang Thái Lan. Tại đây, cô tình cờ được trình diễn nhạc tiếng Anh với một ban nhạc Thái Lan và bén duyên với âm nhạc.

Nhật Hạ và chồng

Từ Thái Lan, Nhật Hạ chuyển sang Mỹ định cư. Mới sang Mỹ được đúng 2 ngày, cô đã lọt mắt xanh chủ một phòng trà ở San Jose và được mời ký hợp đồng để ca hát hàng đêm.

Năm 1985, Nhật Hạ ra mắt băng nhạc đầu tiên mang tên là Mơ ai. Sau đó cô hợp tác với nhiều trung tâm băng nhạc nổi tiếng ở hải ngoại.

Nhờ nhan sắc nổi trội cùng vóc dáng đẹp và sự tươi mới, trẻ trung, Nhật Hạ trở thành một trong những ca sĩ trẻ được yêu thích nhất thời đó với dòng nhạc New Wave, nhạc ngoại lời Việt và cả nhạc trữ tình. Cô là một trong những tên tuổi hàng đầu nhạc trẻ tại hải ngoại, cùng với Ngọc Lan, Kim Ngân, Lynda Trang Đài…

Trong giới ca sĩ hải ngoại ngày đó, Nhật Hạ được xếp vào hàng mỹ nhân, với nhan sắc mê đắm mọi ánh nhìn. Cô sở hữu đôi mắt to tròn sâu thẳm, bờ môi căng mọng, chiếc mũi cao và mái tóc dài thướt tha, mang trong mình vẻ đẹp vừa đậm chất Á Đông, vừa phảng phất nét Tây phương.