Loại cá có cái tên "rùng rợn" nhưng thịt lại ngọt, dai, không tanh, là đặc sản sức khỏe được săn lùng

Nhiều người thường có tâm lý e ngại trước những loại hải sản sở hữu vẻ ngoài kỳ dị hay tên gọi đáng sợ mà vô tình bỏ lỡ những nguồn dinh dưỡng cực kỳ quý giá cho cơ thể.

Cá tà ma từ lâu đã được xem là một trong những đặc sản nổi bật và là niềm tự hào của vùng biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Với thân hình dẹt, vảy màu nâu đen óng ánh, loại cá này thường sinh sống chủ yếu ở các gành đá ngầm và rạn san hô sâu. Không chỉ gắn liền với đời sống miền biển, cá tà ma còn dần trở thành nguyên liệu thượng hạng được giới sành ăn và người chú trọng sức khỏe săn lùng ráo riết nhờ hương vị thanh nhẹ, thịt chắc và sở hữu những giá trị sinh học vượt trội đối với hệ tim mạch.

Cá tà ma là đặc sản của vùng biển Lý Sơn và khu vực miền Trung nói chung (Ảnh minh họa)

Về hình dáng, cá tà ma có kích thước trung bình từ 20 - 30cm, thịt trắng tinh, săn chắc và khi chế biến không hề bị bở. Cá có vị ngọt đậm đà tự nhiên, ít tanh hơn hẳn các loài cá da trơn hay cá đáy khác. Đặc biệt là phần mỡ cá dưới da rất béo nhưng không gây ngấy, phù hợp với khẩu vị của mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già.

Môi trường sống tại các vùng biển lạnh sâu quanh đảo Lý Sơn giúp cá tà ma tích tụ được lớp mỡ lành tính chất lượng cao. Đây là lý do vào mùa đông, khi cá đạt độ béo ngậy nhất, hàm lượng axit béo chưa bão hòa trong thịt cá cũng tăng vọt lên mức tối đa. Do sản lượng đánh bắt tự nhiên không nhiều và phụ thuộc vào thời tiết, loại cá này hiện được lùng mua ráo riết tại các chợ hải sản lớn hoặc các đầu mối cung cấp đặc sản biển cao cấp với mức giá không hề rẻ.

Không chỉ là một món ăn thơm ngon, cá tà ma còn là kho báu dinh dưỡng thực sự. Cứ trong 100g thịt cá tươi cung cấp khoảng 20g protein sinh học toàn diện chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp tái tạo tế bào cơ, phục hồi thể trạng nhanh chóng.

Cá tà ma cực giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, lớp mỡ dưới da cá chứa hàm lượng omega 3 dồi dào giúp điều hòa lipid máu, hạn chế tích tụ cholesterol xấu gây hại cho thành mạch. Loại cá này còn cung cấp dồi dào vitamin A tốt cho võng mạc, vitamin D3 hỗ trợ hấp thu canxi, cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, phốt pho, kẽm, sắt và khoảng 35mcg selenium giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch tự nhiên. Bên cạnh thịt thơm ngon, việc ăn cả phần cấu trúc xương mềm của cá cũng là cách bổ sung thêm canxi và khoáng chất tự nhiên, hỗ trợ củng cố hệ xương khớp dẻo dai.

Cá tà ma nấu món gì ngon và khỏe?

Nhờ tính chất thịt dai giòn, không tanh, cá tà ma phù hợp với nhiều cách chế biến khác nhau để giữ trọn vẹn hoạt chất sinh học, mang lại sự hào hứng cho bất kỳ ai muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Để bảo toàn nguyên vẹn hàm lượng omega-3 cấu trúc mạch dài bao gồm DHA và EPA vốn rất dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ cao, phương pháp nướng mộc trên than hồng hoặc hấp cách thủy luôn được khuyến khích hàng đầu. Cá được ép nhẹ, không cần tẩm ướp quá nhiều gia vị công nghiệp mà chỉ cần chút sả ớt hoặc hành gừng. Cách chế biến này giúp giữ lại lớp mỡ cá béo ngậy lành tính hằng ngày, cực kỳ lý tưởng cho những người đang áp dụng chế độ ăn kiêng, cần bảo vệ thành mạch hoặc kiểm soát chỉ số đường huyết.

Với những ai cần một món ăn giải nhiệt và bổ sung nước cho cơ thể, canh chua cá tà ma luôn là ưu tiên xuất hiện trong thực đơn. Vị chua thanh của me rừng, khế ngọt hòa cùng vị ngọt hậu của cá tạo nên một phương thức tự nhiên giúp bổ túc chất điện giải, kích thích cảm giác thèm ăn cho người mới ốm dậy, đồng thời hỗ trợ gan thải độc hiệu quả nhờ các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên trong nước canh.

Canh hay lẩu cá tà ma rất được yêu thích vào mùa hè (Ảnh minh họa)

Riêng với món cá tà ma chiên giòn, dù đây là lựa chọn hấp dẫn về mặt vị giác nhờ lớp da giòn rụm kết hợp với thớ thịt ngọt đậm giúp kích thích vị giác cho người kén ăn, nhưng về mặt sức khỏe thì không nên ăn quá thường xuyên. Quá trình chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin và làm biến tính cấu trúc protein trong cá, đồng thời làm tăng lượng chất béo không lành tính nạp vào cơ thể.

Tại các nhà hàng hải sản hiện nay, loại cá này còn được nâng tầm thành món lẩu cá tà ma lá giang hoặc cá tà ma hấp cách thủy công thức bắc thảo. Đây đều là những món ăn bài thuốc bổ dưỡng, giúp làm ấm cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ hệ hô hấp trong những ngày thời tiết thay đổi.

Với người tiêu dùng hiện đại, cá tà ma không chỉ là một món ăn lạ miệng mà còn là giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao để bảo vệ sức khỏe dẻo dai. Tìm mua và bổ sung loại cá đặc sản này vào thực đơn định kỳ chính là cách thông minh để tận hưởng nguồn quà tặng quý giá từ đại dương.

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