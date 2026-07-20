Khoai tây mọc mầm có ăn được không?

Khoai tây mọc mầm là hiện tượng nhiều gia đình thường gặp khi để khoai quá lâu.

Khoai tây là một thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, có thể chế biến thành nhiều món như khoai tây chiên, súp, món xào hoặc món hầm. Tuy nhiên, trong quá trình bảo quản, nhiều người gặp tình trạng khoai tây bắt đầu mọc mầm và băn khoăn không biết có nên tiếp tục sử dụng hay không.

Câu trả lời là không nên ăn khoai tây đã mọc mầm, đặc biệt khi củ khoai có nhiều mầm, bị chuyển sang màu xanh hoặc xuất hiện vị đắng. Nguyên nhân là trong quá trình mọc mầm, khoai tây có thể sản sinh ra các hợp chất tự nhiên như solanine và chaconine. Đây là những chất giúp cây tự bảo vệ khỏi sâu bệnh nhưng có thể gây hại nếu con người tiêu thụ với lượng cao.

Vì sao khoai tây mọc mầm có thể gây hại?

Khi khoai tây bắt đầu nảy mầm, hàm lượng các hợp chất glycoalkaloid như solanine có xu hướng tăng lên, đặc biệt tập trung nhiều ở phần mầm, phần vỏ và những vùng bị xanh trên củ khoai. Nếu ăn phải khoai tây chứa lượng lớn các chất này, cơ thể có thể xuất hiện một số triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu hoặc chóng mặt. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các chất này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Một dấu hiệu dễ nhận biết là khoai tây có vị đắng. Vị đắng này có thể là cảnh báo cho thấy củ khoai đã có sự thay đổi về thành phần và không còn phù hợp để sử dụng.

Có nên cắt bỏ mầm rồi ăn tiếp?

Với những củ khoai chỉ mới xuất hiện một mầm nhỏ, nhiều người có thói quen cắt bỏ phần mầm rồi tiếp tục chế biến. Tuy nhiên, cách này không hoàn toàn đảm bảo loại bỏ hết các hợp chất có hại vì chúng có thể phân bố ở những khu vực khác trong củ khoai. Nếu khoai vẫn còn cứng, không bị xanh và chỉ có dấu hiệu mọc mầm nhẹ, việc gọt bỏ sâu phần mầm và vỏ có thể giảm nguy cơ. Tuy nhiên, lựa chọn an toàn hơn vẫn là không sử dụng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những người có sức khỏe nhạy cảm. Những củ khoai đã mọc nhiều mầm, bị nhăn héo, mềm, có nhiều vùng màu xanh hoặc có vị đắng thì nên bỏ đi để tránh rủi ro.

Lưu ý khi chọn mua khoai tây

Để hạn chế tình trạng khoai tây bị mọc mầm nhanh, ngay từ khi mua bạn nên chú ý lựa chọn những củ khoai đạt chất lượng.

Nên chọn những củ:

Có bề mặt nhẵn, vỏ căng, cầm chắc tay.

Không có mùi lạ, không bị mềm hoặc chảy nước.

Không có mầm mọc trên bề mặt.

Không có nhiều đốm xanh trên vỏ hoặc phần thịt bên trong.

Tránh mua những củ khoai đã bị nhăn, mọc mầm, có nhiều vết lõm hoặc chuyển màu xanh vì đây thường là dấu hiệu khoai đã được bảo quản trong thời gian dài.

Cách bảo quản khoai tây để lâu hỏng và hạn chế mọc mầm

Khoai tây nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp. Ánh sáng có thể kích thích khoai tạo ra nhiều mầm hơn và làm tăng khả năng xuất hiện vùng xanh trên vỏ.

Không nên rửa khoai tây trước khi bảo quản vì độ ẩm còn lại có thể khiến khoai nhanh bị hỏng. Chỉ nên rửa ngay trước khi chế biến.

Ngoài ra, nên để khoai ở nơi thông thoáng, tránh đựng trong túi nilon kín vì dễ tích tụ hơi ẩm. Hạn chế bảo quản khoai tây chung với hành tây vì một số loại khí tự nhiên từ hành tây có thể khiến cả hai loại củ nhanh xuống chất lượng hơn.