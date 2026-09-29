Dùng nước lau sàn có mùi thơm mà lau nhà xong vẫn phảng phất mùi tanh?

Lau nhà hai lượt, đổ thêm nước lau sàn cho thơm, vậy mà sàn khô xong vẫn phảng phất mùi tanh. Nhiều người nghĩ sàn bẩn nên lau thêm một lượt nữa, đổ thêm nước thơm, nhưng mùi tanh vẫn quay lại. Có nhà lau xong còn đóng kín cửa cho sàn mau khô, hơi ẩm kẹt lại trong phòng càng làm mùi tanh bám lâu.

Nguyên nhân đầu tiên thường nằm ở cây lau nhà. Giẻ hoặc bông lau còn ẩm, chưa khô kỹ sau lần dùng trước là nơi vi khuẩn và nấm mốc trú ngụ; khi lau, vi khuẩn từ khăn lan ra khắp nền nhà, để lại mùi tanh dù sàn nhìn vẫn sạch.

Nguyên nhân thứ hai là xô nước: dùng một xô nước cho nhiều phòng thì chất bẩn từ phòng trước tiếp tục bám lên sàn phòng sau. Nước lau sàn pha quá đặc hoặc để trong xô nhiều giờ còn bị phân hủy, sinh mùi chua. Việc cần làm đầu tiên là kiểm tra dụng cụ và nước lau có sạch không, không phải đổ thêm nước thơm.

Dùng một xô nước để lau nhiều phòng có thể khiến nhà phảng phất mùi tanh - Ảnh minh họa



Giặt và phơi khô cây lau sau mỗi lần dùng

Sau mỗi lần lau, giặt giẻ bằng nước nóng và xà phòng, vắt kiệt rồi phơi khô hoàn toàn dưới nắng hoặc nơi thoáng gió. Không dựng cây lau còn ẩm trong xô hay góc nhà tắm. Nhà không có nắng thì hong khô bằng quạt cũng tốt hơn để khăn ẩm trong xô. Tùy tần suất sử dụng, đầu lau nên được thay mới sau 2–3 tháng.

Thay nước lau, pha đúng tỷ lệ

Pha nước lau sàn đúng hướng dẫn trên bao bì và dùng ngay sau khi pha, không để lâu trong xô. Nhiều nhà có thói quen pha sẵn xô nước lau từ sáng để dùng cả ngày; nước để lâu trong xô, nhất là xô đã dùng nhiều lần không rửa, là môi trường cho vi khuẩn phát triển và sinh mùi chua. Rửa xô sau mỗi lần lau, vì cặn bẩn đọng ở đáy xô cũng là nguồn mùi cho lần lau sau.

Với sàn gạch men, sau lượt lau ướt có thể lau lại một lượt bằng khăn khô để sàn nhanh khô và không để lại vệt nước. Thay nước khi nước đã đục, lý tưởng là mỗi phòng thay một nước mới. Vắt kiệt cây lau trước khi lau để sàn không đọng nước, sau khi lau mở cửa hoặc bật quạt cho sàn khô nhanh.

Khi nào mùi tanh cần gọi thợ

Dụng cụ đã sạch, nước đã thay mà mùi tanh vẫn dai dẳng thì vấn đề có thể nằm dưới bề mặt: gạch men ngấm nước, keo chít mạch bị mốc, sàn gỗ ngấm nước lâu ngày, hoặc mùi bốc lên từ cống thoát sàn. Lúc này lau thêm cũng vô ích, cần thợ kiểm tra chống thấm hoặc thay gạch. Với nhà có trẻ nhỏ hay bò trên sàn, mùi tanh dai dẳng càng nên được kiểm tra sớm vì sàn ẩm lâu ngày là nơi nấm mốc phát triển.

Chai nước lau sàn chỉ phát huy tác dụng khi cây lau đã sạch và xô nước đã trong, hai việc không tốn tiền nhưng nhiều nhà hay bỏ qua.