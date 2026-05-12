Đừng chỉ rán trứng với hành, hãy rán với lá đinh lăng vì 4 lý do này

Trứng rán là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Việt. Trứng rán dễ làm, không tốn thời gian chế biến. Thông thường, nhiều người chỉ quen rán trứng với hành lá, hẹ để tăng mùi thơm. Tuy nhiên, nếu muốn đổi vị, bạn có thể thử kết hợp trứng với lá đinh lăng. Món ăn này có hương thơm nhẹ, vị bùi lạ miệng, ăn rất đưa cơm và đặc biệt có cực nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

4 lợi ích của món trứng rán lá đinh lăng

Trứng và lá đinh lăng

Bổ sung vitamin, khoáng chất

Trứng rán lá đinh lăng không chỉ là món ăn đổi vị cho bữa cơm gia đình mà còn là sự kết hợp đáng chú ý về mặt dinh dưỡng. Trứng vốn giàu protein chất lượng cao, cung cấp nhiều vitamin như A, D, E, B12 cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi kết hợp với lá đinh lăng, món ăn này được bổ sung thêm vitamin nhóm B, vitamin C, acid amin và một số nguyên tố vi lượng có trong loại lá quen thuộc này. Nhờ đó, đây có thể xem là món ăn vừa dễ làm, vừa góp phần làm phong phú nguồn dưỡng chất trong bữa cơm hằng ngày.

Bổ sung các hợp chất sinh học quý giá

Lá đinh lăng còn được chú ý nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học quý như saponin, flavonoid, polyphenol, alcaloid, glycoside, tannin, phytosterol và tinh dầu. Đây là những thành phần thường được nhắc đến với vai trò chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và tăng sức đề kháng. Chính vì vậy, trong dân gian, đinh lăng còn được ví như “nhân sâm của người nghèo”, không chỉ dùng làm rau ăn kèm mà còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc cổ truyền.

Bồi bổ cơ thể

Một điểm đáng nói khác là món trứng rán lá đinh lăng có thể giúp bồi bổ cơ thể. Vị béo mềm của trứng kết hợp với mùi thơm nhẹ, vị bùi của lá đinh lăng tạo nên món ăn dễ ăn, đưa cơm, phù hợp với những người cần bổ sung năng lượng sau khi mệt mỏi hoặc ăn uống kém. Theo y học cổ truyền, lá đinh lăng có tính mát, thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt, giảm cảm giác đầy bụng và giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Giúp an thần, ngủ ngon

Ngoài tác dụng bồi bổ, lá đinh lăng còn được dân gian sử dụng để hỗ trợ an thần, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Một số tài liệu cho rằng các thành phần trong lá đinh lăng có thể giúp tinh thần thư thái hơn, từ đó hỗ trợ ngủ ngon. Vì vậy, thỉnh thoảng thay hành, hẹ bằng lá đinh lăng khi rán trứng không chỉ giúp món ăn lạ miệng hơn mà còn là cách đơn giản để đưa một loại rau gia vị giàu giá trị vào bữa cơm.

Lưu ý khi dùng lá đinh lăng làm thực phẩm

Lá đinh lăng

Dù lá đinh lăng là loại rau gia vị quen thuộc và có nhiều lợi ích, người dùng không nên lạm dụng. Chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải trong bữa ăn, tránh dùng quá nhiều hoặc dùng liên tục trong thời gian dài vì một số hoạt chất như saponin có thể gây khó chịu tiêu hóa, chóng mặt hoặc buồn nôn nếu dùng quá liều.

Phụ nữ mang thai, người có cơ địa dị ứng, trẻ nhỏ hoặc người đang mắc bệnh cần thận trọng, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng lá đinh lăng thường xuyên. Với nước sắc hoặc trà lá đinh lăng, không nên để qua đêm và không nên xem đây là phương pháp thay thế điều trị y tế.

Tổng hợp