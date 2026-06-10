Cô gái 28 tuổi xuất huyết nội tạng, vỡ lá lách, suýt mất mạng vì kiểu giảm cân nhiều người trẻ tung hô

Thấy nhiều người khoe vòng eo thon gọn với thắt eo gợi cảm nhờ một phương pháp tập tại nhà vừa đơn giản vừa ít tốn kém, cô gái này liền đặt dụng cụ trên mạng về tập ngay.

Mong muốn sở hữu một vòng eo "con kiến" thon gọn là động lực khiến nhiều cô gái trẻ lao vào các thử thách giảm cân thần tốc. Tuy nhiên, ranh giới giữa cái đẹp và tử thần đôi khi lại mong manh đến không ngờ. Câu chuyện của Wang Tong, 28 tuổi (sống tại Chiết Giang, Trung Quốc) là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho những ai đang bất chấp sức khỏe để đu theo các phương pháp giữ dáng cực đoan được tung hô trên mạng xã hội.

Cơn ác mộng sau 30 phút siết eo giữ dáng

Sau bữa tối, Wang Tong hào hứng bắt tay vào công cuộc giảm mỡ bụng với chiếc vòng lắc eo loại nặng (vòng hula hoop có lõi sắt hoặc tăng trọng lượng) mà cô vừa đặt mua trực tuyến. Nghĩ rằng vòng càng nặng thì hiệu quả đốt mỡ càng nhanh, cô gái trẻ gồng mình chịu đựng những cú va đập liên tiếp vào mạn sườn suốt nửa tiếng đồng hồ.

Ngay khi vừa dừng tập, một cơn đau nhói dữ dội đột ngột xuất hiện ở vùng bụng trên bên trái. Nghĩ đơn thuần là do đau cơ do tập quá sức hoặc chứng khó tiêu thông thường, Wang Tong cắn răng chịu đựng tại nhà suốt 3 tiếng. Chỉ đến khi tầm nhìn nhòe đi, đầu óc quay cuồng và cơ thể lịm dần vì chóng mặt, cô mới được người nhà hoảng hốt đưa đi cấp cứu.

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Khi nhập viện tại Bệnh viện trực thuộc thứ tư của Trường Y Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) Wang Tong đã rơi vào giai đoạn đầu của sốc do mất máu nhiều (xuất huyết nội tạng) và chậm trễ cứu chữa. Huyết áp tụt sâu xuống mức sinh tử 80/50 mmHg, nhịp tim đập nhanh hỗn loạn. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ hemoglobin sụt giảm nghiêm trọng, chụp CT ổ bụng lập tức khiến toàn bộ ê-kíp bác sĩ bàng hoàng: Lá lách của cô gái đã bị vỡ nát hoàn toàn, máu tràn trong khoang bụng với thể tích vượt quá 1000ml. Trong phòng mổ khẩn cấp, các bác sĩ mô tả lá lách của cô lúc đó mềm nhũn và nát bấy giống như một miếng đậu phụ bị bóp vụn. Để giữ lại mạng sống cho cô gái 28 tuổi, đội ngũ y tế buộc phải cắt bỏ toàn bộ lá lách.

Cơ chế tàn phá cơ thể từ chiếc vòng lắc eo loại nặng

Bác sĩ Wang Shuai, Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu tại bệnh viện giải thích, lá lách là một cơ quan đặc biệt, chứa lượng máu cực kỳ dồi dào nhưng lại có cấu trúc mô rất mềm và dễ vỡ. Bình thường, lá lách nằm ẩn mình ở bụng trên bên trái và được che chắn bởi lồng ngực. Tuy nhiên, việc xoay vòng lắc eo loại nặng quá cao sẽ tạo ra những cú va đập cơ học lặp đi lặp lại với cường độ mạnh vào phần rìa xương sườn, truyền lực trực tiếp thẳng vào lá lách.

