Khi các bà vợ gào thét, đàn ông chúng tôi không im lặng vì sợ hãi, chúng tôi im lặng vì lý do này

Có những khoảnh khắc, đàn ông chúng tôi không nói không phải vì bí từ, mà vì chúng tôi đã "tắt mic" từ lâu.

Hôm qua, sau khi căn bếp trở nên im ắng vì tiếng gào thét của vợ đã dịu xuống, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, đợi một lời phân bua hay một sự phản kháng. Nhưng tôi chỉ rót ly nước, đứng tựa cửa nhìn cô ấy, lặng thinh. Cô ấy cho rằng tôi sợ hãi, hoặc tôi đang chịu đựng. Sự thật là, tôi đang xem một vở kịch mà tôi đã thuộc nằm lòng từng diễn biến.

Phụ nữ thường mắc sai lầm chết người khi nghĩ rằng sự im lặng của đàn ông trong lúc xung đột là dấu hiệu của sự yếu đuối, là sự đầu hàng, hay là sự hèn nhát không dám đối mặt. Họ lầm to. Có những khoảnh khắc, đàn ông chúng tôi không nói không phải vì bí từ, mà vì chúng tôi đã "tắt mic" từ lâu.

1. Sự im lặng của "người quan sát"

Khi bạn đang trong cơn giận dữ, những từ ngữ bạn phun ra giống như một kịch bản được viết sẵn. Chúng tôi đã nghe những câu tương tự, những lý lẽ tương tự, và cả cái cách bạn xoáy vào điểm yếu của chúng tôi hàng trăm lần trước đó.

Trong giây phút ấy, thay vì gào lại và biến không gian thành một cái chợ, chúng tôi chọn cách lùi lại. Chúng tôi quan sát cách bạn mất kiểm soát, cách bạn phô bày tất cả những sự ích kỷ và tổn thương ra ngoài. Lúc đó, trong đầu chúng tôi, cuộc cãi vã đã kết thúc. Bạn đang diễn, còn chúng tôi là khán giả đang chờ màn hạ màn.

2. Im lặng là sự bảo vệ cái "tôi" cuối cùng

Đàn ông hiểu rằng, khi phụ nữ đang ở đỉnh điểm của cảm xúc, mọi lý lẽ đều vô nghĩa. Nếu chúng tôi lên tiếng, đó là đổ thêm dầu vào lửa. Nếu chúng tôi giải thích, bạn sẽ cho rằng đó là ngụy biện.

Vì vậy, im lặng là cách duy nhất để giữ cho mọi thứ không nổ tung hoàn toàn. Chúng tôi không sợ bạn, chúng tôi sợ cái sự "nát" của mối quan hệ nếu cả hai cùng mất kiểm soát. Im lặng lúc này là một sự kiềm chế đầy tính toán, là ranh giới cuối cùng mà đàn ông tự đặt ra để không thốt ra những lời gây tổn thương không thể cứu vãn.

3. Khi "kịch" hạ màn, đó là lúc chúng tôi rời đi

Đàn ông có một giới hạn chịu đựng về mặt trí tuệ đối với những cuộc cãi vã vô nghĩa. Khi xem kịch quá nhiều lần mà nội dung không thay đổi, chúng tôi sẽ chán. Sự im lặng ban đầu là sự bao dung, nhưng sau cùng, nó sẽ trở thành sự thờ ơ.

Đừng bao giờ tự mãn cho rằng sự im lặng của đàn ông là chiến thắng của bạn. Hãy cẩn thận, vì khi đàn ông im lặng vì đang xem kịch, nghĩa là trong mắt họ, bạn đã mất đi giá trị của một người đồng hành. Họ không còn tranh luận để tìm sự đồng cảm, họ chỉ đang chờ đến lúc vở kịch kết thúc để bước ra khỏi đời bạn.

Đàn ông không im lặng vì họ thua. Họ im lặng vì họ nhận ra cuộc cãi vã đó chẳng còn xứng đáng để họ bỏ sức ra để thắng. Đừng để đàn ông phải xem bạn diễn quá nhiều lần, vì khi tấm màn nhung khép lại, bạn sẽ nhận ra mình chỉ còn đứng một mình trên sân khấu.