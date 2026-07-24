Gia đình 4 người nhập viện sau bát canh khoai tây mọc mầm, một người tử vong

Bốn người trong một gia đình ở Nghệ An đồng loạt xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn canh nấu từ khoai tây mọc mầm, trong đó có một người tử vong.

Ngày 24/7, Trung tâm Y tế Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nghi ngộ độc thực phẩm, khiến một người tử vong và ba người khác phải điều trị.

Theo thông tin từ ngành y tế, vụ việc xảy ra vào ngày 12/7. Trước thời điểm xuất hiện các triệu chứng bất thường, 4 thành viên trong cùng một gia đình đã ăn bữa cơm có món canh nấu từ khoai tây, trong đó có một số củ đã mọc mầm.

Sau bữa ăn, cả 4 người đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn. Nặng nhất là cụ bà 69 tuổi, được cho là người ăn nhiều khoai tây nhất. Người bệnh có tiền sử tim mạch, nhập Trung tâm Y tế Nam Đàn trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn nhiều và trụy mạch.

Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, hồi sức và chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, dù được tích cực cứu chữa, cụ bà đã tử vong.

Ba người còn lại có triệu chứng nhẹ hơn. Người mẹ được điều trị tại Trạm Y tế xã, hai người con được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hiện sức khỏe của cả ba đã ổn định.

Hình ảnh khoai tây mọc mầm. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Y tế Nam Đàn, đến nay chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra các triệu chứng nghi ngộ độc cũng như nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Tuy nhiên, qua khai thác thông tin ban đầu, cả gia đình đều sử dụng món canh nấu từ khoai tây có một số củ đã mọc mầm.

Các bác sĩ cho biết, khoai tây mọc mầm hoặc có phần vỏ chuyển màu xanh thường chứa hàm lượng glycoalkaloid tự nhiên, chủ yếu là solanine và chaconine, ở mức cao hơn bình thường. Nếu ăn phải với lượng lớn, các chất này có thể gây ngộ độc với các biểu hiện như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc tê rát vùng miệng, họng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn ý thức, suy hô hấp, co giật, thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền.

Ngành y tế cũng lưu ý việc cắt bỏ phần mầm hoặc nấu chín không thể loại bỏ hoàn toàn các độc chất này, bởi chúng không bị phá hủy ở nhiệt độ nấu ăn thông thường.

Để phòng tránh ngộ độc, Trung tâm Y tế Nam Đàn khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng khoai tây đã mọc mầm, có nhiều mắt mầm hoặc phần vỏ chuyển xanh; không nên vì tiếc thực phẩm mà tiếp tục chế biến sau khi cắt bỏ mầm. Khoai tây cần được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp để hạn chế mọc mầm.

Khi xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt sau khi ăn khoai tây hoặc các thực phẩm nghi ngờ, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời. Trường hợp có nhiều người cùng mắc hoặc người bệnh có biểu hiện nặng như lơ mơ, nôn nhiều, khó thở cần đưa đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.