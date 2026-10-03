Nguy cơ khi dùng vòi xịt thay vì dùng giấy vệ sinh

Vòi xịt ở Anh bị cảnh báo, ở Việt Nam lại coi đó là vật tất yếu trong nhà vệ sinh.

Ở Việt Nam, vòi xịt gần như vật phải có trong nhà vệ sinh của các gia đình. Nhiều người tin chắc rửa bằng nước lúc nào cũng sạch hơn lau bằng giấy, đến mức ít ai đặt câu hỏi ngược lại: cái vòi mình xịt mỗi ngày có thật sự sạch không.

Theo VnExpress, ở nước Anh, tổ chức Water Regs UK xếp vòi xịt cầm tay đặt cạnh bồn cầu vào nhóm nguy cơ ô nhiễm chất lỏng cấp 5, mức cao nhất trong thang đánh giá. Vì đầu vòi có thể chạm vào bồn cầu, nước bẩn có nguy cơ chảy ngược vào hệ thống cấp nước chung của cả tòa nhà. Cũng vì những rào cản kỹ thuật như vậy mà người Anh, người Mỹ đến nay vẫn chủ yếu dùng giấy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Kênh 14.

Xịt ngược chiều đưa vi khuẩn đi sai đường

Nguồn gây hại không chỉ nằm ở đường ống. Xịt sai cách cũng đủ gây hại. Với phụ nữ, xịt từ sau ra trước đẩy vi khuẩn từ vùng hậu môn về phía niệu đạo và âm đạo, làm tăng nguy cơ viêm đường tiết niệu và viêm nhiễm vùng kín. Trang Happynest dẫn khuyến nghị của Cleveland Clinic: dòng nước từ vòi xịt nên đi theo chiều từ trước ra sau, giống nguyên tắc lau giấy đúng cách.

Thứ hai, đừng mở áp lực nước quá mạnh. Tia nước mạnh gây đau rát, kích ứng da, đặc biệt khó chịu với người bị trĩ, nứt kẽ hậu môn hay viêm da. Trang Happynest dẫn lời các bác sĩ được hãng tin AP phỏng vấn: nên dùng nước ấm ở áp lực thấp, xịt trong thời gian ngắn và tránh nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh.

Đầu vòi bẩn thì nước sạch cũng thành nước bẩn

Đầu vòi là nơi vi khuẩn dễ tích tụ nhất, nhất là khi treo sát thành bồn cầu. Happynest khuyến nghị vệ sinh đầu vòi 2 đến 3 lần mỗi tuần, khử trùng bằng cồn hoặc dung dịch diệt khuẩn. Ở nơi công cộng, nếu bắt buộc phải dùng vòi xịt, nên lau đầu vòi bằng giấy sạch trước khi xịt.

Sau khi xịt, nhiều người để nguyên cho tự khô hoặc lau bằng khăn treo sẵn trong nhà vệ sinh. Bác sĩ Evan Goldstein lưu ý nên lau khô nhẹ nhàng bằng giấy vệ sinh sạch, vì vùng da ẩm ướt kéo dài là môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển, theo Kênh14.

Ảnh minh họa. Nguồn: Happynest.

Tự kiểm tra vòi xịt nhà mình trong một phút

Thứ nhất, đầu vòi có chạm hoặc treo sát thành bồn cầu không.

Thứ hai, mình có đang xịt ngược chiều từ sau ra trước không.

Thứ ba, lần gần nhất cọ rửa đầu vòi là khi nào.

Thứ tư, nhà có người già, trẻ nhỏ hay người đang bệnh không, vì đây là nhóm dễ bị nhiễm khuẩn hơn.

Khi nào nên hỏi bác sĩ trước khi dùng

Vòi xịt không phù hợp với mọi người. Người có hệ miễn dịch yếu, vùng kín đang viêm nhiễm hoặc mất cân bằng pH nên hỏi bác sĩ trước khi dùng.

Bác sĩ Cindy Kin, chuyên gia phẫu thuật đại trực tràng tại Đại học Stanford, cho biết rửa bằng nước giúp giảm ma sát và hữu ích với người bị kích ứng, nhưng bằng chứng y khoa hiện tại chưa đủ để khẳng định vòi xịt hoàn toàn vệ sinh hơn giấy.

Báo cáo năm 2024 của Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên Mỹ cho thấy mỗi lần dùng vòi xịt tốn 0,49 đến 0,64 lít nước, trong khi sản xuất một cuộn giấy vệ sinh từ bột gỗ cần tới 23 lít nước.

Vòi xịt vẫn là lựa chọn ổn khi đặt tiêu chí tiết kiệm nước và nhẹ nhàng với da, nếu người dùng chịu khó dùng đúng cách.

* Tham khảo từ VnExpress, Happynest, Kênh14