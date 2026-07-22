Lời khuyên cho những gia đình đang dùng tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cũ: 4 dấu hiệu cho thấy thiết bị điện đang biến thành "bom hẹn giờ",

Nhiều gia đình có thói quen dùng thiết bị điện đến khi nào hỏng hẳn mới thay, miễn là máy còn chạy được. Nhưng những dấu hiệu dưới đây cho thấy thiết bị điện trong nhà bạn đang âm thầm trở thành mối nguy, dù bề ngoài vẫn dùng bình thường.

Khi mua sắm thiết bị gia dụng cho nhà mới, phần lớn mọi người chỉ quan tâm đến chức năng và trải nghiệm sử dụng. Thiết bị điện là vật dụng kết nối trực tiếp với nguồn điện để hoạt động, nên khi có trục trặc, nó không chỉ đơn thuần là hỏng hóc mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sử dụng lâu dài khiến thiết bị dễ quá nóng hoặc trục trặc linh kiện bên trong. Không ít người cho rằng chừng nào máy chưa hỏng hẳn thì cứ tiếp tục dùng, mà không biết rằng đó chẳng khác nào giữ một quả bom hẹn giờ trong nhà. Dưới đây là 4 dấu hiệu cảnh báo mà gia đình nào cũng nên để ý, thiết bị càng giữ lâu thì rủi ro càng lớn.

1. Tiếng động bất thường hoặc mùi lạ

Khi mới mua về, thiết bị có thể có mùi thoang thoảng từ nhựa hoặc gỗ, mùi này thường biến mất sau vài ngày sử dụng. Nhưng nếu sau một thời gian dài sử dụng, thiết bị bất ngờ phát ra mùi hoặc tiếng ồn lạ, đây là dấu hiệu cần chú ý ngay.

Ví dụ, máy giặt rung lắc mạnh bất thường khi vận hành, kèm tiếng ồn lạ, thường là do các bộ phận bên trong đã lão hóa. Nếu tiếp tục sử dụng mà ngửi thấy mùi khét, đó có thể là dấu hiệu đoản mạch ở ổ cắm hoặc linh kiện bên trong. Lúc này, cần ngắt nguồn điện ngay lập tức để tránh tai nạn do điện áp quá cao.

Một cư dân mạng từng chia sẻ: gia đình có chiếc máy giặt cũ dùng khoảng 8 năm, vẫn giặt tốt, nhưng một lần quên rút phích cắm sau khi dùng, hôm sau máy bốc cháy. May mắn phát hiện kịp thời. Câu chuyện này cho thấy: máy còn chạy được không đồng nghĩa với việc nó an toàn, đôi khi thiết bị càng "hoạt động bền" lại càng che giấu rủi ro lớn hơn.

2. Mức tiêu thụ điện tăng đột biến

Nhiều gia đình thắc mắc vì sao hóa đơn tiền điện ngày càng tăng dù không dùng nhiều hơn trước. Nếu gặp tình trạng này, hãy kiểm tra lại độ tuổi của các thiết bị trong nhà. Thiết bị đã hết tuổi thọ khuyến nghị thường tiêu thụ điện gấp đôi hoặc hơn so với bình thường, đặc biệt là tủ lạnh - thiết bị hoạt động liên tục 24/24 giờ. Máy điều hòa cũng vậy: vào mùa hè, máy điều hòa cũ có thể tiêu tốn lượng điện gấp đôi so với máy mới cho cùng một giờ sử dụng. Vì vậy, việc hóa đơn tiền điện tăng không hẳn chỉ do giá điện, mà có thể do chính thiết bị cũ đang "ngốn điện" âm thầm.

Khi mua thiết bị mới, nên ưu tiên các mẫu đạt hiệu suất năng lượng cấp 1 (tiết kiệm điện nhất), cấp 2 vẫn chấp nhận được, và tránh các mẫu dưới cấp 2. Với các thiết bị dùng thường xuyên như bình nước nóng, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, hiệu suất năng lượng cấp 1 là lựa chọn nên ưu tiên.

3. Hiệu suất sử dụng giảm rõ rệt

Thiết bị điện sinh nhiệt trong quá trình hoạt động là bình thường, nhưng để đánh giá thiết bị còn tốt hay không, cần quan sát hiệu suất thực tế của nó.

Nếu điều hòa làm mát kém sau một thời gian sử dụng, hoặc gần như không mát trong nửa ngày, trước tiên nên vệ sinh sạch bụi bẩn bên trong máy - đây thường là nguyên nhân phổ biến khiến máy hoạt động kém hiệu quả. Nếu đã vệ sinh mà hiệu quả làm mát/sưởi ấm vẫn kém, khả năng cao là máy nén đã cũ hoặc bộ phận cốt lõi bị lỗi, cần nhờ kỹ thuật viên kiểm tra.

Tủ lạnh cũng vậy, nếu trước đây làm lạnh tốt nhưng gần đây kém đi, kèm hiện tượng chảy nhựa ở ngăn mát, nguyên nhân nhiều khả năng nằm ở hệ thống làm lạnh gặp sự cố. Với bình nước nóng, nếu thời gian làm nóng nước kéo dài hơn trước (ví dụ từ nửa giờ lên một giờ cho cùng lượng nước), nguyên nhân thường do bộ phận làm nóng đã tích tụ nhiều cặn vôi, cần được vệ sinh chuyên sâu.

4. Vỏ máy nóng bất thường, rò rỉ nước hoặc rò điện

Hãy thử chạm vào hai bên hoặc mặt sau tủ lạnh nhà bạn. Hơi ấm nhẹ là bình thường, nhưng nếu toàn bộ thân máy nóng lên rõ rệt, đó là dấu hiệu cho thấy có vấn đề bên trong. Trong một số trường hợp, bề mặt tủ lạnh còn có thể bị nhiễm điện - đây là tình huống nguy hiểm cần xử lý ngay.

Bình nước nóng điện dùng quá lâu dễ bị ăn mòn thành bình bên trong, dẫn đến rò rỉ nước và rò điện. Đáng lưu ý, một số bình nước nóng dù có trang bị thiết bị an toàn, nhưng nếu đã mất tác dụng theo thời gian thì sẽ không còn tự động bảo vệ người dùng như thiết kế ban đầu.

Nếu thiết bị điện trong nhà xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, nên gọi kỹ thuật viên đến kiểm tra sớm. Nếu phát hiện vấn đề, tốt nhất nên thay thế thiết bị mới ngay, không nên chần chừ chờ đến khi máy hỏng hẳn - vì lúc đó, rủi ro về an toàn có thể đã xảy ra trước khi thiết bị "chịu" ngừng hoạt động.

Theo Aboluowang