Nguy hiểm hơn, Wang Tong lại tập luyện ngay sau khi ăn no, bởi cô cho rằng lỡ ăn hơi no thì phải tập ngay để bù đắp lại và tăng cường tiêu hóa. Theo các video hướng dẫn cô thường xem, phải lắc vòng ở vị trí cao và lực mạnh thì mới tạo được đường thắt eo đẹp nên không mảy may suy nghĩ mà làm theo. Trong khi đó lúc này, dạ dày giãn rộng, áp lực ổ bụng tăng cao khiến các mạch máu tại lá lách bị sung huyết nghiêm trọng. Dưới tác động kép của áp lực bên trong và lực đập mạnh từ chiếc vòng nặng bên ngoài, lá lách đã bị ép chặt và bị vỡ.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt. Bác sĩ Wang chia sẻ, Khoa cấp cứu gần đây đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nữ bị vỡ lá lách do sử dụng vòng lắc eo. Mặc dù mức độ nghiêm trọng khác nhau, cả 3 bệnh nhân đều bị tổn thương lá lách và chảy máu nội tạng. Hỏi ra mới biết, lắc vòng dạng nặng đang là trào lưu làm đẹp, giảm cân "thần tốc", tạo thắt eo gợi cảm được nhiều người chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Khi thấy những video ngắn hướng dẫn tập luyện vô cùng đơn giản cùng những chiếc "eo con kiến" được cho là kết quả một cách trực quan, rất nhiều cô gái đã quyết định làm theo ngay mà không cần đắn đo quá nhiều. Wang Tong là một trong số đó.

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Lời khuyên của chuyên gia về sai lầm khi giảm cân

Từ trường hợp vừa đáng thương vừa đáng trách của Wang Tong, bác sĩ khuyến cáo giới trẻ cần tỉnh táo và có chọn lọc khi tiếp nhận thông tin trên các nền tảng mạng xã hội. Giảm cân là nhu cầu chính đáng cho làm đẹp và sức khỏe nếu không cực đoan, nhưng cũng cần phải tìm ra chế độ dinh dưỡng cũng như tập luyện phù hợp với mình thay vì chạy theo đám đông. Đặc biệt, cần tránh những sai lầm kinh điển khi tập luyện và giảm cân để tránh rước họa vào thân như:

- Tập luyện nặng ngay sau khi ăn: Đây là thói quen tàn phá dạ dày và hệ nội tạng nhanh nhất. Chuyên gia cho biết bạn cần đợi ít nhất 2 tiếng sau bữa ăn để thức ăn tiêu hóa bớt, giảm áp lực cho ổ bụng trước khi vận động.

- Lạm dụng dụng cụ quá nặng: Nhiều người lầm tưởng vòng càng nặng, tạ càng đô thì eo càng nhanh thon, mỡ càng nhanh được giảm. Thực tế, điều này không đúng và cũng không tốt cho sức khỏe. Ví dụ như với lắc vòng, bác sĩ Wang Shuai khuyến cáo chỉ nên chọn vòng lắc eo nhẹ dưới 1kg, giữ vị trí lắc ở vùng bụng thấp và áp dụng nguyên tắc "tập ít, chia nhiều lần" khoảng 10 đến 15 phút mỗi hiệp.

- Chủ quan ngậm ngùi chịu đau tại nhà: Đau do căng cơ thông thường chỉ ê ẩm ở bề nông và có tính chất lan tỏa. Nếu xuất hiện cơn đau lạ hay các bất thường khác sau khi tập luyện, tuyệt đối không được chủ quan. Áp dụng vào bộ môn lắc vòng đang được người trẻ Trung Quốc tung hô, nếu thấy nhói quặn thắt, dai dẳng ở bụng đi kèm đổ mồ hôi trộm, bủn rủn, chóng mặt thì đó là dấu hiệu của xuất huyết nội tạng, cần đi bệnh viện ngay lập tức.

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Đặc biệt, bác sĩ Wang Shuai nhấn mạnh, những người có thể trạng gầy gò, người có bệnh lý nền như xơ gan, lách to là những đối tượng có lá lách nằm lộ ra ngoài vùng bảo vệ của xương sườn. Nhóm người này tuyệt đối không được sử dụng vòng lắc eo, nhất là vòng loại nặng vì chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Giảm cân là một quá trình bền bỉ, đừng vì vội vã chạy theo những trào lưu siết eo nhất thời mà phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình!

Nguồn và ảnh: EBC, China Press, Asia One