BYD ra mắt SUV điện 6 chỗ mới : Đầy pin chạy gần 1.000 km, sạc nhanh 10-97% chỉ trong 9 phút

Mẫu SUV Denza N8L phiên bản thuần điện vừa được BYD ra mắt tại Trung Quốc, thu hút sự chú ý nhờ giá bán hấp dẫn và công nghệ tiên tiến.

BYD ra mắt SUV 6 chỗ mới: Chạy gần 1.000 km, sạc gần đầy pin trong 9 phút.