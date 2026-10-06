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Giải pháp "chống chặt chém" khi ăn hải sản ở điểm du lịch

Giáng Tiên
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Đi ăn hải sản, đừng chỉ hỏi giá "bao nhiêu tiền một cân".

Lời khuyên quen thuộc khi ăn hải sản tại các điểm du lịch là hỏi giá trước khi gọi món, nhưng với những loại hải sản bán theo cân (kg) thì câu hỏi "bao nhiêu một cân" vẫn là chưa đủ để đảm bảo hóa đơn không bị đội lên bất ngờ.

Việc chủ động xác nhận trọn gói cả trọng lượng lẫn số tiền dự kiến ngay tại bàn chính là yếu tố quan trọng giúp gia đình làm chủ ngân sách và tránh những tranh cãi không đáng có khi thanh toán.

Vụ việc cá bò hòm có giá 2,9 triệu đồng/kg tại Nha Trang vào tháng 6/2026 là một minh chứng thực tế đáng chú ý. Sau khi vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng địa phương kết luận chưa có căn cứ xác định mức giá trên là cao bất hợp lý so với mặt bằng thị trường thời điểm đó.

Giải pháp chống chặt chém khi ăn hải sản tại điểm du lịch 2026 - Ảnh 1.

Du khách phản ánh một nhà hàng nổi ở Nha Trang bán cá bò hòm 2,9 triệu đồng/kg - Ảnh chụp màn hình

Sự việc cho thấy mức giá cao chưa hẳn đồng nghĩa với hành vi "chặt chém". Biết đơn giá mỗi kg chưa thể giúp du khách hình dung chính xác chi phí cuối cùng nếu bỏ qua bước cân thực tế và quy đổi tổng tiền trước khi nhà bếp đem chế biến.

Đừng chỉ quan tâm đơn giá theo kg

Đối với các loại hải sản tươi sống như cá, tôm hùm hay cua, tổng chi phí trên hóa đơn phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng thực tế của từng con. Mức đơn giá ban đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng chỉ cần con được chọn nặng hơn dự tính thì số tiền phải trả sẽ tăng lên đáng kể. Do đó, sau bước hỏi giá, du khách nên trực tiếp quan sát quá trình cân và xác nhận chính xác khối lượng của đúng con mình đã chọn.

Bên cạnh trọng lượng, du khách cần làm rõ quy cách tính tiền của nhà hàng trước khi chốt món. Hãy chủ động hỏi xem mức giá niêm yết là giá hải sản sống hay đã bao gồm chi phí chế biến, đồng thời làm rõ các cách chế biến như hấp, nướng hay nấu lẩu có bị phụ thu thêm hay không. Trường hợp thực đơn ghi "thời giá", du khách nên xác nhận chính xác con số áp dụng ngay tại thời điểm gọi món và chốt lại bằng một câu hỏi trực tiếp: "Con này làm món này thì tổng hết khoảng bao nhiêu tiền?".

Giải pháp chống chặt chém khi ăn hải sản tại điểm du lịch 2026 - Ảnh 2.

Với những loại hải sản bán theo cân thì câu hỏi "bao tiền một cân" vẫn là chưa đủ - Ảnh minh họa

Con số quan trọng nhất cần chốt trước khi món ăn vào bếp

Khi nhà hàng đã cân xong và khách đã chọn cách chế biến, hai bên đã có đủ dữ liệu để tính toán chi phí cụ thể cho món ăn. Tổng số tiền cuối cùng này mới là con số thực sự hữu ích giúp cả gia đình cân nhắc có nên gọi món hay không, thay vì chỉ mơ hồ ghi nhớ mức đơn giá niêm yết theo từng kg.

Xét về mặt pháp lý, Luật Giá 2023 đã quy định rõ giá niêm yết phải minh bạch, không gây nhầm lẫn và gắn liền với số lượng hoặc khối lượng thực tế. Mức giá này bắt buộc phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí cũng như lệ phí liên quan, đồng thời đơn vị kinh doanh tuyệt đối không được bán cao hơn giá đã niêm yết.

Dựa trên quy định đó, du khách có quyền chủ động kiểm tra bốn yếu tố trước khi đồng ý cho nhà bếp chế biến: đúng loại hải sản, đúng đơn vị tính, đúng khối lượng thực tế và đúng tổng số tiền đã được thông báo. Chỉ cần một chi tiết chưa rõ ràng, việc hỏi lại ngay tại bàn là cách nhanh nhất giúp du khách làm chủ ngân sách để thanh toán sau bữa ăn.

Giải pháp chống chặt chém khi ăn hải sản tại điểm du lịch 2026 - Ảnh 3.

Trước khi nhà hàng chế biến, du khách nên kiểm tra đúng loại hải sản đã chọn, đúng đơn vị tính, đúng khối lượng thực tế và đúng tổng số tiền đã được thông báo - Ảnh minh họa

Xử lý khi hóa đơn không khớp

Nếu số tiền thanh toán thực tế cao hơn đáng kể so với mức đã xác nhận ban đầu, du khách nên giữ bình tĩnh để đối chiếu lại đơn giá, khối lượng, số lượng món cũng như chi phí chế biến. Trường hợp vẫn còn nghi ngờ về sự bất hợp lý, bạn nên chủ động lưu giữ hóa đơn kèm ảnh chụp thực đơn, bảng niêm yết giá hoặc phiếu cân hải sản tại bàn (nếu có).

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định rõ trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong việc bảo đảm tính chính xác về đo lường, khối lượng, đồng thời phải cung cấp dịch vụ đúng như nội dung đã công bố, niêm yết hoặc cam kết. Việc thu thập và lưu giữ đầy đủ các thông tin này chính là cơ sở giúp du khách làm việc lại với nhà hàng hoặc cung cấp cho cơ quan quản lý thị trường khi phát sinh tranh chấp.

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hải sản

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