HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3/2026

chinhphu.vn |

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 22h ngày 11/3/2026, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm sâu sau khi thực hiện chi quỹ bình ổn giá.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11-3-2026

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại