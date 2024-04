Không chỉ chạy bộ hay bơi lội, tập bộ môn này cũng giúp hạ đường huyết, kéo dài tuổi thọ hiệu quả

Chơi cầu lông mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Internet)

Cầu lông là một bộ môn thể thao phổ biến, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra các bộ môn như chạy bộ, bơi lội có thể giúp hạ đường huyết, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng, hãy bổ sung thêm cầu lông vào chế độ tập luyện của bạn bởi bộ môn này sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích sức khỏe hơn là bạn có thể tưởng tượng. Hãy cùng tìm hiểu cơ thể sẽ được hưởng lợi thế nào nếu chúng ta chơi cầu lông thường xuyên nhé!

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cầu lông là một bộ môn có nhịp độ nhanh nên có thể giúp tăng nhịp tim. Điều này sẽ giúp tăng cường sức bền của hệ thống tim mạch, đồng thời cải thiện lưu lượng máu.

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên Journal of Sports Sciences cho thấy chơi cầu lông có thể cải thiện sự hấp thụ oxy và tăng cường sức khỏe của hệ thống tim mạch.

Tăng cường chức năng nhận thức

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Exercise Science and Fitness cho thấy chơi cầu lông có thể tăng cường chức năng nhận thức. Những người chơi cầu lông thường xuyên có sự cải thiện về trí nhớ và sự chú ý khi làm việc.

Một nghiên cứu khác cho thấy cầu lông có thể là một biện pháp can thiệp hiệu quả để cải thiện chức năng nhận thức của người bị thiểu năng trí tuệ thể nhẹ.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Chơi cầu lông phù hợp với nhiều độ tuổi (Ảnh: Internet)

Khi chơi cầu lông, bạn cần phải di chuyển liên tục và nhanh chóng. Thậm chí đôi khi bạn cần phải thực hiện những cú nhảy cao để đánh cầu. Không những thế, bạn cũng cần sử dụng toàn bộ cơ thể khi chơi. Những chuyển động này sẽ kích thích sự phát triển của xương, gia tăng mật độ cũng như sự chắc khỏe của cả bộ xương.

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên The Turkish Journal of Sport and Exercise cho thấy, những người chơi cầu lông có mật độ xương ở đùi, cánh tay, cột sống thắt lưng và bắp chân cao hơn so với những người chơi khúc côn cầu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ loãng xương hoặc mắc các vấn đề khác về xương.

Tờ Health trích dẫn một nghiên cứu cho thấy, những người chơi cầu lông thường xuyên có mức cholesterol HDL cao hơn đáng kể so với những người tập các bộ môn aerobic. Theo Mayo Clinic, cholesterol HDL được biết tới là cholesterol “tốt” vì nó có thể mang các loại cholesterol khác từ các bộ phận khác của cơ thể về gan, nơi cholesterol được xử lý và loại bỏ khỏi cơ thể. Điều này không chỉ giúp giảm mỡ máu mà còn giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu tại Đan Mạch cho thấy những người chơi các môn thể thao dùng vợt (bao gồm cả cầu lông) có tuổi thọ cao hơn so với những người chơi các bộ môn thể thao khác. Cụ thể, những người chơi tennis có tuổi thọ cao hơn 9,7 năm, kế sau đó là những người chơi cầu lông có tuổi thọ cao hơn khoảng 6,2 năm.

Một nghiên cứu khác được công bố trên The British Journal of Sports Medicine đã so sánh tuổi thọ của những người chơi các bộ môn thể thao dùng vợt với người chạy bộ. Kết quả cho thấy những người người chơi các bộ môn thể thao dùng vợt sống thọ hơn những người chạy bộ.

Một cuộc khảo sát khác tại Anh vào năm 2016 cho thấy, tỷ lệ tử vong ở những người chơi các môn thể thao dùng vợt thấp hơn 20% so với những người tập aerobic.

Hạ đường huyết

Muốn hạ đường huyết, bạn có thể chơi cầu lông (Ảnh: Internet)

Theo các nghiên cứu khoa học, chơi cầu lông có thể giúp hạ đường huyết do đây là một hình thức vận động thể chất, có thể cải thiện độ nhạy với insulin và giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn. Điều này có thể giúp giảm lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích cho những người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Giảm căng thẳng, lo âu

Hầu hết mọi loại hình tập thể dục đều là “liều thuốc” tự nhiên giúp giảm căng thẳng và chơi cầu lông cũng không phải ngoại lệ. Hoạt động này không chỉ cho phép cơ thể được thư giãn mà còn thúc đẩy giải phóng endorphin. Endorphin là một chất hóa học giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và giảm căng thẳng.

Ngoài ra, khi chơi cầu lông, bạn cần sự tập trung. Chính vì thế, bạn có thể bỏ lại những điều khiến bạn bị căng thẳng, lo lắng sang một bên.

Tăng cường các mối quan hệ xã hội

Thường xuyên có các kết nối với bạn bè, đồng nghiệp, những người sống xung quanh là một phần quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. Chơi cầu lông là hoạt động có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Bởi khi chơi cầu lông, bạn không thể chơi một mình mà cần có đồng đội, hội nhóm chơi cùng.