Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Volvo EX90 vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam với mức giá 3,5 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của giới mê xe sang. Đây là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn, sở hữu kích thước tương đương với XC90, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng.

Xe điện lớn nhất của Volvo về Việt Nam, ngang cỡ XC90, đầy pin đủ chạy Hà Nội - Huế.