Gần 90 ngày thay mẹ giữ thai kỳ dang dở cho cặp song sinh cực non 27 tuần tại PhenikaaMec

Chào đời ở tuần 27 chỉ nặng 800gr và 1kg, cặp song sinh được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Phenikaa hồi sức và nuôi dưỡng thành công ngoài tử cung suốt 90 ngày kỳ diệu.

Ca mổ cấp cứu 1h sáng và cuộc chạy đua giành giật sự sống

Ở mốc thai 27 tuần 5 ngày, chị K.L (mẹ Minh Anh & Minh Khôi) bất ngờ vỡ ối, cổ tử cung mở nhanh, tiên lượng không thể giữ thai, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu. Ngay lập tức, hai ê-kíp khoa Sơ sinh PhenikaaMec bật chế độ sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ cùng bác sĩ Sản khoa, tiếp cận ca song sinh non tháng ngay từ phòng sinh, sẵn sàng thực hiện đón bé "giây phút vàng".

ThS. BS Trần Diệu Linh - Trưởng Khoa Sơ sinh PhenikaaMec cho biết: "Đón bé giây phút vàng là bước đệm quan trọng đầu tiên quyết định tiên lượng sống của trẻ sinh cực non. Hai em bé Minh Anh & Minh Khôi đồng thời được áp dụng giữ ấm cho trẻ, đặt trẻ vào túi nilon vô khuẩn khi vừa ra khỏi bụng mẹ, cố gắng trì hoãn kẹp cắt dây rốn chậm, đặt ống thông dạ dày, thực hiện bơm surfactant đảm bảo trẻ không bị suy hô hấp do xẹp phổi. Chuyển trẻ vào lồng ấp và đưa về khoa Sơ sinh khi các chỉ số cho phép".

Ba ê-kíp hoạt động song song: 1 ê-kíp sản và 2 ê-kíp sơ sinh thực hiện đón bé "giây phút vàng"

Từng giây từng phút trong giờ vàng được các bác sĩ chắt chiu một cách quý giá, mọi thao tác được khẩn trương và chính xác. Nhưng thách thức lớn nhất không chỉ là cứu sống hai em bé, mà là làm thế nào để tiếp tục nuôi dưỡng các con khi hành trình trong tử cung của mẹ buộc phải dừng lại quá sớm.

Tái tạo môi trường thân thiện như tử cung - thay mẹ tiếp tục "yêu thương" bé

Những ngày đầu của sự sống mong manh, khi lá phổi chưa kịp trưởng thành, khi hệ tiêu hóa còn quá non nớt, Minh Anh và Minh Khôi phải đổi diện với hàng loạt các nguy cơ của trẻ sinh cực non như suy hô hấp, rối loạn tim mạch, huyết áp, khó khăn tiêu hóa, xuất huyết não hay bệnh lý võng mạc.

Theo ThS. BS Trần Diệu Linh - Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Đại học Phenikaa, mỗi trẻ sinh cực non là một cuộc hồi sức đặc biệt, bởi chỉ một biến động rất nhỏ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn đối với tiên lượng sống và chất lượng phát triển sau này.

"Mục tiêu cao nhất của chúng tôi không chỉ là cứu sống mà còn phải giữ lại cho các con cơ hội phát triển khỏe mạnh trong tương lai" bác sĩ Linh nhấn mạnh.

Tại khoa Sơ sinh, hai em bé Minh Anh & Minh Khôi được tiếp tục nuôi dưỡng trong môi trường thân thiện như tử cung mẹ cùng sự theo dõi liên tục 24/7 bằng tiêu chuẩn nghiêm ngặt: Hệ thống phòng sạch để khống chế nhiễm khuẩn, mọi thao tác đều đảm bảo vô khuẩn; Lồng ấp Giraffe bảo vệ bé khỏi mất nhiệt đồng thời giữ độ ẩm phù hợp theo ngày tuổi sau sinh của trẻ sinh cực non; Hỗ trợ dinh dưỡng sớm thay thế vai trò của bánh nhau; Hạn chế âm thanh, ánh sáng để bảo vệ sự phát triển thần kinh; Theo dõi sát huyết động, hô hấp và nguy cơ xuất huyết não ngay từ rất sớm,...

Bé được chăm sóc trong lồng ấp Giraffe hiện đại, tái tạo môi trường thân thiện như trong bụng mẹ.

Từng nhịp tim, nhịp thở và từng thay đổi nhỏ trên monitor đều được theo dõi sát sao suốt ngày đêm. Và trong những thời điểm quyết định ấy, không có chỗ cho sự chần chừ, càng không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra. Mỗi ca trực đều tập trung cao độ, mọi can thiệp phải diễn ra nhanh chóng, chính xác đến từng giây - để giữ vững từng nhịp thở mong manh, níu lại sự sống và bảo vệ tương lai cho hai sinh linh bé nhỏ.

Mẹ và bé không tách rời - "liều thuốc" vô giá từ hơi ấm mẫu tử

Bên cạnh những nỗ lực từ việc hồi sức sơ sinh chuyên sâu, từ việc tái tạo môi trường thân thiện như tử cung mẹ, tại Khoa Sơ sinh PhenikaaMec, hai bé Minh Anh & Minh Khôi luôn có sự đồng hành của cha mẹ, lớn lên bằng hơi ấm yêu thương của gia đình - "liều thuốc" đặc hiệu mà không một thiết bị nào có thể thay thế.

Ngay từ khi thể trạng hai bé cho phép, kể cả khi Minh Anh & Minh Khôi vẫn đang cần hỗ trợ hô hấp, đội ngũ bác sĩ đã hướng dẫn gia đình thực hiện Kangaroo Mother Care (da kề da) - phương pháp đã được chứng minh mang lại nhiều lợi ích đối với trẻ sinh non và cực non.

Trở về trong vòng tay mẹ, hơi ấm quen thuộc giúp hai em bé ổn định hô hấp, hỗ trợ trẻ cai máy sớm hơn, giảm căng thẳng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp trẻ tăng cân tốt và giảm thời gian nằm viện. Nhưng hơn cả những giá trị đã được y học chứng minh, đó còn là khoảng thời gian để người mẹ vơi đi nỗi bất an khi được ôm con vào lòng và để hai em bé luôn cảm nhận được yêu thương, các con chưa bao giờ đơn độc trong hành trình đầu đời.

Phút giây bình yên khi Minh Anh được da kề da với mẹ

Sau gần 3 tháng vất vả, dường như cảm nhận được những nỗ lực bền bỉ của gia đình và các y bác sĩ, Minh Anh & Minh Khôi đã trở nên kiên cường, đầy dũng cảm. Từ những em bé chưa đầy 1kg, giờ đây hai con đã có thể tự thở, tự bú và đạt cân nặng lần lượt 2500g và 2940g, không ghi nhận tổn thương não, biến chứng hô hấp, tiêu hóa hay bệnh lý võng mạc - đủ điều kiện để xuất viện. "Được ôm hai con khỏe mạnh như vậy trên tay, công lớn nhất là nhờ các bác sĩ. Có những lúc quá tuyệt vọng, không biết hai con còn có thể tiếp tục đồng hành với bố mẹ không nhưng thật may mắn mọi thứ đã rất tốt đẹp. Gia đình thực sự biết ơn và trân trọng những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ khoa Sơ sinh đã dành cho hai con để hai con có được như ngày hôm nay " bố mẹ Minh Anh & Minh Khôi xúc động chia sẻ.

Minh Anh & Minh Khôi ngày hôm nay đã vững vàng hơn trong niềm vui vỡ òa của gia đình và đội ngũ bác sĩ PhenikaaMec

Phía sau nụ cười viên mãn của gia đình ngày xuất viện là gần 90 ngày giành giật sự sống đầy cam go. Đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ những phút đầu tiên dựa trên nền tảng chuyên môn vững vàng, hệ thống trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp nhịp nhàng liên chuyên khoa. Tất cả cùng hướng về một mục tiêu duy nhất: "Giữ lại cho con cơ hội được sống và lớn lên khỏe mạnh".

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