BYD ra mắt SUV 6 chỗ mới: Chạy gần 1.000 km, sạc gần đầy pin trong 9 phút.
BYD ra mắt SUV điện 6 chỗ mới : Đầy pin chạy gần 1.000 km, sạc nhanh 10-97% chỉ trong 9 phút
Văn Chế |
Mẫu SUV Denza N8L phiên bản thuần điện vừa được BYD ra mắt tại Trung Quốc, thu hút sự chú ý nhờ giá bán hấp dẫn và công nghệ tiên tiến.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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