Một phụ nữ bị hạ huyết áp, nổi mẩn khắp người sau khi ăn cá nướng, nội soi phát hiện nguyên nhân gây sốc

Một phụ nữ 43 tuổi bị đau bụng dữ dội sau khi ăn cá. Nội soi cho thấy hơn 140 ấu trùng ký sinh trùng bám trong dạ dày của bà.

Trường hợp này được đăng tải trên Tạp chí Quốc tế về Bệnh truyền nhiễm. Theo đó, bệnh nhân là một phụ nữ Bồ Đào Nha 43 tuổi sống ở Lisbon. Khoảng 24 giờ trước khi xuất hiện triệu chứng, bà đã ăn cá kiếm nướng, một loại cá biển dài, có hình dạng như thanh kiếm.

Sau khi ăn cá, bệnh nhân bắt đầu bị buồn nôn, đau thượng vị, mệt mỏi, ớn lạnh và tiêu chảy nhẹ. Điều đáng lo ngại nhất là huyết áp giảm xuống còn 67/45 mmHg, cùng với phát ban nghiêm trọng ở cả hai chân, và lan rộng ra cánh tay và bụng.

Các xét nghiệm ban đầu không phát hiện bất thường nào trong điện tâm đồ, siêu âm tim, chụp X-quang ngực hoặc siêu âm bụng. Tuy nhiên, nội soi đường tiêu hóa trên cho thấy niêm mạc dạ dày bị sưng và sung huyết.

Điều gây sốc hơn nữa là các bác sĩ đã tìm thấy một số lượng lớn ấu trùng ký sinh trùng bám vào và đào hang trong niêm mạc dạ dày. Sau khi loại bỏ chúng và phân tích hình thái cũng như vật chất di truyền, chúng được xác định là ấu trùng Anisakis simplex, với số lượng hơn 140 con - một bệnh nhiễm trùng rất hiếm gặp và nghiêm trọng.

Nhóm y tế đã lấy ấu trùng ký sinh trùng ra khỏi dạ dày bằng nội soi. Sau đó, tình trạng của bệnh nhân cải thiện nhanh chóng, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ cùng với thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Báo cáo nêu rõ bệnh nhân được phép về nhà khi tình trạng ổn định và không có triệu chứng tương tự tái phát trong suốt 6 tháng theo dõi, đồng thời kết quả xét nghiệm máu trở lại mức bình thường.

Ký sinh trùng Anisakis là gì?

Anisakis là một loại giun tròn được tìm thấy trong vòng đời của động vật biển. Giai đoạn ấu trùng gây bệnh có thể được tìm thấy trong thịt hoặc nội tạng của một số loài cá và động vật thân mềm.

Mọi người có thể bị nhiễm bệnh do ăn cá hoặc mực sống hoặc chưa chín kỹ bị nhiễm ấu trùng, chẳng hạn như sashimi, ceviche, cá muối, cá lên men hoặc hải sản chưa được làm nóng kỹ. Ấu trùng có thể bám vào và đào hang vào niêm mạc thực quản, dạ dày hoặc ruột, gây ra bệnh gọi là bệnh anisakiasis.

Con người chỉ là vật chủ bất đắc dĩ. Ấu trùng không thể phát triển thành giun trưởng thành và sinh sản trong cơ thể người, nhưng khi còn sống, chúng có thể gây viêm và tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

Bạn gặp phải những triệu chứng gì sau khi ăn nó?

Các triệu chứng của chứng rối loạn tiêu hóa có thể xuất hiện trong vòng vài giờ sau khi ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau bụng đột ngột, buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi, tiêu chảy hoặc có máu và chất nhầy trong phân.

Trong một số trường hợp, protein của ký sinh trùng có thể gây ra phản ứng dị ứng, dẫn đến phát ban ngứa, nổi mề đay, sưng mặt hoặc môi, khó thở, huyết áp giảm, và có khả năng gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc sốc phản vệ, một trường hợp cấp cứu y tế cần được điều trị ngay lập tức.

Đau bụng do loại ký sinh trùng này cũng có thể giống với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, loét dạ dày, viêm ruột thừa hoặc các bệnh lý đường tiêu hóa khác. Do đó, việc thông báo cho bác sĩ về việc gần đây bạn đã ăn cá hoặc mực sống hoặc chưa chín kỹ là rất quan trọng để chẩn đoán.

