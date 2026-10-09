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Lời khuyên cho những ai thích ăn chuối

Minh Khang (t/h)
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Chuối là một trong những loại trái cây quen thuộc, dễ mua, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, một số nhóm người cần chú ý đến lượng chuối trong khẩu phần hằng ngày.

1. Đừng nghĩ chuối càng bổ càng nên ăn nhiều

Chuối có nhiều chất dinh dưỡng nhưng vẫn cung cấp năng lượng và carbohydrate. Ăn quá nhiều trong một lần có thể khiến tổng năng lượng nạp vào cơ thể tăng lên đáng kể.

Vì vậy, thay vì ăn nhiều chuối cùng lúc, nên đưa loại quả này vào khẩu phần trái cây đa dạng trong ngày. Một chế độ ăn tốt không dựa vào một loại thực phẩm duy nhất.

2. Người mắc bệnh thận cần đặc biệt lưu ý

Chuối là thực phẩm giàu kali. Ở người có chức năng thận bình thường, cơ thể có thể điều hòa và đào thải lượng kali dư thừa. Tuy nhiên, khi chức năng thận suy giảm, khả năng loại bỏ kali có thể bị hạn chế.

Kali máu tăng cao có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến hoạt động của tim.

Do đó, người mắc bệnh thận mạn hoặc từng được bác sĩ cảnh báo có kali máu cao không nên tự ý ăn nhiều chuối. Lượng chuối phù hợp cần được cân nhắc dựa trên chức năng thận và kết quả xét nghiệm của từng người.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

3. Người bệnh đái tháo đường không nhất thiết phải kiêng chuối

Chuối có vị ngọt nên nhiều người cho rằng người mắc đái tháo đường phải tránh hoàn toàn loại quả này. Đây không phải nguyên tắc chung.

Người bệnh vẫn có thể ăn chuối với khẩu phần phù hợp, nhưng cần tính lượng carbohydrate từ chuối vào tổng khẩu phần trong ngày. Độ chín của quả cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường và tốc độ tiêu hóa.

Thay vì ăn một lượng lớn, nên chia khẩu phần hợp lý và theo dõi đường huyết để biết cơ thể đáp ứng thế nào.

4. Không nên chỉ ăn chuối mà bỏ qua các loại quả khác

Chuối giàu kali và vitamin B6 nhưng không thể cung cấp tất cả dưỡng chất mà cơ thể cần.

Một chế độ ăn lành mạnh nên có nhiều loại trái cây khác nhau như: cam, bưởi, ổi, táo, thanh long… Mỗi loại có thành phần vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật khác nhau.

Vì vậy, ăn đa dạng vẫn tốt hơn việc ngày nào cũng chỉ ăn một loại quả.

5. Người dễ đầy bụng nên ăn lượng vừa phải

Một số người có thể xuất hiện cảm giác đầy bụng, chướng bụng hoặc khó chịu sau khi ăn nhiều chuối. Khả năng dung nạp mỗi người khác nhau và lượng ăn cũng đóng vai trò quan trọng.

Nếu nhận thấy cơ thể thường xuyên khó chịu sau khi ăn chuối, có thể giảm khẩu phần mỗi lần, đồng thời theo dõi xem triệu chứng có cải thiện hay không.

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Tags

dinh dưỡng

bệnh thận

đái tháo đường

Kali

carbohydrate

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