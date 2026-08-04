Một người có 3 thói quen này chứng tỏ họ rất trưởng thành

Có những người tuổi đời chưa hẳn đã nhiều, nhưng chỉ cần quan sát cách họ xử lý những tình huống trong cuộc sống hàng ngày cũng đủ để nhận ra một sự chín chắn vượt xa số tuổi thực tế của mình.

Không ít người vẫn nghĩ rằng sự trưởng thành gắn liền với tuổi tác, cứ sống đủ lâu ắt sẽ chín chắn hơn. Nhưng trên thực tế, có những người dù đã lớn tuổi vẫn giữ những phản ứng rất trẻ con trước khó khăn, trong khi có người còn trẻ lại thể hiện sự trưởng thành qua những thói quen rất nhỏ trong cách sống. Dưới đây là 3 thói quen thường thấy ở những người thực sự trưởng thành.

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh khi mọi việc không như ý

Có những người khi gặp chuyện không suôn sẻ thường có phản xạ đầu tiên là tìm nguyên nhân từ bên ngoài, đổ lỗi cho thời tiết, cho người khác hay cho vận rủi, thay vì nhìn lại xem bản thân đã làm gì chưa đúng. Người trưởng thành lại có xu hướng ngược lại, họ dành thời gian nhìn nhận phần trách nhiệm của chính mình trước khi nghĩ đến những yếu tố khách quan.

Việc chủ động nhận trách nhiệm không phải để tự trách móc bản thân quá mức, mà là cách để họ rút ra được bài học thực sự từ mỗi lần vấp ngã. Những người quen đổ lỗi cho hoàn cảnh thường lặp lại cùng một sai lầm nhiều lần, trong khi người trưởng thành nhờ biết nhìn lại chính mình mà dần tránh được những vết xe đổ cũ.

Thay vì đổ lỗi, người có nội tâm trưởng thành sẽ tìm cách nhìn lại chính mình trước (Ảnh minh họa: Pinterest)

Biết kiềm chế lời nói khi đang trong cơn nóng giận

Khi tức giận, có người để cảm xúc dẫn dắt hoàn toàn, nói ra những lời có thể khiến bản thân hối hận sau này hoặc làm tổn thương người xung quanh. Người trưởng thành cũng có cảm xúc tiêu cực như bất kỳ ai, nhưng họ hiểu rằng lời nói trong lúc nóng giận thường không phản ánh đúng những gì mình thực sự muốn truyền đạt, nên họ chọn cách im lặng hoặc tạm dừng cuộc trò chuyện để lấy lại bình tĩnh.

Khả năng kiềm chế này không đến từ việc họ ít cảm xúc hơn người khác, mà từ việc họ đã học được cách tách bạch giữa cảm xúc nhất thời và những giá trị lâu dài của một mối quan hệ. Nhờ vậy, họ tránh được

Chấp nhận rằng không phải mọi mối quan hệ đều cần giữ lại

Có những người cố gắng níu kéo mọi mối quan hệ trong đời, kể cả những mối quan hệ đã không còn phù hợp hoặc khiến bản thân mệt mỏi, chỉ vì sợ cảm giác mất mát hoặc ngại thay đổi. Người trưởng thành lại hiểu rằng các mối quan hệ trong cuộc sống vốn dĩ có sự sàng lọc tự nhiên theo thời gian, và không phải ai từng gắn bó cũng cần phải đồng hành đến cuối cùng.

Việc chấp nhận để một số mối quan hệ dần phai nhạt không phải là sự vô tâm, mà là khả năng phân biệt được đâu là những kết nối thực sự có giá trị, đâu là những ràng buộc chỉ khiến bản thân thêm gánh nặng. Nhờ sự tỉnh táo này, người trưởng thành thường dành được nhiều năng lượng hơn cho những mối quan hệ thực sự xứng đáng được vun đắp.

Khả năng chấp nhận sự thay đổi tự nhiên trong các mối quan hệ giúp một người dành nhiều năng lượng hơn cho những kết nối thực sự có giá trị (Ảnh minh họa: Pinterest)

Sự trưởng thành thực sự không được đo bằng số năm đã sống, mà bằng cách một người đối diện với khó khăn, cảm xúc và các mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu nhận ra bản thân đang sở hữu cả ba thói quen kể trên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã đạt đến một mức độ chín chắn mà không phải ai cũng có được, bất kể tuổi đời thực tế là bao nhiêu.