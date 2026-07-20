Mỹ đánh giá: Không phải chạy hay bơi, đây là môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất, ai cũng làm được

Nghiên cứu cho thấy môn thể thao này có mối liên hệ rõ rert nhất với việc giảm nguy cơ tử vong sớm.

Một nghiên cứu đăng trên BMJ Medicine đã xác định hình thức vận động có liên quan nhiều nhất đến việc giảm nguy cơ tử vong sớm, đồng thời cho thấy việc kết hợp nhiều loại bài tập mang lại lợi ích lớn hơn so với chỉ duy trì một môn duy nhất, theo trang tin khoa học SciTech Daily.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), Đại học Y khoa Trùng Khánh (Trung Quốc) và Đại học Yonsei (Hàn Quốc) thực hiện trên dữ liệu của 173.229 người.

Mục tiêu của nhóm nghiên cứu là đánh giá tác động của từng hình thức vận động đối với tuổi thọ, đồng thời so sánh hiệu quả giữa việc chỉ tập một môn với việc kết hợp nhiều loại hình luyện tập.

Nghiên cứu 30 năm chỉ ra bài tập giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất

Trong quá trình theo dõi kéo dài 30 năm, người tham gia cung cấp thông tin về các hoạt động thể chất thường xuyên như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, leo cầu thang, chèo thuyền, thể dục nhịp điệu, các môn thể thao dùng vợt, yoga, giãn cơ cũng như những công việc đòi hỏi nhiều sức lực như cắt cỏ, làm vườn và đào đất. Đến cuối thời gian nghiên cứu, có 38.847 người trong số những người tham gia đã qua đời.

Kết quả phân tích cho thấy đi bộ không chỉ là hình thức vận động được nhiều người lựa chọn mà còn có mối liên hệ rõ rệt nhất với việc giảm nguy cơ tử vong sớm, qua đó góp phần kéo dài tuổi thọ.

Cụ thể, từng hình thức vận động có liên quan đến mức giảm nguy cơ tử vong sớm như sau:

Đi bộ: giảm 17%.

Các môn thể thao dùng vợt: giảm 15%.

Thể dục nhịp điệu hoặc chèo thuyền: giảm 14%.

Tập tạ: giảm 13%.

Chạy bộ nhanh: giảm 13%.

Chạy bộ chậm: giảm 11%.

Leo cầu thang: giảm 10%.

Đạp xe: giảm 4%.

Bên cạnh hiệu quả của từng bài tập riêng lẻ, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc duy trì nhiều loại hình vận động khác nhau có thể đem lại lợi ích vượt trội.

Theo đó, những người có chế độ tập luyện đa dạng nhất ghi nhận nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 19% so với nhóm ít vận động. Đồng thời, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp và các nguyên nhân khác cũng giảm từ 13% đến 41%.

5 điều cần biết để đi bộ mang lại hiệu quả tốt hơn

Duy trì ít nhất 30 phút mỗi ngày

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, phù hợp với hầu hết mọi người. Chỉ cần đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày đã có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể chia thành nhiều lần 10 phút trong ngày. Những hoạt động như đi bộ đến nơi làm việc, leo cầu thang hay xuống xe sớm một điểm dừng đều được tính vào tổng thời gian vận động.

Muốn giảm mỡ, hãy đi đủ lâu

Đi bộ là bài tập aerobic giúp cơ thể sử dụng chất béo để tạo năng lượng. Tuy nhiên, quá trình đốt mỡ diễn ra hiệu quả hơn sau khoảng 20 phút vận động liên tục, khi cơ thể bắt đầu sử dụng mỡ thay cho nguồn glycogen dự trữ. Vì vậy, nếu mục tiêu là giảm cân, nên duy trì mỗi buổi đi bộ ít nhất 30 phút. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng đi bộ vào buổi chiều hoặc đầu tối có thể hỗ trợ đốt mỡ tốt hơn nhờ sự thay đổi hormone trong cơ thể.

Đi bộ vẫn cần kết hợp kiểm soát chế độ ăn

Lượng calo tiêu hao khi đi bộ phụ thuộc vào cân nặng, thời gian và cường độ vận động. Chẳng hạn, một người nặng 50 kg đi bộ khoảng 75 phút có thể đốt gần 230 kcal. Dù mang lại nhiều lợi ích, đi bộ đơn thuần khó giúp giảm cân nếu lượng calo nạp vào vẫn vượt quá mức tiêu hao. Vì vậy, chế độ ăn uống hợp lý vẫn là yếu tố quan trọng.

Chú ý tư thế khi đi

Để tăng hiệu quả, hãy giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, mắt nhìn về phía trước thay vì cúi đầu. Đánh tay theo nhịp bước và sải chân rộng hơn bình thường sẽ giúp kích hoạt nhiều nhóm cơ hơn, tăng mức tiêu hao năng lượng mà không cần đi quá nhanh.

Đi bộ trước hay sau bữa ăn đều có lợi nhưng cần lưu ý

Đi bộ nhẹ khoảng 10 phút trước bữa ăn có thể hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, nhưng không nên tập khi quá đói.

Trong khi đó, đi bộ sau ăn khoảng 30-60 phút giúp kiểm soát đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt có lợi với người muốn kiểm soát cân nặng hoặc có nguy cơ mắc tiểu đường.

Quan trọng nhất là duy trì thói quen đi bộ đều đặn để đạt hiệu quả lâu dài.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)