Lời khuyên cho những người hay uống nước bí đao hạt chia

Thanh mát, giải nhiệt, dưỡng da, giảm cân, ngon miệng... là những từ mọi người thường dùng để nói về nước bí đao hạt chia. Tuy nhiên, uống nó thế nào là đúng, thế nào là sai thì không phải ai cũng biết.

Bí đao là loại quả không thể thiếu trong những ngày hè. Một ly nước bí đao (còn được gọi là nước sâm) đã đủ đánh tan cơn khát và cảm giác nóng nực, khi được thêm vào một chút hạt chia vừa "nhai vui miệng" lại vừa giàu dưỡng chất thì càng được yêu thích. Thế nhưng, uống nước bí đao hạt chia có thật tốt như lời đồn?

Nước bí đao hạt chia: Sự kết hợp TỐT hay HẠI?

Nói đến nước bia đao hạt chia, đây là loại đồ uống từng là hottrend trong giới ẩm thực và chăm sóc sắc đẹp. Thế nhưng, đến nay vẫn tồn tại nhiều tranh cãi là có nên kết hợp chúng với nhau hay không. Có người cho rằng nước bí đao phải để nguyên chất mới khỏe, cũng có người lại nói cho hạt chia vào nước bí đao sẽ trở thành "phiên bản nâng cấp".

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Thực tế, bí đao và hạt chia là 2 thực phẩm lành tính, khi kết hợp đúng cách sẽ tạo nên sự cộng hưởng dinh dưỡng rất đáng ghi nhận.

Về mặt y học và dinh dưỡng, bí đao mang tính mát, giàu nước (trên 95%), vitamin C và kali giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm tích tụ nước. Trong khi đó, hạt chia là nguồn dồi dào chất xơ hòa tan (gel mucilage), Omega-3, đạm thực vật và các khoáng chất như canxi, magie. Sự kết hợp này mang lại tác dụng kép vượt trội: bí đao hỗ trợ đào thải độc tố và làm mát cơ thể, còn hạt chia đóng vai trò như một "chiếc phanh" làm chậm quá trình hấp thu đường, tạo cảm giác no lâu và cải thiện độ đàn hồi của làn da.

Thế nhưng, sự bổ dưỡng này chỉ thực sự phát huy khi cả hai nguyên liệu được xử lý đúng cách, pha chế đúng công thức và uống đúng thời điểm. Nước bí đao hạt chia nghe lành là thế, ngon là thế nhưng dùng sai cũng có thể từ "nước bổ" thành "nước độc" cho sức khỏe đấy nhé!

5 sai lầm phổ biến khi uống nước bí đao hạt chia

Dù là thức uống bổ dưỡng, nhiều người vẫn gặp phải các sự cố sức khỏe do mắc phải những sai lầm khi dùng nước bí đao hạt chia dưới đây:

1. Lạm dụng uống thay nước lọc hàng ngày

Vì muốn ép cân nhanh hay đon giản là sở thích, nhiều người nạp từ 1 đến 2 lít nước bí đao hạt chia mỗi ngày và ngưng uống nước lọc. Đây là cách làm thiếu khoa học. Tác dụng lợi tiểu mạnh từ bí đao kết hợp với lượng lớn chất xơ khi nở ra, tính hút nước của hạt chia sẽ làm bàng quang và thận làm việc quá tải, dễ dẫn đến mất cân bằng điện giải, tụt huyết áp và mệt mỏi dai dẳng. Không một loại nước mát nào có thể thay thế hoàn toàn vai trò của nước lọc.

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2. Ép bí đao sống lấy nước kết hợp hạt chia để giữ trọn vitamin

Nhiều người nhầm tưởng ép bí đao thô không qua nhiệt độ sẽ giữ trọn vẹn vitamin C làm đẹp da. Tuy nhiên, bí đao sống chứa hàm lượng hợp chất saponin (chất xà phòng tự nhiên) tương đối cao. Khi chưa được nấu chín, saponin từ bí đao sẽ kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, cộng thêm chất xơ dồi dào từ hạt chia sẽ làm tình trạng chướng bụng, buồn nôn và tiêu chảy trở nên dữ dội hơn. Đặc biệt là nếu dùng bí đao bị đắng, dù nấu chín khả năng ngộ độc cũng rất cao.

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3. Uống vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc khi bụng đói cồn cào

Tính hàn của bí đao kết hợp với lượng chất xơ dồi dào của hạt chia có thể trở thành là "kẻ thù" của dạ dày rỗng. Đồng thời cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Do đó, uống nước bí đao hạt chia khi đói dễ gây lạnh bụng, cồn cào và kích ứng đường ruột. Còn nếu uống một ly lớn vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ khiến tác dụng lợi tiểu của bí đao phát huy, làm bạn phải thức giấc nhiều lần đi tiểu, gây mất ngủ và làm gián đoạn quá trình tái tạo làn da.

4. Nấu quá nhiều đường ngọt đậm hoặc cho quá nhiều hạt chia

Để tăng hương vị, không ít người thường cho rất nhiều đường phèn hay đường cát vào nước bí đao. Việc nạp lượng đường lỏng đậm đặc này vừa triệt tiêu hoàn toàn công dụng giảm cân, vừa kích hoạt quá trình đường hóa (glycation) làm đứt gãy sợi collagen, khiến da nhanh chảy xệ và làm tăng nguy cơ tích mỡ nội tạng.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng thả quá nhiều hạt chia vào ly nước cũng là sai lầm phổ biến. Do hạt chia có lượng chất xơ cực kỳ dồi dào, nếu nạp dồn dập vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể (trên 15 - 20g mỗi lần uống), chúng sẽ hút nước mạnh và làm chậm trệ quá trình tiêu hóa, gây ra các phản ứng ngược như chướng bụng, đầy hơi, thậm chí là tiêu chảy dữ dội.

5. Ngâm hạt chia chưa đủ nở hoặc pha nước để qua đêm

Hạt chia cần ít nhất 10 - 15 phút ngâm trong nước để nở hoàn toàn lớp gel mucilage. Nếu uống khi hạt chia còn khô, chúng sẽ tiếp tục hút nước tự do từ thành ruột, dễ gây ra tình trạng khô hạn tiêu hóa, chướng bụng và táo bón. Ngoài ra, hỗn hợp nước bí đao và hạt chia giàu dưỡng chất nên rất dễ lên men. Việc để nước qua đêm ở nhiệt độ phòng hoặc bảo quản tủ lạnh không kín sẽ làm nước biến chất, dễ gây nhiễm trùng đường ruột và ngộ độc.

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Để nước bí đao hạt chia phát huy tối đa công dụng giải nhiệt, giữ dáng và sáng da mà không rơi vào cảnh "lợi bất cập hại", các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên uống từ 2 - 3 ly mỗi tuần với dung tích khoảng 200 - 300ml cho mỗi lần dùng. Thời điểm hợp lý nhất để thưởng thức là sau bữa ăn chính từ 1 - 2 tiếng. Bệnh nhân huyết áp thấp, người hay bị lạnh bụng, tiêu chảy nên cân nhắc giảm lượng dùng và luôn nhớ nấu chín kỹ bí đao, ngâm nở hoàn toàn hạt chia trước khi thưởng thức nhé!