Loại cá bán đầy chợ Việt, được người Nhật mua về làm sashimi: Rẻ nhưng dinh dưỡng vượt cá hồi, cực tốt cho sức khỏe

Giá thành vô cùng bình dân và quen thuộc trên mâm cơm hằng ngày, ít ai ngờ loại cá này lại đang tạo nên bước ngoặt lớn trên thị trường quốc tế, thậm chí chinh phục cả những quốc gia khắt khe bậc nhất như Nhật Bản.

Mỗi khi đi chợ hay vào siêu thị, người tiêu dùng Việt không khó để tìm thấy những mẻ cá rô phi tươi ngon với mức giá vô cùng dễ chịu. Dù có giá thành "hạt dẻ", loài cá này lại rất giàu dinh dưỡng và đang bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ xuất khẩu.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi đạt 69 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025. VASEP nhận định, ngành hàng này hoàn toàn có thể hướng tới cột mốc xuất khẩu 250 - 350 triệu USD, thậm chí đạt mức bứt phá 500 triệu USD vào năm 2030 khi hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ.

Cá rô phi Việt Nam ngày càng được ưa chuộng trên bản đồ xuất khẩu (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, bên cạnh việc liên tục nằm trong top thủy hải sản đắt khách tại Mỹ, EU hay Trung Đông, cá rô phi Việt Nam gần đây còn tạo nên bất ngờ lớn khi chính thức được người Nhật nhập khẩu về để làm nguyên liệu cho sushi và sashimi cao cấp.

Chìa khóa giúp loại cá bình dân này "đổi đời" nằm ở mô hình nuôi quy mô công nghiệp tại các vùng nước lợ ven biển. Việc kiểm soát nghiêm ngặt trong môi trường nước lợ không chỉ loại bỏ hoàn toàn mùi hôi bùn đặc trưng của cá nước ngọt mà còn giúp thịt cá chắc, vị thanh ngọt, ít xương dăm. Để đứng trên khay sashimi của người Nhật, cá rô phi nước lợ phải đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao từ vùng nuôi, chất lượng nguồn nước đến kiểm soát ký sinh trùng và an toàn thực phẩm.

Cá rô phi nước lợ Việt Nam được người Nhật nhập khẩu về làm sashimi (Ảnh minh họa)

Dinh dưỡng vượt cá hồi, chứa cả "kho" lợi ích sức khỏe

Không chỉ gây chú ý về giá trị kinh tế, dưới góc độ y khoa và dinh dưỡng, cá rô phi còn sở hữu bảng thành phần khiến nhiều người phải bất ngờ.

Theo phân tích từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g cá rô phi chứa tới 26g protein cùng 128 calo. Hàm lượng đạm này vượt trội hơn hẳn so với mức trung bình 20g protein trong 100g thịt cá hồi. Bên cạnh đó, cá sở hữu lượng chất béo rất thấp (chỉ khoảng 3g/100g thịt), phần lớn là các axit béo không bão hòa tốt cho tim mạch. Với đặc tính thịt trắng, lành tính, ít xương dăm và dễ hấp thu, cá rô phi còn được gọi là "gà nước", lựa chọn hoàn hảo để thay thế thịt đỏ.

Cá rô phi được cho là có hàm lượng đạm vượt cả cá hồi (Ảnh minh họa)

Hệ dưỡng chất phong phú trong cá rô phi cũng đáp ứng đáng kể nhu cầu hằng ngày (RDI) của cơ thể:

- Selen: Đáp ứng tới 78% RDI.

- Vitamin B12: Đáp ứng 31% RDI.

- Niacin (Vitamin B3): Đáp ứng 24% RDI.

- Phốt pho và Kali: Mỗi chất đáp ứng 20% RDI.

Nhờ mật độ vi chất cao, việc đưa cá rô phi vào thực đơn hằng ngày đem lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể, tốt cho sức khỏe như:

- Bảo vệ hệ tim mạch: Lượng axit béo không bão hòa hỗ trợ hạ cholesterol xấu, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Đạm dồi dào kết hợp năng lượng vừa phải giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế thèm ăn hiệu quả cho người giảm cân.

Củng cố hệ miễn dịch và phòng ngừa ung thư: Hàm lượng selen vượt trội đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh, trung hòa gốc tự do và kích thích sản sinh tế bào đề kháng.

Cá rô phi rất quen thuộc, bình dẫn trên mâm cơm người Việt (Ảnh minh họa)

- Tăng cường sức khỏe xương: Phốt pho, canxi và các vi chất kết hợp giúp củng cố mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.

- Cải thiện chức năng não bộ: Vitamin B12 dồi dào đóng vai trò cốt lõi bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ tăng cường trí nhớ.

- Thúc đẩy phục hồi tổn thương: Nguồn đạm chất lượng cao giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo mô, giúp vết thương mau lành và duy trì khối cơ.

Những lưu ý quan trọng khi chọn mua và ăn cá rô phi

Tuy bổ dưỡng và giá rẻ, dễ mua nhưng không có nghĩa là bạn được phép ăn cá rô phi, vô tội vạ, tùy ý chế biến. Muốn ăn ngon mà vẫn nhận tối đa lợi ích sức khỏe, có một vài lưu ý như sau:

- Tần suất ăn hợp lý: Người trưởng thành nên ăn cá rô phi từ 1 đến 2 bữa/tuần (khoảng 100g - 150g/bữa) và nên ăn luân phiên với các loại cá biển khác để đa dạng dưỡng chất.

Nhóm người cần cẩn trọng: Người mắc bệnh gút hoặc có axit uric cao nên ăn tiết chế do cá chứa lượng purin ở mức trung bình. Bệnh nhân suy thận nặng cần kiểm soát đạm cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Sashimi hay các món cá rô phi ăn sống ngon, nhưng cần hết sức cẩn trọng khâu chọn lựa nguồn và chế biến cá (Ảnh minh họa)

- Chọn lựa và chế biến: Nên chọn cá bơi khỏe, mắt trong, mang đỏ tươi và vảy bám chặt. Khi sơ chế, bắt buộc cạo sạch màng đen trong bụng cá để loại bỏ vi khuẩn và mùi tanh. Ngoại trừ dòng cá rô phi nuôi nước lợ chuyên dụng đạt chuẩn làm sashimi, đối với cá rô phi mua ở chợ thông thường, tuyệt đối không ăn tái hay ăn gỏi để tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.