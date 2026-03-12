Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11-3-2026
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 22h ngày 11/3/2026, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm sâu sau khi thực hiện chi quỹ bình ổn giá.
