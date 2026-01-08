Mang combo khiến nguy cơ đột quỵ luôn cận kề, chỉ 3 tháng sau mọi thứ thay đổi hoàn toàn nhờ làm 1 điều

Từng thích thú với những món ăn nhiều dầu mỡ, xu hướng ẩm thực mà không ít người trẻ mê mẩn, Ngô Xuân Bách (sinh năm 1990, xã Đan Phượng, Hà Nội) phải trả giá bằng cả sức khỏe. Khi chưa đầy 35 tuổi, anh mang trong mình “combo” mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp – những yếu tố khiến nguy cơ đột quỵ luôn ở mức báo động. Thế nhưng chỉ sau 3 tháng thay đổi lối sống một cách khoa học và kỷ luật, mọi chỉ số sức khỏe của anh đã đảo ngược ngoạn mục.

Ngày đầu năm mới, anh Bách tự hào khoe vừa hoàn thành cự ly marathon 21 km, điều mà chỉ 3 tháng trước, anh còn cho là không tưởng. Bởi ở thời điểm ấy, chỉ cần leo vài bậc cầu thang cũng đủ khiến anh mệt lả, thở dốc.

Cách đây 3 tháng, anh Bách nặng trên 100 kg, thể trạng suy giảm nghiêm trọng. Các chỉ số chuyển hóa liên tục ở mức xấu: mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, huyết áp thường xuyên chạm ngưỡng nguy hiểm. Sinh hoạt hằng ngày trở nên nặng nề, việc đi lại hay làm việc kéo dài cũng là thử thách.

“Bác sĩ cảnh báo tôi có thể đột quỵ bất cứ lúc nào nếu không kiểm soát mỡ máu và huyết áp. Nghe vậy tôi thực sự rất lo sợ”, anh Bách chia sẻ.

Theo anh, việc tăng cân nhanh bắt đầu khoảng hai năm trước, khi anh làm tài xế xe công nghệ. Áp lực công việc, thu nhập không ổn định khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng, buồn chán. Để giải tỏa, anh tìm đến bia rượu, ăn uống thất thường, sinh hoạt thiếu kiểm soát. Chỉ trong thời gian ngắn, cân nặng từ mức khoảng 80 kg tăng vọt lên 101 kg.

Anh Bách có sự thay đổi ngoại mục sau 3 tháng (ảnh NVCC).

3 tháng cho sự thay đổi kỳ diệu

Khi ấy, anh Bách sống khá khép kín, ít giao tiếp xã hội, phần lớn thời gian rảnh dành cho việc chơi điện tử hoặc ở một mình. Anh từng nhiều lần thử giảm cân bằng các phương pháp như nhịn ăn gián đoạn, cắt tinh bột, thậm chí có giai đoạn giảm được hàng chục kg. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức và kỷ luật, cân nặng nhanh chóng quay trở lại, kéo theo sự chán nản và tái diễn lối sống cũ.

Bước ngoặt đến khi anh tham gia chương trình “Tôi Khỏe Đẹp Hơn”. Tại đây, anh Bách bắt đầu thay đổi một cách nghiêm túc và bài bản: tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học, xây dựng kỷ luật cá nhân. Sau 3 tháng, anh giảm được 23 kg, vòng eo thu gọn 21 cm, thể lực cải thiện rõ rệt. Không chỉ có thể chạy liên tục 21 km, anh còn làm việc cả ngày mà không còn cảm giác mệt mỏi như trước.

Sức khỏe cải thiện kéo theo sự thay đổi lớn về tinh thần. Anh Bách cho biết, anh luôn cảm thấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng chia sẻ hành trình thay đổi của mình để lan tỏa cảm hứng sống khỏe tới cộng đồng.

Bách đã giành giải đặc biệt trong cuộc thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn".

Chế độ ăn uống của anh gần như được “làm mới” hoàn toàn. Nếu trước đây anh thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, món chiên xào nhiều dầu mỡ, thì nay mỗi bữa ăn đều được tính toán hợp lý. Bữa trưa và tối gồm khoảng 120–150 g đạm từ thịt nạc, thịt gà hoặc cá; 400–500 g rau xanh; cùng 200 g tinh bột tốt như gạo lứt hoặc khoai. Bữa sáng được thay thế bằng một ly dinh dưỡng cân đối.

Không chỉ bản thân thay đổi, hành trình của anh Bách còn lan tỏa tích cực tới gia đình. Mẹ anh đã giảm được 5 kg, cải thiện rõ rệt các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là giấc ngủ và tim mạch. Không khí gia đình trở nên gắn kết, vui vẻ hơn khi các thành viên cùng nhau tập luyện và ăn uống lành mạnh.

“Với tôi, hành trình khỏe mạnh không còn là câu chuyện của riêng bản thân. Khi tôi thay đổi, mẹ cũng thay đổi cùng tôi. Chúng tôi cùng nhau tập luyện, cùng học cách ăn uống khoa học và động viên nhau mỗi ngày. Tôi nhận ra rằng, chăm sóc sức khỏe cho chính mình cũng là một cách thể hiện tình yêu với gia đình”, anh Bách chia sẻ.

Theo anh, giảm cân và cải thiện sức khỏe không quá khó nếu hiểu đúng và làm đúng. “Vẻ đẹp và sức khỏe không phải là đặc quyền, mà là một kỹ năng ai cũng có thể học được. Chỉ cần có mục tiêu rõ ràng và không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ thành công”, anh Bách nhắn nhủ.

Tối 7/1/2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 4. Ngô Xuân Bách là nhân vật giành giải thưởng đặc biệt của cuộc thi.