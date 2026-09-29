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Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

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Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

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Soha Shorts - 25/09/2026

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

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Xe - 24/09/2026

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

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Soha Shorts - 24/09/2026

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

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Soha Shorts - 23/09/2026

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

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Xe - 23/09/2026

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

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Soha Shorts - 23/09/2026

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

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Xe - 22/09/2026

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

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Soha Shorts - 22/09/2026

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

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Soha Shorts - 22/09/2026

Công an TP.HCM: 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô đã 'về đích' tại Công an xã Tân An Hội

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Soha Shorts - 22/09/2026

Vì sao nữ du khách 35 tuổi bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam?

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Soha Shorts - 21/09/2026

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển Vũng Tàu

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Soha Shorts - 21/09/2026

Nhà trai lội nước bê sính lễ, khách xắn quần ngồi ăn cỗ cưới giữa nước ngập

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Soha Shorts - 21/09/2026

Tạm giữ khẩn cấp Lê Miền Nam SN 1996 và 6 người trong vụ ô tô lao hung hãn vào đám đông

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Soha Shorts - 21/09/2026

Cận cảnh bắt giữ Phạm Ngọc Huỳnh Như trong vụ án giang hồ Hoàng Nato

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Soha Shorts - 21/09/2026

Khoảnh khắc thót tim cả mảng núi đổ ập xuống, vùi lấp tỉnh lộ ở Nghệ An

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Soha Shorts - 21/09/2026

'Thầy trò Đường Tăng' nghênh ngang cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM: Công an nói gì?

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Xe - 21/09/2026

Xe bán tải điện đầu tiên của VinFast gây chú ý với tầm di chuyển tới 1.000 km

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Soha Shorts - 19/09/2026

Nghẹt thở giây phút bắt khẩn cấp trùm giang hồ cộm cán Đức "Cộng”

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Xe - 19/09/2026

Honda SH Mode 2026 vừa ra mắt có gì mới?

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Xe máy điện nào đi xa nhất của từng hãng đang bán tại Việt Nam?

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Xe - 17/09/2026

Honda Ryden 160 bất ngờ xuất hiện, hé lộ đối thủ mới của Yamaha NVX với động cơ 160cc

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Soha Shorts - 17/09/2026

Toàn cảnh mưa ngập ngày 17/9 ở Hà Nội

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Soha Shorts - 17/09/2026

Cận cảnh giây phút công an ập vào sào huyệt băng nhóm lừa đảo trên 1.500 tỷ đồng

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Soha Shorts - 16/09/2026

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hòa SN 1996

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10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

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Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

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BYD ra mắt SUV điện 6 chỗ mới: Đầy pin chạy gần 1.000 km, sạc nhanh 10-97% chỉ trong 9 phút

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Soha Shorts - 15/09/2026

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

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Soha Shorts - 14/09/2026

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

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Soha Shorts - 14/09/2026

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

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Xe - 14/09/2026

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

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Soha Shorts - 14/09/2026

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

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Soha Shorts - 13/09/2026

Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

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Soha Shorts - 12/09/2026

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

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