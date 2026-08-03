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Hai nạn nhân bị bỏng nặng sau vụ nổ gây sập nhà ở TPHCM lúc rạng sáng

Anh Nhàn - Nguyễn Dũng
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Vụ nổ khiến căn nhà trong hẻm đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TPHCM) bị đổ sập, hai nạn nhân trong nhà bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Trong đó, cụ bà 73 tuổi bị bỏng 85% diện tích cơ thể, tiên lượng nặng.

Liên quan đến vụ sập nhà nghi do nổ khí gas, ngày 3/8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết cả hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng, tinh thần hoảng loạn. Sau khi được cấp cứu, hồi sức, bù dịch, giảm đau và thay băng ban đầu, sức khỏe của cả hai bệnh nhân đã tạm thời ổn định.

Trong đó, người phụ nữ 73 tuổi bị bỏng khoảng 85% diện tích cơ thể, đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, suy kiệt và có tiên lượng rất nặng. Người cháu trai 30 tuổi bị bỏng khoảng 40% diện tích cơ thể, với các vết bỏng rải rác trên toàn thân. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe và tích cực điều trị cho cả hai bệnh nhân.

Hiện trường vụ sập nhà nghi do nổ khí gas

Trước đó vào ngày 2/8, căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TPHCM) bất ngờ phát nổ, làm hư hỏng phần mái nhà và khiến hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân sống trong hẻm đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện khói bụi bao trùm khu vực. Căn nhà xảy ra vụ nổ nhiều vị trí bị hư hỏng.

Kiểm tra bên trong căn nhà, người dân phát hiện một cụ bà và một người đàn ông bị thương nặng. Mọi người nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu, gọi xe cấp cứu đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, phần mái căn nhà bị thổi bay, nhiều mảng tường gạch bị đổ vỡ và văng ra khu vực xung quanh.

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ nổ có thể xuất phát từ khí gas trong nhà bị rò rỉ, gặp nguồn nhiệt dẫn đến cháy nổ.

Tuy nhiên, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với Công an phường An Phú Đông tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

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