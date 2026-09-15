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BYD ra mắt SUV điện 6 chỗ mới : Đầy pin chạy gần 1.000 km, sạc nhanh 10-97% chỉ trong 9 phút

Văn Chế
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Mẫu SUV Denza N8L phiên bản thuần điện vừa được BYD ra mắt tại Trung Quốc, thu hút sự chú ý nhờ giá bán hấp dẫn và công nghệ tiên tiến.

BYD ra mắt SUV 6 chỗ mới: Chạy gần 1.000 km, sạc gần đầy pin trong 9 phút.

Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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