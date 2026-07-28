COVID-19 tăng trở lại, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Bộ Y tế ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng trong nhiều tuần gần đây khi nhu cầu đi lại mùa hè bùng nổ, song chưa xuất hiện dấu hiệu gia tăng ca nặng hay tử vong.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cùng báo cáo từ một số cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đều ghi nhận số người đến khám và điều trị vì COVID-19 tăng so với trước.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1, một dòng phụ của Omicron, đang lưu hành phổ biến trên toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch.

Bộ Y tế nhận định nguy cơ lây lan các bệnh hô hấp đang gia tăng do nhiều yếu tố cùng lúc. Kỳ nghỉ hè kéo theo lượng người di chuyển và du lịch tăng mạnh, trong khi thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động diễn ra trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí.

Đây cũng là thời điểm cúm mùa xu hướng gia tăng khi chuyển từ hè sang thu. Cả COVID-19 và cúm đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại nơi đông người như trường học, cơ sở y tế, điểm du lịch hay trên các phương tiện giao thông công cộng.

Bộ Y tế ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng trong nhiều tuần gần đây.

Theo đánh giá của Cục Phòng bệnh, hiện chưa ghi nhận dấu hiệu virus SARS-CoV-2 hay virus cúm mùa thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn người mắc chỉ có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, tiểu đường, bệnh thận, người suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị ung thư, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Ngành y tế khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động phòng bệnh để giảm nguy cơ nhập viện và các biến chứng nghiêm trọng.

Hiện Cục Phòng bệnh đang phối hợp với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và các viện chuyên ngành theo dõi chặt diễn biến dịch, giám sát số ca mắc, số ca nhập viện, trường hợp nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2 để kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp ứng phó phù hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có biểu hiện viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Mỗi người nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, hạn chế chạm tay lên mắt, mũi, miệng. Nhà ở và nơi làm việc cần được mở cửa thông thoáng, tăng cường lưu thông không khí, nhất là khi tập trung đông người.

Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tập luyện hợp lý và kiểm soát tốt các bệnh nền cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân nên hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn và khám. Bộ Y tế lưu ý không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Nếu triệu chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời.

Theo Cục Phòng bệnh, COVID-19 và cúm mùa hiện đều là những bệnh truyền nhiễm lưu hành, số ca mắc có thể tăng theo chu kỳ hoặc do điều kiện thời tiết. Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không cần hoang mang. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là cách hiệu quả để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến COVID-19, cúm mùa và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; cập nhật thông tin kịp thời, đồng thời hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.