Gia Lai hoàn trả phí dự tuyển viên chức ngành y cho cả nghìn người

Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông báo hoàn trả hơn 460 triệu đồng phí dự tuyển viên chức năm 2024 cho 1.542 thí sinh đã nộp nhưng kỳ tuyển dụng không được tổ chức.

Ngày 20/7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đã thông báo hoàn trả phí dự tuyển viên chức năm 2024 cho 1.542 thí sinh đã nộp hồ sơ hợp lệ, với tổng số tiền hơn 460 triệu đồng.

Theo đó, mỗi thí sinh sẽ được hoàn trả 300.000 đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả từ nay đến hết ngày 15/9.

Việc hoàn trả được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của thí sinh. Trường hợp nhận tiền qua tài khoản của người được ủy quyền phải kèm giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai lưu ý, quá thời hạn trên, nếu thí sinh không gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả thì được xem là không có nhu cầu nhận lại khoản phí đã nộp.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai, nơi tiếp nhận hồ sơ.

Trước đó, năm 2024, nhằm bổ sung nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu viên chức, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên, vì lý do khách quan từ việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhu cầu sử dụng viên chức của ngành y tế thay đổi nên kế hoạch tuyển dụng không tiếp tục triển khai.