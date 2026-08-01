Đúng 4 ngày nữa, một bệnh viện trung ương ngay cửa ngõ Đại lộ Thăng Long chính thức hoạt động: quy mô 300 giường, tặng 2.000 suất khám miễn phí

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 tọa lạc ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho cơ sở trong nội đô, giúp người dân các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ sản phụ khoa chuyên sâu thuận tiện hơn.

Chỉ còn khoảng 5 ngày nữa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 sẽ đón những người bệnh đầu tiên trong tuần lễ khám miễn phí, nhân dịp cơ sở mới chính thức đi vào hoạt động tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 19/7/2026 – đúng dịp kỷ niệm 71 năm thành lập Bệnh viện Phụ sản Trung ương – Bộ Y tế đã chính thức cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở 2, hoàn tất bước pháp lý quan trọng để bệnh viện vận hành đầy đủ tại địa điểm mới.

Theo kế hoạch, tuần lễ khám miễn phí sẽ diễn ra từ ngày 04 đến hết 07/8/2026, với tổng cộng 2.000 suất dành cho người dân đăng ký sớm, cho thấy cơ sở 2 không chỉ sẵn sàng về hạ tầng, nhân lực mà còn mở cửa bằng một chương trình “chào sân” thiết thực cho cộng đồng.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 tọa lạc tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Vị trí này kết nối thuận tiện với trục Đại lộ Thăng Long và nhiều tuyến giao thông huyết mạch, giúp người dân từ khu vực phía Tây Thủ đô và các tỉnh lân cận dễ dàng di chuyển đến bệnh viện mà không phải đi sâu vào nội đô.

Theo hướng dẫn, từ trung tâm Hà Nội, người dân có thể đi theo trục Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc, sau đó rẽ vào khu vực Ngọc Than – Kiều Phú theo biển chỉ dẫn; người đi xe máy sử dụng đường gom, còn taxi/xe công nghệ nên nhập đúng điểm đến “Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 – Kiều Phú” để tránh nhầm với cơ sở 1 ở Tràng Thi hoặc các bệnh viện lân cận.

Quy mô 300 giường, 2.222 danh mục kỹ thuật

Theo thông tin chính thức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh, đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các bộ phận chức năng, với hạ tầng đồng bộ, không gian khám chữa bệnh rộng rãi, hiện đại.

Công trình được xây dựng trên khu đất gần 60.000 m², được thiết kế để có khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày, góp phần chia sẻ đáng kể áp lực cho cơ sở hiện hữu ở khu vực trung tâm.﻿

Đáng chú ý, cơ sở 2 đã được phê duyệt thực hiện 2.222 danh mục kỹ thuật chuyên môn, tạo nền tảng triển khai đồng bộ các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản. Bệnh viện đã bố trí vị trí làm việc cho gần 30 khoa, phòng, trung tâm và đơn vị tại cơ sở mới, bảo đảm hoạt động chuyên môn không chỉ đơn thuần là “mở thêm địa điểm” mà là mở rộng toàn diện hệ thống dịch vụ.

Song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng, cơ sở 2 đã trải qua các bước thẩm định chặt chẽ trước khi được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động vào ngày 19/7/2026. Đoàn thẩm định của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cùng các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp khảo sát tại Kiều Phú, đánh giá hồ sơ đề nghị cấp phép và khả năng triển khai danh mục kỹ thuật tại cơ sở mới.

Trên cổng thông tin của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, lãnh đạo bệnh viện khẳng định cơ sở 2 được vận hành theo phương châm “tuy hai mà một”: cùng chung hệ thống quản lý, chất lượng chuyên môn và mục tiêu phục vụ, nhân lực và trang thiết bị sẽ được điều phối linh hoạt giữa hai địa điểm. Điều này giúp người bệnh yên tâm rằng khi đến cơ sở 2, họ vẫn được hưởng chất lượng chuyên môn thống nhất với cơ sở 1, đồng thời trải nghiệm không gian khám chữa bệnh mới, khang trang hơn.

Đảm bảo chất lượng bệnh viện tuyến cuối cả nước

Nhân dịp cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai tuần lễ khám miễn phí từ ngày 04–07/8/2026, với 2.000 suất dành cho phụ nữ, mẹ bầu và các gia đình có nhu cầu chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa.

Chương trình áp dụng cho các dịch vụ: Khám phụ khoa, siêu âm phụ khoa, siêu âm vú; Khám thai, siêu âm thai, chạy monitor theo dõi tim thai, cơn co tử cung khi có chỉ định của bác sĩ.

Các xét nghiệm máu, nước tiểu, xét nghiệm HPV, sàng lọc trước sinh, thuốc, thủ thuật hoặc điều trị chuyên sâu không nằm trong gói miễn phí, nếu được bác sĩ chỉ định thêm, người bệnh nên hỏi rõ chi phí và quyền lợi bảo hiểm y tế trước khi thực hiện.

Nhiều năm qua, cơ sở 1 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại phố Tràng Thi luôn trong tình trạng quá tải, lượng người bệnh dồn về tuyến cuối khiến áp lực khám chữa bệnh không nhỏ.

Việc đưa cơ sở 2 quy mô 300 giường, năng lực 1.000 lượt khám/ngày ở cửa ngõ phía Tây vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho cơ sở trong nội đô, đồng thời giúp người dân phía Tây Hà Nội và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ sản phụ khoa chuyên sâu thuận tiện hơn.

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương