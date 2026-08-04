Đôi mắt sau cắt mí của nam thanh niên Trung Quốc gây tranh cãi vì "trước sau như một": Đánh giá của bác sĩ gây bão mạng xã hội

Rất nhiều ý kiến cho rằng không phân biệt đâu là ảnh trước và sau phẫu thuật mí mắt nếu không đề tên, người thì bảo phải chỉnh sửa nhiều thứ trên khuôn mặt mới hết xấu, người lại cho rằng đã mất công thẩm mỹ sao không cắt mí mắt, tạo hình đôi mắt thật to tròn...

Mạng xã hội đang xôn xao với thông tin 1 nam thanh niên xứ Trung sở hữu những nét đặc trưng của người dân nơi đây: Mắt một mí với nếp mí không rõ, khe mi hẹp và góc mắt có lớp da nhỏ che khuất. Để khắc phục nhược điểm này, anh đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt. Tuy nhiên, diện mạo sau phẫu thuật thẩm mỹ của anh khiến nhiều người chê cười. Rất nhiều ý kiến cho rằng không phân biệt đâu là ảnh trước và sau phẫu thuật mí mắt nếu không đề tên, người thì bảo phải chỉnh sửa nhiều thứ trên khuôn mặt mới hết xấu, người lại cho rằng đã mất công thẩm mỹ sao không cắt mí mắt, tạo hình đôi mắt thật to tròn...

Đôi mắt nam thanh niên trước khi thẩm mỹ... (Ảnh: FB)

...và sau khi thẩm mỹ. (Ảnh: FB)

Trước những bình luận trái chiều về trường hợp thẩm mỹ đang viral này, BS Nguyễn Thanh Hùng (Dr Hùng Thanh, làm việc tại Hà Nội), một bác sĩ thẩm mỹ giàu chuyên môn và kinh nghiệm hàng chục năm trong phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí và nâng mũi, đã có những chia sẻ liên quan, khác hẳn nhiều người đang nhìn nhận.

"Cắt mí bé thế thì cắt làm gì?": Bác sĩ thẩm mỹ chia sẻ quan điểm

Theo BS Nguyễn Thanh Hùng, rất nhiều người hiện nay có suy nghĩ: "Cắt mí bé thế thì cắt làm gì?". Vì thế, khi xem hình ảnh trước và sau của bạn nam trên, sẽ thường hỏi như vậy!

BS Thanh Hùng đồng ý nếp mí của bạn này sau thẩm mỹ vẫn không to. Nhưng điều mà nhiều người chưa biết là, ngoài kia có rất nhiều người đã từng cắt mí quá to. Sau đó lại tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và sức khỏe chỉ với một mong muốn duy nhất: "Bác sĩ ơi, làm sao cho mí nhỏ lại, tự nhiên hơn!".

Đối với BS Thanh Hùng, đây là ca thẩm mỹ rất thành công. Người được thẩm mỹ hiểu rất rõ điều quan trọng không phải là làm nếp mí thật to, mà là làm đúng với đôi mắt của mình.

Đôi mắt ban đầu của nam thanh niên là mắt một mí, khe mi nhỏ, ánh nhìn hơi buồn và thiếu sự tươi tắn.

"Với nền mắt như vậy, nếu cố tạo một nếp mí quá to thì rất dễ bị lộ, mất tự nhiên, thậm chí sau này còn khó chỉnh sửa. Vì vậy, mục tiêu của ca phẫu thuật này không phải là tạo một nếp mí thật rõ mà là tạo nếp mí nhỏ, hài hòa với khuôn mặt, hai bên cân đối hơn, giúp khe mi mở tốt hơn, làm ánh mắt tươi tắn và có thần thái hơn.", BS Thanh Hùng nó.

BS Thanh Hùng cho biết thêm, xu hướng thẩm mỹ mắt kiểu này cũng đang rất chuộng tại Hàn Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Chuyên gia cho biết thêm, với đôi mắt sau thẩm mỹ, thử nhìn kỹ sẽ thấy, nếp mí không hề lớn nhưng khe mắt sau phẫu thuật mở hơn rất nhiều, ánh nhìn cũng sáng và có sức sống hơn hẳn. Đó mới là điều quan trọng.

"Theo tôi, một ca cắt mí đẹp không phải là ca có nếp mí to nhất. mà là ca phẫu thuật khiến người đối diện cảm thấy đôi mắt đẹp hơn, tự nhiên hơn và phù hợp với chính khuôn mặt của người đó. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích một nếp mí thật to, thật rõ, hay một nếp mí nhỏ nhưng giúp đôi mắt có thần thái và tự nhiên hơn?", BS Thanh Hùng chia sẻ quan điểm.

Lưu ý trước khi cắt mí mắt

Theo BS Nguyễn Thanh Hùng, để có đôi mắt to tròn, long lanh, dù bạn muốn can thiệp phương pháp nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phải có sự tư vấn của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giàu kinh nghiệm, chuyên môn. Ngoài ra, cơ sở thực hiện cũng cần đảm bảo uy tín, tránh trao niềm tin cho những thẩm mỹ viện, spa dạo, có thể khiến tiền mất tật mang.

Nếu bạn muốn cắt mí mắt thì thường sẽ có 2 dạng can thiệp. Một là cắt mí mini, phù hợp cho những bạn có ít da chùng hoặc da thừa vùng mí trên. Ưu điểm của phương pháp này là ít xâm lấn. Qua một vết cắt rất nhỏ ở vùng mí trên - khoảng 1cm - đã lộ rõ cân cơ nâng mi, bác sĩ tiến hành khâu và tạo thành mí mắt đẹp tự nhiên, can thiệp ít thuốc tê hơn, nhanh bình phục.

Hai là, bạn có thể cắt mí toàn bộ. Phương pháp phù hợp để áp dụng với chị em có nhiều khuyết điểm ở mí mắt trên như da trùng, da thừa nhiều, sụp mí, bọng mỡ nhiều. Ưu điểm của phương pháp này là loại bỏ toàn bộ phần da thừa, khắc phục hoàn toàn những nhược điểm của vùng mí trên vì có thể chỉnh sửa tối đa. Tuy nhiên, cắt mí toàn bộ đồng nghĩa với việc lâu phục hồi hơn, sưng nề nhiều hơn. Bạn cũng có thể tìm đến phương pháp nhấn mí, nâng cung chân mày... Dù thực hiện cách nào cũng nên tham khảo kỹ lời khuyên từ chu