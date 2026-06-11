Đừng chỉ uống nước để giảm cân mùa hè: 5 thực phẩm ăn buổi tối giúp cơ thể đốt mỡ ngay cả khi đang ngủ

Một số loại rau củ quen thuộc, ít calo nhưng giàu chất xơ và nước có thể giúp cơ thể no lâu, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng ngay cả khi bạn đang ngủ.

Mùa hè luôn được xem là "thời điểm vàng" cho hành trình giảm cân. Thời tiết nóng khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi hơn, nhu cầu ăn uống cũng có xu hướng giảm so với mùa lạnh. Tuy nhiên, không ít người lại chọn cách ép cân bằng việc nhịn ăn tối, chỉ uống nước hoặc ăn uống kham khổ với vài món rau luộc đơn điệu.

Trên thực tế, giảm cân bền vững không đồng nghĩa với việc bỏ đói cơ thể. Điều quan trọng là lựa chọn đúng thực phẩm, đặc biệt vào bữa tối - thời điểm nhiều người lo ngại nhất vì sợ tích mỡ. Một số loại rau củ quen thuộc có lượng calo thấp, giàu chất xơ, chứa nhiều nước và khoáng chất có thể giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đồng thời hạn chế việc nạp quá nhiều năng lượng trước giờ đi ngủ.

Dưới đây là 5 thực phẩm dễ tìm, giá thành phải chăng và rất phù hợp để bổ sung vào thực đơn giảm cân mùa hè.

Bí đao - "Trợ thủ" giúp giảm tích nước tự nhiên

Bí đao từ lâu đã được nhiều người yêu thích nhờ đặc tính thanh mát và lượng calo cực thấp. Thành phần của bí đao chứa phần lớn là nước cùng một lượng chất xơ nhất định, giúp tạo cảm giác no mà không làm tăng đáng kể năng lượng nạp vào cơ thể.

Đây cũng là loại thực phẩm thường xuất hiện trong các thực đơn kiểm soát cân nặng bởi khả năng hỗ trợ giảm cảm giác nặng nề do tích nước. Một bát canh bí đao nấu thịt nạc hoặc tôm vào buổi tối vừa nhẹ bụng vừa giúp cơ thể được bổ sung nước sau một ngày dài.

Ngoài nấu canh, bí đao cũng có thể được xào nhanh với nấm hoặc luộc chấm nước tương để thay thế cho các món nhiều dầu mỡ.

Dưa chuột - Lựa chọn lý tưởng cho người muốn giảm cân nhẹ nhàng

Nếu có một loại thực phẩm được ví như "món ăn giảm cân dành cho người lười", đó chắc chắn là dưa chuột. Loại quả này chứa rất nhiều nước, ít calo và có thể ăn trực tiếp mà không cần chế biến cầu kỳ.

Một đĩa dưa chuột ăn kèm trong bữa tối giúp tăng cảm giác no, hạn chế việc ăn quá nhiều tinh bột hoặc đồ chiên rán. Nhờ hàm lượng nước cao, dưa chuột còn góp phần bổ sung độ ẩm cho cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Nhiều người thường lo ngại ăn tối sẽ khiến cân nặng tăng lên, nhưng việc thay thế các món ăn vặt nhiều năng lượng bằng dưa chuột có thể giúp kiểm soát tổng lượng calo hiệu quả hơn mà vẫn không bị đói cồn cào trước khi đi ngủ.

Súp lơ xanh - Thực phẩm được dân giảm cân yêu thích

Súp lơ xanh gần như luôn xuất hiện trong danh sách những thực phẩm hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Loại rau này giàu chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Hàm lượng chất xơ cao giúp kéo dài cảm giác no, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Với những người thường xuyên ngồi nhiều hoặc ít vận động, việc bổ sung súp lơ xanh vào bữa tối có thể giúp cải thiện tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Không nhất thiết phải luộc đơn điệu, súp lơ xanh có thể được xào nhanh với tỏi, nấm hoặc kết hợp cùng ức gà để tạo thành bữa ăn cân bằng, giàu dinh dưỡng nhưng không quá nhiều calo.

Rong biển - Món ăn nhẹ giúp thực đơn tối thêm thanh mát

Rong biển là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều nền ẩm thực châu Á. Loại thực phẩm này chứa ít năng lượng nhưng lại giàu khoáng chất và chất xơ hòa tan.

Một bát canh rong biển nóng vào buổi tối có thể mang lại cảm giác dễ chịu, giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhiều người lựa chọn rong biển trong giai đoạn kiểm soát cân nặng bởi đây là món ăn có khả năng tạo cảm giác no mà không làm tăng đáng kể lượng calo tiêu thụ.

Ngoài nấu canh, rong biển cũng có thể được trộn salad hoặc ăn kèm với các món rau củ khác để tăng hương vị cho bữa tối.

Rau muống - Loại rau mùa hè vừa ngon vừa tiết kiệm

Nhắc đến rau mùa hè ở Việt Nam, rau muống chắc chắn là cái tên quen thuộc. Không chỉ có giá thành rẻ, dễ chế biến, rau muống còn chứa lượng chất xơ khá dồi dào.

Một đĩa rau muống luộc hoặc xào với lượng dầu vừa phải có thể giúp tăng cảm giác no, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Đây cũng là lựa chọn thích hợp để thay thế cho các món ăn nhiều chất béo trong bữa tối.

Kết hợp rau muống với nguồn đạm lành mạnh như cá, thịt nạc hoặc đậu phụ sẽ giúp bữa ăn cân bằng hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn vào cuối ngày.

Ăn tối thế nào để giảm cân hiệu quả?

Nhiều người tin rằng bỏ bữa tối sẽ giúp giảm cân nhanh hơn. Tuy nhiên, việc nhịn ăn kéo dài có thể khiến cơ thể mệt mỏi, dễ xuất hiện cảm giác thèm ăn dữ dội vào đêm khuya và dẫn tới ăn bù quá mức vào ngày hôm sau.

Từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống , TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết việc giảm cân hiệu quả cần dựa trên chế độ dinh dưỡng cân đối thay vì cắt giảm cực đoan một nhóm thực phẩm hay bỏ bữa. Chuyên gia nhấn mạnh rằng rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát tổng năng lượng nạp vào cơ thể khi được kết hợp hợp lý trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Thay vì nhịn đói, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ăn tối trước giờ ngủ khoảng 2 - 3 tiếng, ưu tiên rau xanh, protein nạc và hạn chế thực phẩm chiên rán, đồ ngọt hoặc nước uống có đường.

Không có thực phẩm nào tự "đốt mỡ" khi ngủ

Dù những thực phẩm trên rất phù hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng, cần hiểu rằng không có loại rau củ nào có khả năng trực tiếp đốt cháy mỡ thừa trong lúc ngủ. Hiệu quả giảm cân đến từ việc duy trì thâm hụt năng lượng hợp lý, ăn uống cân bằng và kết hợp vận động đều đặn.

Tuy nhiên, việc lựa chọn các thực phẩm ít calo, giàu chất xơ và nước vào bữa tối có thể giúp cơ thể tránh nạp dư năng lượng, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giảm cân lâu dài.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để làm mới thực đơn hằng ngày. Chỉ cần thay thế những món ăn nhiều dầu mỡ bằng các loại rau củ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng bữa tối ngon miệng mà vẫn tiến gần hơn tới mục tiêu giữ dáng.