Tại sao ký sinh trùng vẫn được tìm thấy trong cá nướng?

Mặc dù báo cáo cho biết bệnh nhân đã ăn cá nướng, điều này không nhất thiết có nghĩa là cá được nấu chín kỹ luôn chứa ký sinh trùng sống. Có thể các miếng cá không được làm nóng đều, đặc biệt là ở những phần dày hơn, hoặc quá trình nướng có thể không làm tăng nhiệt độ bên trong đủ.

Điều này không nên được hiểu là ăn cá nấu chín theo tiêu chuẩn cũng nguy hiểm như ăn cá sống, mà chỉ là lời nhắc nhở rằng chỉ dựa vào lớp vỏ ngoài bị cháy hoặc đổi màu có thể không đủ. Phần bên trong của cá cần được nấu chín kỹ trước khi ăn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo nên nấu chín hải sản cho đến khi nhiệt độ bên trong đạt ít nhất 63 độ C để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Liệu việc làm lạnh có tiêu diệt được ký sinh trùng không?

Việc đông lạnh ở nhiệt độ và thời gian tiêu chuẩn có thể giúp tiêu diệt ấu trùng ký sinh trùng, nhưng tủ đông gia đình có thể không duy trì được nhiệt độ ổn định hoặc đủ thấp. Do đó, bạn không nên chỉ đơn giản là đông lạnh cá tươi trong thời gian ngắn và cho rằng nó an toàn để ăn sống.

Các hướng dẫn được CDC trích dẫn từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) nêu rõ rằng cá dùng để ăn sống cần được bảo quản ở nhiệt độ không thấp hơn -20 độ C trong ít nhất 7 ngày, hoặc đông lạnh ở nhiệt độ thấp hơn nữa trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, dù nhiệt độ lạnh hoặc nóng có thể tiêu diệt ấu trùng, một số protein từ ký sinh trùng vẫn có thể gây ra phản ứng dị ứng ở những người nhạy cảm. Do đó, những người trước đây đã từng bị phản ứng dị ứng sau khi ăn cá nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định nguyên nhân thay vì tự ý ăn lại.

Làm thế nào để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng ở cá và hải sản?

- Nấu chín kỹ cá và mực, đặc biệt là những phần dày hơn. Đừng chỉ tập trung vào màu sắc hoặc lớp vỏ ngoài bị cháy xém.

- Hãy chọn một nhà hàng đồ sống uy tín. Nhà hàng đó nên sử dụng nguyên liệu đông lạnh để kiểm soát ký sinh trùng theo tiêu chuẩn, chứ không chỉ đơn thuần là cá trông tươi ngon.

- Đừng cho rằng việc ngâm chua hoặc vắt nước chanh sẽ tiêu diệt hết tất cả ký sinh trùng. Việc ướp muối, ngâm giấm hoặc sử dụng axit citric không thể đảm bảo mức độ an toàn tương đương với việc nấu chín hoặc đông lạnh theo các quy trình tiêu chuẩn.

- Bảo quản hải sản ở nhiệt độ thích hợp và để hải sản sống tách biệt với thực phẩm đã chế biến sẵn để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ các tác nhân gây bệnh khác.

- Hãy theo dõi xem có bất kỳ triệu chứng nào sau khi ăn hay không, đặc biệt là đau bụng đột ngột, buồn nôn, nôn mửa, phát ban hoặc khó thở.

Tôi nên làm gì nếu xuất hiện các triệu chứng sau khi ăn cá sống?

Nếu bạn bị đau bụng dữ dội hoặc kéo dài sau khi ăn cá và mực sống hoặc chưa chín kỹ, bạn nên đi khám bác sĩ. Hãy nhớ cung cấp chi tiết về loại thực phẩm và thời gian bạn ăn. Nội soi có thể cho phép bác sĩ trực tiếp nhìn thấy và loại bỏ ấu trùng nếu chúng có trong dạ dày.

Nếu bạn bị nổi mề đay kèm theo sưng môi hoặc lưỡi, khó thở, chóng mặt, huyết áp thấp hoặc ngất xỉu, hãy đến cơ sở y tế cấp cứu ngay lập tức vì đây có thể là phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Không tự ý dùng thuốc hoặc uống thuốc tẩy giun.

Nguồn và ảnh: Sanook