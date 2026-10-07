Bảng giá ghi rõ theo cân nhưng lúc thanh toán tiền lại tăng vọt khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.

Đi chợ hải sản ở các điểm du lịch, tình huống quen thuộc là người mua vừa chọn tôm, cua, ghẹ xong thì người bán đã nhanh tay đưa lên cân, đọc số lượng rồi chốt số tiền. Nhiều người tưởng giao dịch vậy là rõ ràng khi giá mỗi kg đã nắm rõ, loại hàng cũng tự tay mình chọn lựa. Nhưng thực tế, chỉ cần khâu cân đong thiếu chính xác, người mua vẫn phải trả thêm một khoản tiền chênh lệch đáng kể.

Bảng giá ghi theo cân nhưng lúc thanh toán tiền lại tăng vọt khiến nhiều du khách ngỡ ngàng - Ảnh minh họa

Mùa hè 2025, TP Sầm Sơn từng phạt một người bán hải sản tự phát vì hành vi cân thiếu cho du khách. Đến mùa du lịch 2026, địa phương này tiếp tục duy trì các trạm cân đối chứng tại chợ và khu vực kinh doanh tập trung để khách kiểm tra lại ngay sau khi mua. Việc một "thủ phủ du lịch" phải đặt hẳn trạm cân đối chứng cho thấy nỗi lo "cân điêu", "đong thiếu" chưa bao giờ thừa, du khách đi mua sắm càng nên chủ động tự bảo vệ túi tiền của mình.

Cân đối chứng được đặt ở vị trí dễ quan sát, có hướng dẫn sử dụng cụ thể - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Biết giá mỗi kg vẫn chưa đủ

Điểm dễ gây nhầm lẫn là người mua thường chỉ tập trung vào bảng giá niêm yết. Nếu thấy ghẹ bán 450.000 đồng/kg, cua 600.000 đồng/kg và mức giá đó chấp nhận được, nhiều người yên tâm chuyển sang khâu lựa chọn đồ ngon. Thế nhưng, hóa đơn cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào đơn giá mà còn quyết định bởi số cân nặng thực tế. Giá báo có chuẩn đến đâu mà khâu cân đong thiếu chính xác thì số tiền bạn phải trả vẫn vọt lên như thường.

Hóa đơn cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào đơn giá mà còn quyết định bởi số cân thực tế - Ảnh minh họa

Với hải sản tươi sống hoặc những loại đắt tiền, chỉ cần chênh lệch vài lạng là người mua phải trả thêm một khoản không nhỏ, nhất là khi mua số lượng lớn cho cả gia đình hoặc làm quà biếu. Bởi vậy, bước then chốt không phải là nghe người bán nhẩm tính rồi đọc con số, mà là trực tiếp nhìn kim đồng hồ hoặc màn hình điện tử ngay từ lúc hải sản vừa được đặt lên cân.

Dùng cân đối chứng ngay tại chợ

Xét về mặt pháp lý, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đã quy định rõ các tổ chức và cá nhân kinh doanh phải bảo đảm tính chính xác tuyệt đối về đo lường, số lượng cũng như khối lượng hàng hóa, đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin minh bạch cho khách hàng. Do đó, việc du khách yêu cầu được nhìn rõ thao tác cân hoặc chủ động kiểm tra lại khối lượng hải sản là quyền lợi chính đáng, không có gì là khắt khe hay quá đáng.

Chỉ cần chênh lệch vài lạng là người mua phải trả thêm một khoản tiền không nhỏ - Ảnh: Báo Thanh Hóa



Trong bối cảnh này, các trạm cân đối chứng tại khu vực chợ hay điểm bán tập trung là giải pháp hữu hiệu. Ngay sau khi thanh toán và trước khi rời đi, bạn nên mang túi/thùng hải sản đến cân lại một lượt. Đây là thao tác kiểm tra nhanh gọn, văn minh và hạn chế việc tranh cãi, thay vì đợi đến lúc về mới băn khoăn sao túi hải sản trên tay lại nhẹ hơn số tiền đã trả.

4 bước giúp mua hải sản đúng giá, đúng cân

Một là, xác nhận rõ loại hải sản và mức giá chính xác theo kilôgam trước khi chọn lựa.

Hai là, trực tiếp quan sát khâu cân đong, không vội trả tiền ngay khi người bán đọc con số.

Ba là, nếu mua nhiều loại hải sản hoặc hàng đắt tiền, nên yêu cầu tách riêng từng túi để dễ kiểm tra khối lượng.

Bốn là, chủ động ghé trạm cân đối chứng ngay tại chợ để đối chiếu lại trước khi ra về.

Trường hợp phát hiện số lượng bị lệch, bạn nên giữ bình tĩnh và đề nghị người bán cân lại ngay tại chỗ khi túi đồ còn nguyên vẹn. Nếu không nhận được sự giải thích thỏa đáng, việc lưu lại thông tin gian hàng, ảnh chụp bảng giá hay hóa đơn thanh toán sẽ là bằng chứng thực tế giúp bạn phản ánh lên ban quản lý chợ hoặc lực lượng quản lý thị trường.