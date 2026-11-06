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Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Văn Chế
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Kia Sonet thế hệ mới đang được thử nghiệm tại khu vực Himalaya với lớp ngụy trang kín toàn thân, thu hút sự chú ý của giới yêu xe. Việc này cho thấy hãng xe Hàn Quốc đang chuẩn bị ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới, khác biệt so với bản hiện hành.

Kia Sonet thế hệ mới hé lộ loạt nâng cấp, có thể thêm ADAS cấp 2.

CSGT đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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