Một con chó dại cắn liên tiếp 12 người, nhiều nạn nhân không đi tiêm phòng

Từ khai báo của hai người dân bị chó dại cắn, CDC Đồng Nai truy vết phát hiện thêm 10 trường hợp cũng bị con chó này cắn nhưng không khai báo, không đi tiêm phòng dại.

Ngày 12/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai cho biết, qua giám sát tại các cơ sở tiêm vắc xin phòng dại, đơn vị đã phát hiện hai người trong thời gian ngắn cùng khai báo bị một con chó cắn tại khu phố Lộ Đức, phường Hố Nai. Ngay sau đó, CDC Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng phường Hố Nai điều tra dịch tễ, xác minh nguồn lây.

Lực lượng chức năng phối hợp điều tra ổ dịch dại tại phường Hố Nai nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (ảnh: CDC Đồng Nai)

Kết quả điều tra cho thấy chỉ trong hai ngày, con chó đã cắn 12 người, trong đó có nhiều trẻ em. Sau khi bị bắt giữ để theo dõi, con vật chết và có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút dại.

Đáng lo ngại, ngoài hai người chủ động đi tiêm phòng, 10 trường hợp còn lại đều không đến cơ sở y tế sau khi bị chó cắn và cũng không báo cho chính quyền địa phương, đến khi ngành y tế vào cuộc điều tra, các trường hợp này mới được phát hiện, vận động tiêm vắc xin phòng dại.

Ngay sau khi xác định ổ dịch, lực lượng liên ngành đã tiêu hủy con vật mắc bệnh và những con chó có nguy cơ phơi nhiễm; khoanh vùng, xử lý ổ dịch, giám sát chặt các trường hợp bị chó cắn để bảo đảm tất cả đều được điều trị dự phòng kịp thời.

Theo CDC Đồng Nai, điều đáng lo ngại nhất không chỉ là con chó mắc bệnh dại mà còn là sự chủ quan của người dân. Nhiều người cho rằng bị chó nhà cắn sẽ không sao hoặc vết thương nhỏ nên không cần tiêm phòng nhưng không kịp thời phát hiện và can thiệp thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng bởi khi bệnh dại đã khởi phát thì hầu như không còn khả năng cứu chữa.

Sau khi phát hiện ổ dịch, CDC Đồng Nai đã phối hợp cơ quan chức năng phường Hố Nai rà soát tổng đàn chó, mèo; yêu cầu chủ nuôi tiêm phòng đầy đủ, xích, nhốt, rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, xử lý các trường hợp thả rông vật nuôi và tiếp tục giám sát để khống chế triệt để ổ dịch, không để xảy ra ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn.