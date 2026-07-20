Dược phẩm Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị Bộ Y tế xử phạt 189 triệu đồng do hàng loạt vi phạm từ đăng ký lưu hành, kinh doanh đến kê khai giá thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long với tổng số tiền 189 triệu đồng do hàng loạt sai phạm trong hoạt động đăng ký lưu hành, kinh doanh và quản lý giá thuốc.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp có trụ sở tại số 150 đường 14 Tháng 9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long có 5 hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược.

Nghiêm trọng nhất là việc công ty không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa thuốc lưu hành đối với các thay đổi lớn và một số thay đổi nhỏ bắt buộc phải phê duyệt.

Vi phạm này liên quan đến 10 sản phẩm, gồm Aecysmux Effer 200, Panalgan Sachet, Ciprofloxacin 500, DCL-Empagliflozin 10 mg, Levocef 500, Terpin codein 10, Ovac-20, Nootripam 800, Panalgan Plus và Cotrimxazon 960.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý với các thay đổi nhỏ phải thông báo trước khi lưu hành của 8 loại thuốc theo quy định.

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị xác định đã bán thuốc Nootripam 800 (hoạt chất Piracetam 800 mg) cho cơ sở không đúng phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cơ quan quản lý cũng phát hiện doanh nghiệp không lập báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo quy định, bao gồm cả giai đoạn trước ngày 1/7/2025 và từ thời điểm này đến nay.

Bên cạnh đó, công ty không thực hiện kê khai giá đối với 4 thuốc thiết yếu gồm Levocef 500, Cotrimxazon 960, Ovac-20 và Aecysmux Effer 200.

Với các vi phạm trên, Cục Quản lý Dược áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền với tổng mức 189 triệu đồng. Trong đó, hành vi không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc bị phạt 90 triệu đồng; không thông báo thay đổi nhỏ trước khi lưu hành thuốc bị phạt 35 triệu đồng; bán thuốc không đúng phạm vi kinh doanh bị phạt 35 triệu đồng; không lập báo cáo xuất nhập khẩu thuốc bị phạt 4 triệu đồng và không kê khai giá thuốc thiết yếu bị phạt 25 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp phải nộp đủ số tiền trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật, đồng thời phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp bằng 0,05% trên số tiền phạt còn chưa thanh toán cho mỗi ngày quá hạn.