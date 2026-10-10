Nhiều người "ghiền" hải sản nhưng ngại chế biến vì mùi tanh bám dai dẳng.

Bữa hải sản ngon lành với tôm, cua, cá, mực... thường kéo theo nỗi ám ảnh về mùi tanh bám dai dẳng trên thớt, bồn rửa, tay người ăn hay ám mùi khắp gian bếp.

Dù đã lau bàn nhiều lần hay xịt thơm phòng, mùi tanh khó chịu vẫn không hết bởi nguồn gây mùi thực chất đến từ phần nước đọng, vụn thức ăn cùng vỏ hải sản chưa được xử lý tận gốc.

Ảnh minh họa

Giải pháp "thoát mùi" tanh từ thứ còn sót lại

Trước khi tìm cách làm thơm gian bếp, bạn nên quan sát lại những nơi vừa tiếp xúc trực tiếp với đồ hải sản. Khay sơ chế còn đọng nước, miếng bọt biển bám cặn thức ăn hay túi rác chứa đầu, xương, vỏ hải sản đều là nguyên nhân khiến mùi tanh kéo dài. Việc lau qua các bề mặt nhìn thấy bằng mắt thường chưa thể giải quyết triệt để phần bẩn nằm ẩn trong các ngóc ngách và khe hẹp.

Giải pháp thiết thực nhất là gom riêng đầu, vỏ cùng phần thừa ngay sau khi chế biến, buộc kín túi rác và cho vào thùng có nắp đậy trước khi mang đi đổ. Đối với thớt, khay sơ chế, bồn rửa cùng mặt bàn tiếp xúc với hải sản tươi sống, bạn nên rửa sạch bằng nước và dung dịch tẩy rửa phù hợp, sau đó giặt kỹ lại khăn lau, miếng rửa bát và làm sạch khu vực quanh vòi nước. Thao tác này giúp loại bỏ tận gốc nguồn gây mùi chứ không chỉ bằng hương thơm tạm thời.

Giải pháp "thoát mùi" tanh trên tay

Sau khi bóc tôm, gỡ cá hay thu gom thực phẩm sống, nhiều người có thói quen xả nhanh tay dưới vòi nước rồi tiếp tục bữa ăn. Nước lọc có thể trôi bớt chất bẩn nhìn thấy bằng mắt thường nhưng không thể thay thế bước làm sạch bằng xà phòng. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo nên rửa tay kỹ bằng xà phòng cùng nước sạch trong ít nhất 20 giây sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống nhằm ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

Nhiều người "ghiền" hải sản nhưng ngại ăn hoặc chế biến vì mùi tanh bám dai dẳng - Ảnh minh họa



Khi rửa, bạn nên chú ý làm sạch cả đầu ngón, kẽ tay và khu vực quanh móng, sau đó lau khô bằng khăn sạch. Trường hợp tay vẫn còn vương mùi nhẹ dù đã rửa kỹ, bạn chỉ cần giữ bàn tay khô thoáng và tránh va chạm lại vào túi rác hay các dụng cụ chưa vệ sinh. Chanh hoặc giấm thường được dùng theo kinh nghiệm dân gian để làm dịu mùi tanh, nhưng đây không phải là phương pháp thay thế xà phòng hay giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh.

Khi luộc, hấp, chiên rán hay nấu lẩu hải sản, bạn nên bật máy hút mùi và mở cửa thông gió để không khí lưu thông tốt hơn. Trong lúc chế biến, việc để riêng dụng cụ đã dùng khỏi khu vực bát đĩa sạch sẽ hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo cũng như dây bẩn ra quanh gian bếp. Sau bữa ăn, hãy kiểm tra lại bồn rửa, miệng thùng rác cùng bề mặt bàn bếp trước khi dùng các sản phẩm tạo hương thơm.

Bên cạnh đó, bạn cần phân biệt rõ mùi thực phẩm sau khi nấu với mùi hỏng bất thường từ chính nguyên liệu. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hải sản tươi thường chỉ có mùi tanh nhẹ đặc trưng, còn mùi tanh nồng, chua hoặc khai giống amoniac là dấu hiệu cảnh báo thực phẩm đã ôi, ươn, kém chất lượng. Nếu nguyên liệu có mùi đáng ngờ, bạn tuyệt đối không nên dùng chanh, gừng hay gia vị để lấn át mà cần ngừng sử dụng ngay.

Khi nào cần làm sạch kỹ hơn?

Nếu mùi tanh thoảng nhẹ trong không khí sau khi nấu, bạn chỉ cần giữ gian bếp thông thoáng và kiểm tra lại khu vực thùng rác. Tuy nhiên, nếu mùi tập trung đậm ở bồn rửa hoặc các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, việc vệ sinh đúng cách là bắt buộc chứ không thể chỉ lau qua bằng khăn khô.

Đối với mặt bàn, thớt và dụng cụ từng chạm vào hải sản sống, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo nên rửa sạch bằng nước nóng cùng xà phòng trước khi tái sử dụng, đồng thời có thể dùng dung dịch khử khuẩn chuyên dụng nếu cần thiết.