Lời khuyên cho những người hay uống nước mía vắt quất

Chua chua, ngọt ngọt, mùi thơm đặc trưng và cảm giác đã khát tức thì là những điều chúng ta thường nói về ly nước mía vắt quất (tắc) những ngày hè. Thế nhưng, uống thế nào cho đúng, chó khỏe thì chẳng mấy ai nhắc đến.

Không khó để bắt gặp những hàng nước mía xuất hiện dày đặc trên khắp các con phố mỗi khi mùa hè gõ cửa. Giữa cái nắng gay gắt, một ly nước mía mát lạnh quyện cùng vị chua thanh, thơm nức của trái quất luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu để đập tan cơn khát tức thì. Tuy nhiên, đằng sau sự kết hợp quen thuộc và đầy hấp dẫn này lại ẩn chứa không ít rủi ro sức khỏe nếu dùng sai cách đấy nhé!

Nước mía vắt quất: Sự kết hợp hoàn hảo hay "kẻ thù" của dạ dày?

Luôn có 2 trường phái đối lập khi nói về nước mía vắt quất. Người thì cho rằng vắt quất vào nước mía vừa ngon vừa đỡ ngọt. Người lại cho rằng nước mía phải để nguyên chất mới đúng vị, tốt cho sức khỏe. Vậy thực hư ra sao?

Không tính đến sở thích, về mặt dinh dưỡng, quất và nước mía không hề kỵ nhau. Trái lại, việc vắt quất vào nước mía còn mang lại hàng loạt lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

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Hàm lượng vitamin C dồi dào từ quất kết hợp cùng hệ dưỡng chất gồm kali, magie, sắt và các vitamin nhóm B trong nước mía giúp tăng cường hệ miễn dịch, bổ sung chất điện giải và bù đắp năng lượng tức thì khi cơ thể bị mất nước do nắng nóng. Bên cạnh đó, các hợp chất flavonoid trong vỏ quất còn hỗ trợ kháng viêm, làm dịu cổ họng và kích thích tiêu hóa. Tinh dầu thơm từ vỏ quất kết hợp với vị ngọt đậm của mía giúp ly nước có vị chua ngọt hài hòa, đồng thời tính axit nhẹ trong quất cũng giúp làm chậm phần nào tốc độ hấp thu đường lỏng vào máu.

Tuy nhiên, sự kết hợp bổ dưỡng này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi bạn sử dụng đúng cách. Nếu dùng sai thời điểm hoặc lạm dụng quá đà, lượng axit citric đậm đặc từ quất kết hợp cùng hàm lượng đường cao trong mía có thể gây ra hiện tượng kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến các cơn đau rát thượng vị, trào ngược hoặc làm trầm trọng thêm các rủi ro về mặt chuyển hóa.

5 sai lầm nghiêm trọng khi uống nước mía vắt quất

Nhiều người vẫn duy trì những thói quen thưởng thức nước mía vắt quất tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn rủi ro sức khỏe cực lớn dưới đây, hãy bỏ ngay:

1. Lạm dụng nước mía vắt quất, uống thay nước lọc hàng ngày

Nhiều người có thói quen nạp liên tục 2 đến 3 ly lớn mỗi khi đi nắng về để giải khát hoặc thậm chí uống thay nước lọc mỗi ngày. Đây là sai lầm tai hại. Cần nhớ rằng, dù là nước mía vắt quất hay nước mía nguyên chất thì hàm lượng đường lỏng tập trung vẫn cực kỳ cao. Việc dùng thay nước lọc sẽ bắt tuyến tụy làm việc quá tải, dễ dẫn đến hội chứng kháng insulin, tích tụ mỡ nội tạng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Không một loại đồ uống gì có thể thay thế nước lọc.

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2. Vắt cả vỏ quất bẩn, dính tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Nhiều tiệm nước mía hay thậm chí người tự làm nước mía vắt quất tại nhà cũng tiện tay ném thẳng trái quất nguyên vỏ vào rãnh máy ép cùng cây mía hay vắt quất mà chẳng quan tâm tới làm sạch chúng. Quất là loại quả rất dễ bám bụi bẩn, vi khuẩn và thường xuyên được phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản. Khi không được rửa sạch tỉ mỉ từng quả, quá trình ép nghiền nát vỏ quất sẽ xả trực tiếp các độc tố hóa học này vào ly nước, biến thức uống giải khát thành một ổ nhiễm độc đe dọa trực tiếp đến gan và thận. Đừng cho rằng chỉ lấy phần nước bên trong thì vỏ quất để sao cũng được nhé!

3. Uống nước mía vắt quất khi bụng đang đói

Đây là sai lầm tai hại nhưng quen thuộc, thậm chí nhiều người còn tưởng ràng tốt. Thực tế là, uống hỗn hợp đường lỏng đậm đặc từ nước mía kết hợp với axit chua khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng là hành vi tra tấn hệ tiêu hóa. Lượng axit từ quất sẽ lập tức tấn công niêm mạc dạ dày chưa có thức ăn bảo vệ, gây ra tình trạng xót ruột, trào ngược axit và đầy hơi dữ dội. Về lâu dài, thói quen này chính là nguyên nhân gây ra gây viêm loét dạ dày mãn tính.

4. Để nước mía vắt quất lâu, để qua đêm vẫn uống

Nước mía chứa hàm lượng đường cao lại kết hợp với vị chua của quất sẽ tạo ra môi trường vô cùng thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, khiến nước mía vắt quất có tốc độ lên men và hư hỏng nhanh hơn nhiều so với nước mía thường. Đáng nguy hiểm hơn, do ly nước vốn đã có sẵn vị chua nhẹ tự nhiên của quất nên người uống rất khó nhận ra sự thay đổi mùi vị khi nước bắt đầu ôi thiu. Việc vô tư uống ly nước đã biến chất này sẽ gây ra các cơn nhiễm trùng đường ruột và ngộ độc thực phẩm cấp tính. Tốt nhất chỉ nên uống nước mía vắt quất trong vòng tối đa 3 giờ đồng hồ sau khi pha chế, tuyệt đối không để qua đêm dù là trong tủ lạnh.

5. Thêm quá nhiều quất vì thích vị chua đậm

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Việc tự vắt quất hay dặn chủ quán vắt tới 4 - 5 trái quất vào một ly nước mía để át độ ngọt tưởng tốt hơn nhưng sự thật là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Bởi bạn sẽ nạp vào cơ thể lượng axit citric quá ngưỡng. Lượng axit này không chỉ làm biến đổi cấu trúc dinh dưỡng tự nhiên của nước mía mà còn trực tiếp bào mòn men răng, gây ê buốt và hủy hoại men răng nhanh chóng. Nếu uống khi đói càng thêm hại dạ dày.

Để ly nước mía vắt quất phát huy tối đa công dụng giải nhiệt mà không rơi vào cảnh "loại bất cập hại", các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên uống từ 1 - 2 ly mỗi tuần với dung tích chuẩn khoảng 150 - 300ml và đừng quá đậm đặc. Thời điểm vàng để thưởng thức là sau bữa ăn chính từ 1 - 2 tiếng, tuyệt đối không uống vào buổi tối trước khi đi ngủ hay đang đói cồn cào. Người mắc bệnh tiểu đường hay bệnh thận, thừa cân nên kiểm soát lượng uống khắt khe hơn. Ngoài ra, hãy ưu tiên mua ở những cơ sở uy tín, đảm bảo quất được rửa sạch kỹ càng trước khi chế biến và nên uống ngay sau khi vắt xong.