HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tài xế "buồn ngủ quá" nên dừng trên cao tốc để chợp mắt có được ko? Cục CSGT giải đáp

Duy Anh |

Mới đây, CSGT đã quay lại hình ảnh tài xế dừng xe trái quy định ở dải dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết... để ngủ.


Từ vụ việc trên, Cục CSGT nhấn mạnh, các tài xế chỉ được dừng xe trong trường hợp bất khả kháng như:

Phương tiện gặp sự cố kỹ thuật không thể tiếp tục di chuyển.

Xảy ra tai nạn giao thông.

Các tình huống khẩn cấp khác buộc phải dừng xe.

Như vậy, trường hợp tài xế "buồn ngủ" không nằm trong nội dung "dừng xe khi thật sự bất khả kháng". Trong trường hợp này, tài xế có thể dừng xe ở trạm dừng chân hoặc rẽ ra đường nhánh để dừng, đỗ.

Khi buộc phải dừng xe trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần:

Bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm.

Đặt biển cảnh báo hoặc vật cảnh báo phía sau xe theo đúng khoảng cách an toàn (tối thiểu 150m).

Nhanh chóng đưa người ra khỏi làn xe chạy, đứng tại vị trí an toàn phía ngoài hộ lan.

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên kế toán Ngụy Thị Hồng Thắm



Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

cảnh sát giao thông

cao tốc

CSGT

chính sách mới

quy định mới

Cục Cảnh sát giao thông

làn khẩn cấp

phạt nguội

nghị định 168

Hay độc lạ

dừng đỗ trên cao tốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại