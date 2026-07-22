Làm việc 18 tiếng/ngày đến kiệt sức vì áp lực 'buộc phải rực rỡ'

Triệu Xuân Ninh, 24 tuổi, từng làm 16-18 tiếng mỗi ngày với áp lực phải thành công, đến khi kiệt sức và liệt dây thần kinh số 7 mới học cách sống chậm lại.

20h, khi nhiều người kết thúc một ngày làm việc, Triệu Xuân Ninh lại vội ăn hộp cơm ven đường để chuẩn bị đón những cuốc xe đêm.

Chàng trai sinh năm 2002, quê Lạng Sơn, rời quê xuống Hà Nội học và lập nghiệp từ năm 2020. Sáu năm ở thành phố, Ninh gần như chưa từng gắn bó lâu với một công việc. Cậu từng bán hàng với mức lương 16.000 đồng mỗi giờ, giao đồ ăn, chạy xe ôm công nghệ, làm photographer và hiện là tài xế taxi công nghệ.

Xuất thân từ gia đình khó khăn, Ninh luôn mang trong mình suy nghĩ nếu không làm nhiều hơn người khác thì sẽ rất khó thoát khỏi cảnh thiếu thốn. Cậu muốn chứng minh năng lực của bản thân và hy vọng một ngày nào đó có thể giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Chính suy nghĩ ấy khiến Ninh nhiều lần đẩy mình đến giới hạn. “ Có việc là nhận hết vì không phải lúc nào cũng có khách. Mình sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền ”, Ninh nói.

Ninh quyết định vay ngân hàng mua ôtô ở tuổi 23. (Ảnh: NVCC)

Có thời điểm, mỗi ngày cậu lái xe từ sáng sớm đến khuya, thậm chí rạng sáng hôm sau. Tổng quãng đường có ngày vượt 600 km. Kết thúc ca làm, Ninh vẫn thức để dựng video, chia sẻ hành trình lao động lên mạng xã hội với mong muốn nhiều người biết đến mình hơn, có thêm khách hàng và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Có những ngày tổng thời gian làm việc kéo dài 16-18 tiếng. “ Tôi không sợ cả đời không rực rỡ. Điều khiến tôi áp lực là mình buộc phải rực rỡ ”, chàng trai 24 tuổi chia sẻ.

Bước ngoặt lớn đến khi Ninh quyết định vay ngân hàng mua ôtô ở tuổi 23. Ban đầu, chiếc xe được kỳ vọng vừa phục vụ công việc chụp ảnh, vừa tạo thêm nguồn thu từ chạy taxi công nghệ. Nhưng đi cùng chiếc xe là khoản trả góp hàng tháng, chi phí bảo dưỡng, bến bãi và nhiều khoản phát sinh khác.

Đáng lo nhất là khoản vay chỉ được hưởng lãi suất ưu đãi 6,9% trong hai năm đầu. Sau đó, lãi suất có thể thả nổi lên mức khoảng 16% nếu chưa tất toán. Áp lực tài chính khiến cuộc sống của Ninh gần như chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất: đi làm để trả nợ.

Những buổi cà phê với bạn bè thưa dần. Những chuyến du lịch gần như biến mất. Trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền để trả xong chiếc xe càng sớm càng tốt.

Đổi lại, cơ thể bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo. Việc ngồi sau vô lăng liên tục khiến Ninh thường xuyên đau lưng, mỏi cổ. Ăn uống thất thường và thức khuya kéo dài khiến cậu mắc trào ngược dạ dày.

Có hôm mệt đến mức không đủ sức lái xe về nhà, Ninh phải ngủ ngay trên ôtô rồi sáng hôm sau mới tiếp tục công việc. “ Mệt thì nghỉ một chút, hết mệt lại đi tiếp ”, cậu tự nhủ, bởi phía sau luôn là gánh nặng tài chính và khát vọng đổi đời.

Ninh từng được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7. (Ảnh: NVCC)

Đầu năm 2024, sức khỏe của Ninh suy sụp. Một đêm mùa đông, sau khi kết thúc công việc lúc khoảng 2h sáng, cậu về nhà tắm rồi hôm sau xuất hiện triệu chứng sốt. Vài ngày sau, một bên cơ mặt yếu dần. Khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Ninh bị liệt dây thần kinh số 7 .

Khoảnh khắc ấy, điều khiến chàng trai trẻ sợ nhất không phải cơn đau mà là nguy cơ khuôn mặt bị méo vĩnh viễn. “ Tôi chỉ nghĩ nếu mặt bị méo cả đời thì sẽ không còn đủ tự tin để gặp mọi người nữa. Thậm chí còn lo sau này không lấy được vợ ”, Ninh nhớ lại.

May mắn sau thời gian điều trị và nghỉ ngơi, tình trạng của cậu dần cải thiện. Biến cố ấy cũng khiến Ninh nhìn lại cách mình đang sống. Hiện cậu vẫn làm nghề lái xe dịch vụ nhưng không còn lao vào guồng quay 16-18 tiếng mỗi ngày như trước.

Ninh tự đặt giới hạn cho bản thân. Khi đạt mục tiêu khoảng một triệu đồng mỗi ngày, cậu chủ động nghỉ ngơi thay vì cố chạy thêm. “ Tôi nhận ra kiếm tiền rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Nếu ngã xuống thì mọi kế hoạch đều phải dừng lại” , cậu nói.

Từng trải qua những tháng ngày kiệt sức, Ninh cho rằng câu nói “còn trẻ thì cứ cày, sức khỏe tính sau” chỉ đúng khi sự đánh đổi đó nhằm tạo nền tảng cho tương lai, chứ không phải chỉ để kiếm thêm tiền.

Hiện Ninh là tài xế taxi công nghệ. (Ảnh: NVCC)

Theo Ninh, những công việc chủ yếu bán sức lao động và thời gian sẽ rất khó bù đắp những gì sức khỏe đã mất. Người trẻ nên tận dụng quãng thời gian còn nhiều năng lượng để học thêm kỹ năng như quay dựng video, viết lách, ngoại ngữ hay xây dựng thương hiệu cá nhân.

“ Chạy xe có thể là bệ phóng nhưng đừng để nó trở thành công việc gắn bó cả đời. Khi có thêm kỹ năng và cơ hội mới, mình sẽ không phải đánh đổi sức khỏe quá nhiều để kiếm sống ”, Ninh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình của mình, chàng trai quê Lạng Sơn không phủ nhận từng nhiều lần áp lực khi thấy bạn bè đồng trang lứa có điều kiện tốt hơn, công việc ổn định hơn, không phải gánh nợ như mình. Nhưng điều duy nhất cậu chưa từng đánh mất là niềm tin rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng, tương lai sẽ khác hôm nay. “ Tinh thần của tôi chưa bao giờ gục ngã. Có thể cơ thể mệt, năng lượng cạn, nhưng tôi vẫn tin mình sẽ làm được nếu biết dừng đúng lúc và đi đúng hướng ”, Xuân Ninh nói.