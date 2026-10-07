Lời khuyên cho những gia đình đang dùng lưới khi rửa bát

Lưới rửa bát là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình bởi ưu điểm tạo nhiều bọt, dễ len vào các góc nhỏ và giúp làm sạch dầu mỡ trên bát đĩa. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, cần lưu ý những điều sau.

Lưới rửa bát không tự sạch sau mỗi lần sử dụng

Sau mỗi bữa ăn, trên bát đĩa thường còn sót lại dầu mỡ, vụn thức ăn, nước sốt hoặc các chất hữu cơ khác. Trong quá trình rửa, một phần những chất này có thể mắc lại giữa các sợi lưới.

Đặc biệt, những loại lưới có cấu trúc dày, nhiều lớp hoặc nhiều khe nhỏ càng dễ giữ lại cặn nếu không được xả kỹ. Khi lưới tiếp tục được sử dụng trong trạng thái ẩm ướt, các chất bẩn còn sót lại có thể phân hủy và gây mùi khó chịu.

Vì vậy, không nên mặc định rằng cứ cho lưới vào nước rửa bát và chà mạnh là dụng cụ này đã sạch.

Điều quan trọng sau mỗi lần rửa là loại bỏ hoàn toàn cặn thức ăn, xả kỹ dưới vòi nước và để lưới khô ráo.

Ảnh minh họa

Đừng để lưới luôn ướt

Một trong những thói quen phổ biến là sau khi rửa xong, nhiều người đặt luôn lưới bên cạnh bồn rửa hoặc để trong một chiếc hộp đựng còn đọng nước.

Môi trường ẩm ướt kéo dài không phải là điều kiện lý tưởng để dụng cụ rửa bát luôn sạch. Nếu lưới còn bám dầu mỡ và cặn thức ăn, việc để ẩm càng lâu càng khiến mùi khó chịu xuất hiện và làm tăng nguy cơ tích tụ vi sinh vật.

Do đó, sau khi sử dụng, nên xả sạch lưới, vắt hoặc để ráo nước rồi đặt ở nơi thông thoáng. Khu vực bảo quản cũng cần được vệ sinh thường xuyên, tránh để lưới tiếp xúc với nước bẩn trong bồn rửa.

Đừng dùng một chiếc lưới cho mọi việc

Lưới rửa bát nên được sử dụng đúng mục đích. Không nên dùng cùng một dụng cụ để rửa bát đĩa rồi chuyển sang lau bàn bếp, chà bồn rửa hoặc làm sạch những vật dụng có mức độ bẩn khác nhau.

Việc dùng chung khiến chất bẩn có thể được đưa từ khu vực này sang khu vực khác.

Gia đình cũng nên có sự phân biệt giữa dụng cụ rửa bát và khăn lau bếp. Nếu sử dụng khăn hoặc miếng lau để vệ sinh nhiều khu vực, chúng cần được giặt và làm khô thường xuyên.

Khi nào nên thay lưới rửa bát?

Không có một thời gian cố định áp dụng cho tất cả các loại lưới rửa bát. Tuổi thọ của dụng cụ phụ thuộc vào chất liệu, tần suất sử dụng và cách vệ sinh.

Tuy nhiên, nếu lưới đã có mùi hôi dai dẳng, nhớt, đổi màu, bị mốc, biến dạng hoặc có nhiều cặn bẩn không thể làm sạch, đây là lúc nên thay mới.

Không nên cố tận dụng một chiếc lưới đã xuống cấp chỉ vì cho rằng vẫn có thể tạo bọt hoặc chà rửa được.

Đối với những gia đình sử dụng lưới mỗi ngày và rửa nhiều lần, việc thay dụng cụ thường xuyên hơn cũng là một cách đơn giản để duy trì vệ sinh trong khu vực bếp.

Rửa bát sạch không chỉ nằm ở nước rửa bát

Nhiều người quan niệm rằng chỉ cần sử dụng nước rửa bát có khả năng làm sạch dầu mỡ tốt là đủ. Trên thực tế, vệ sinh bát đĩa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cách bảo quản dụng cụ rửa.

Một chiếc lưới sạch cần được xả sạch sau khi dùng, không để ngâm trong nước bẩn, không để ẩm kéo dài và được thay khi có dấu hiệu xuống cấp.

Đồng thời, bồn rửa, giá để bát và khu vực xung quanh cũng cần được vệ sinh thường xuyên. Bát đĩa sau khi rửa nên được tráng sạch và để khô.