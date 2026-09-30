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Giải pháp "thoát mùi" sau khi chậu rửa đã dọn sạch rác

Giáng Tiên
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Rác được lấy hết, chậu rửa đã cọ sạch nhưng khu vực rửa bát vẫn có mùi khó chịu.

Sau mỗi bữa ăn, hầu như gia đình nào cũng cẩn thận đổ rác ở rổ lọc và cọ rửa chậu sạch sẽ. Thế nhưng, chậu rửa luôn sáng bóng không đồng nghĩa với việc đường ống phía dưới thực sự an toàn trước nguy cơ bốc mùi và tắc nghẽn.

Dầu mỡ, vụn rác tích tụ phía sau rổ lọc

Thực tế, rổ lọc rác chỉ có thể giữ lại những mảng thức ăn lớn. Trong quá trình rửa, các mảnh vụn nhỏ, nước xốt cùng lớp dầu mỡ bám trên bát đĩa, xoong chảo vẫn dễ dàng theo dòng nước trôi sâu xuống đường thoát bên dưới.

Cơ quan Quản lý Tiện ích công cộng Seattle (Mỹ) cảnh báo, dầu mỡ dường như trôi đi rất nhanh dưới vòi nước nóng, nhưng ngay sau đó sẽ nguội dần và bám chặt vào thành ống thoát. Vì vậy, việc gạt sạch thức ăn thừa và dùng giấy lau bớt dầu mỡ trên trên nồi, chảo và bát đĩa trước khi rửa là bước quan trọng giúp bảo vệ đường ống khỏi nguy cơ tắc nghẽn và bốc mùi.

Giải pháp thoát mùi hôi khó chịu sau khi dọn sạch chậu rửa bát - Ảnh 1.

Chậu rửa sạch bóng nhưng vẫn có mùi hôi, nguyên nhân thường do bộ xả xiphông bên dưới - Ảnh minh họa

Màng sinh học bám trong đường ống

Dòng nước chảy qua chậu rửa mỗi ngày không thể tự làm sạch bề mặt bên trong đường ống thoát. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Applied and Environmental Microbiology đã chỉ ra rằng các đường ống xả trong gia đình là môi trường lý tưởng cho lớp màng sinh học (biofilm) hình thành và phát triển. Việc tiếp xúc với nước liên tục theo từng đợt cùng lượng lớn cặn thực phẩm, dầu mỡ trôi xuống mỗi ngày tạo nguồn dưỡng chất dồi dào, khiến lớp màng bám tồn tại dai dẳng và gây ra mùi hôi khó chịu.

Khi phát hiện mùi bốc lên dù rổ lọc đã sạch sẽ, gia đình nên bắt đầu kiểm tra và làm vệ sinh các bộ phận dễ tháo rời như rốn xả, rổ lọc hay cốc hứng cặn xiphông. Thay vì vội vàng đổ các loại hóa chất tẩy rửa mạnh xuống đường ống, việc cọ rửa cơ học các chi tiết này sẽ giúp loại bỏ mảng bám hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn cho cấu trúc nhựa mỏng bên dưới.

Dùng nước nóng "tiễn" dầu mỡ xuống cống

Nhiều gia đình thường có thói quen dội nước nóng kèm nước rửa bát với hy vọng xua tan lớp mỡ bám trong chậu rửa. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý hệ thống thoát nước cảnh báo đây không phải là giải pháp triệt để. Nước nóng và chất tẩy rửa chỉ khiến dầu mỡ tạm thời tan ra hoặc trôi xa hơn, đến khi nhiệt độ giảm xuống, chúng vẫn sẽ nguội, đông đặc và tiếp tục bám chặt vào thành ống.

Thói quen phòng ngừa hiệu quả nhất nên được thực hiện ngay trước khi mở vòi rửa. Gia đình nên gạt sạch thức ăn thừa vào thùng rác, dùng giấy lau bớt mỡ thừa trên nồi chảo, bát đĩa và luôn giữ lưới lọc rác ở miệng chậu. Với lượng lớn dầu ăn thừa sau khi chiên xào, việc thu gom riêng vào chai lọ rồi bỏ rác thay vì dội trực tiếp xuống chậu rửa sẽ giúp bảo vệ hệ thống thoát nước luôn thông thoáng.

Xử lý sự cố hệ thống thoát nước chậu rửa

Khi mùi cống dai dẳng vẫn bốc lên dù rổ lọc đã sạch bóng, nguyên nhân thường bắt nguồn từ bộ xả xiphông bên dưới. Theo tài liệu kỹ thuật từ INAX, lớp nước đọng trong đoạn ống cong xiphông cùng hệ thống gioăng cao su tại các khớp nối giữ vai trò cốt lõi giúp chặn khí dưới cống bốc ngược lên gian bếp.

Giải pháp thoát mùi hôi khó chịu sau khi dọn sạch chậu rửa bát - Ảnh 2.

Nếu phát hiện tình trạng nước rút chậm, bồn xả phát ra tiếng kêu ọc ọc hoặc rò rỉ nước dưới gầm tủ, gia đình nên ngưng dùng hóa chất tẩy rửa mạnh để tránh làm xói mòn đường ống. Lúc này, việc chủ động kiểm tra các khớp nối hoặc nhờ thợ chuyên môn tháo lắp kỹ thuật sẽ giúp khắc phục triệt để sự cố.

Giải pháp "thoát mùi" tanh sau khi lau nhà
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chậu rửa bát

tắc cống

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rác thải

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chậu rửa

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