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Giải pháp "thoát mùi" sau khi nấu ăn

Giáng Tiên
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Nếu gia đình không có máy hút mùi, đây là "mẹo 0 đồng" rất đáng thử!

Không phải gian bếp nào cũng được trang bị máy hút mùi, nhất là tại các căn hộ cũ hay không gian nấu nướng chật hẹp.

Thông gió trong lúc đang nấu

Thói quen phổ biến của nhiều gia đình là đợi nấu xong mới mở cửa hoặc bật quạt để xua bớt mùi thức ăn. Tuy nhiên, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) chỉ ra rằng chính quá trình đun nấu mới là lúc sinh ra lượng lớn bụi mịn và các hạt khí thải.

Nếu chờ đến khi bữa ăn hoàn tất mới xử lý, khói, mùi đồ ăn và hơi nước đã kịp lan sang các phòng khác. Do đó, với những căn bếp không có máy hút mùi, giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất là chủ động mở cửa sổ hoặc bật quạt thông gió ngay từ khi vừa bật bếp.

Giải pháp thoát mùi hiệu quả sau khi nấu ăn không cần máy hút mùi - Ảnh 1.

Nhiều gia đình thường đợi nấu xong mới mở cửa hoặc bật quạt để xua bớt mùi thức ăn - Ảnh minh họa

Dùng quạt cây đúng cách

Quạt cây hay quạt tháp vốn rất phổ biến, tuy nhiên việc bật quạt giữa phòng thực chất chỉ làm không khí luân chuyển nội bộ. Nếu đặt sai vị trí, luồng gió từ bếp có thể vô tình đẩy toàn bộ mùi thức ăn lan thẳng sang phòng khách hoặc phòng ngủ.

Theo hướng dẫn từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), gia đình có thể đặt quạt hướng ra cửa sổ để hỗ trợ đẩy khí thải trong nhà ra ngoài, hoặc quay quạt ngược lại nhằm hút không khí tươi từ bên ngoài vào.

Mẹo nhỏ này giúp không gian thoát mùi nhanh hơn mà không cần đến hệ thống hút mùi đắt tiền. Điểm mấu chốt là gia đình cần quan sát kĩ hướng gió thực tế để điều chỉnh quạt sao cho phù hợp, tránh để luồng gió thổi trực tiếp từ bếp vào các khu vực sinh hoạt chung.

Kiểm soát nhiệt độ đun nấu

Bên cạnh việc thông gió, một giải pháp hiệu quả và không tốn chi phí là chủ động kiểm soát lượng khói phát sinh ngay trong quá trình chế biến. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), thức ăn bị cháy hoặc dầu mỡ bị đun quá nhiệt sẽ nhanh chóng tạo ra lượng lớn bụi mịn và độc tố trong không khí.

Điều này không đồng nghĩa với việc gia đình phải từ bỏ các món chiên xào, mà người nấu chỉ cần chú ý điều chỉnh lửa hợp lý, tránh để chảo dầu bốc khói hay thức ăn bị cháy khét. Đồng thời, việc vệ sinh sạch sẽ bếp và dụng cụ nấu nướng sau mỗi lần sử dụng cũng giúp ngăn chặn lớp dầu mỡ cũ tiếp tục bị đốt cháy, giữ cho không khí căn bếp luôn sạch sẽ và dễ chịu.

Không dùng hương thơm nhân tạo để át mùi thức ăn

Nhiều gia đình thường chọn cách xịt thơm phòng, đốt nến hay dùng tinh dầu để nhanh chóng xua đi mùi thức ăn sau khi nấu nướng. Tuy nhiên, các biện pháp này thực chất chỉ che lấp mùi chứ không hề loại bỏ khói bụi hay làm sạch không khí.

Cơ quan Y tế Canada (Health Canada) cũng khuyến nghị hạn chế sử dụng bình xịt thơm hoặc tinh dầu cắm điện nhằm giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có hại cho sức khỏe.

Giải pháp thoát mùi hiệu quả sau khi nấu ăn không cần máy hút mùi - Ảnh 2.

Vì vậy, với những căn bếp thiếu máy hút mùi, giải pháp cốt lõi vẫn nằm ở thói quen đun nấu và lưu thông không khí tự nhiên. Gia đình chỉ cần ghi nhớ chu trình đơn giản: chủ động mở đường thông gió ngay khi bắt đầu bật bếp, kiểm soát nhiệt độ để hạn chế cháy khét và tiếp tục duy trì độ thông thoáng cho đến khi căn bếp hoàn toàn sạch mùi.

Giải pháp "thoát mùi" sau khi đi vệ sinh
Tags

quạt thông gió

máy hút mùi

hút mùi nhà bếp

máy hút mùi nhà bếp

nấu ăn

giải pháp thoát mùi

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